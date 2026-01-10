La Nucía será salida de la “Clàssica Comunitat Valenciana” de ciclismo

La Nucía acogerá el domingo 25 de enero a las 12,15 horas la salida de la prueba ciclista “Clàssica Comunitat Valenciana 1969”, que cuenta con el distintivo UCI 1.1, incluida en el calendario Europe Tour. Es una carrera de un día de 199,5 km. con salida en La Nucía y meta en València, que marca el inicio del calendario UCI en Europa del ciclismo en carretera. Esta 42ª edición espera contar con un pelotón de 160 ciclistas de 20 equipos, entre ellos 6 World Tour (máxima categoría). Este año se subirá el mítico Coll de Rates en un renovado recorrido reforzando su paso por las comarcas del interior de las provincias de Alicante y Valencia.

Entre los participantes destacan el “mítico” Nairo Quintana (Movistar) y los alicantinos Manuel Peñalver (Polti Visit Malta) y Hecto Álvarez (Lidl Trek). La presentación de la edición 2026 de la “Clàssica Comunitat Valenciana” contó con la presencia de Rubén Donet, organizador de la prueba y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes.

Salida en Estadi Olímpic

En 2026 La Nucía será la salida de esta prueba ciclista, que estará situada delante del Estadi Olímpic Camilo Cano. A las 12,15 horas el pelotón efectuara la salida en dirección a la ciudad de Valencia. Los espectadores también podrán visitar el montaje de los equipos en “el paddock” ubicado en el parking del Estadi Olímpic. Además, a las 11 horas tendrá lugar el control de firmas, donde se realizará la presentación de cada uno de los equipos participantes y los aficionados al ciclismo podrán ver de cerca a sus ídolos. Evento con entrada libre y gratuita.

Nario Quintana y Héctor Álvarez

Este año la “Clàssica Comunitat Valenciana 1969” contará con 20 equipos participantes, entre ellos 6 de categoría World Tour: Bahrain Victorius, Movistar Team, Jayco Alula, XDS Astana, Lidl-Trek y Soudal Quick-Step. Corredores como Nairo Quintana (Movistar Team) estarán presentes en La Nucía para esta prueba que abre temporada ciclista 2026. Destacar también los corredores alicantinos Manuel Peñalver (Polti Visit Malta) y Hector Álvarez (Lidl Trek).

Esta mítica prueba regresó en 2021 tras 16 años de ausencia. En 2026 vive su sexta edición de la nueva etapa y la cuadragésima segunda edición de su historia. El año pasado el ganador de la prueba fue Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) en la meta ubicada en el Estadi Olímpic. En 2024 fue el sprinter neerlandés Dylan Groenewegen (Team Jayco-Alula) al sprint en Valencia. Hace tres años con meta en La Nucía se impuso un jovencísimo Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), que tras su victoria en la Clàssica se ha convertido en un sprinter de prestigio dentro del pelotón internacional. Los ganadores de las otras ediciones fueron: Giovanni Lonardi (Eolo Kometa) en 2022 y Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) en 2021.

La Nucía será salida de la “Clàssica Comunitat Valenciana” de ciclismo / SD

Desde su vuelta la “Clàssica Comunitat Valenciana 1969” siempre ha estado vinculada a La Nucía, albergando la salida (2021, 2022 y 2024) y la meta (2023 y 2025). Recordar que se trata de una prueba UCI 1.1 incluida en el calendario Europe Tour.