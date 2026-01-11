Almgren, Mechaal y Marta García brillan en el 10K Valencia con récords y marcas históricas

El 10K Valencia ibercaja by Kiprun volvió a confirmar su condición de gran escaparate mundial del atletismo en ruta con una edición en la que los protagonistas absolutos fueron los nombres propios. Andreas Almgren, Said Mechaal y Marta García acapararon todos los focos en una mañana en la que Valencia volvió a ofrecer un escenario ideal para correr rápido, competir al límite y firmar registros que ya forman parte de la historia del 10K. Pese a un ligero ajuste en la zona de salida y meta, la esencia del circuito se mantuvo intacta y permitió que el nivel deportivo fuera, una vez más, extraordinario.

10K València / Miguel Ángel Montesinos

Andreas Almgren firma un récord de Europa para la historia

El sueco Andreas Almgren protagonizó una de las grandes actuaciones que se recuerdan en el 10K Valencia al establecer un nuevo récord de Europa de 10 kilómetros en ruta con un tiempo de 26:44. Desde los primeros compases de la carrera, Almgren se mostró sólido, bien colocado en el grupo delantero y gestionando con inteligencia un ritmo muy exigente que fue seleccionando la cabeza de carrera kilómetro a kilómetro. El resultado fue una marca de enorme dimensión continental que no solo eleva el listón europeo, sino que vuelve a situar a Valencia como el circuito de referencia para los mejores fondistas del mundo.

Said Mechaal rompe el récord de España en el mejor escenario posible

La gran noticia para el atletismo español llegó de la mano de Said Mechaal, que firmó una actuación memorable al cruzar la meta en 27:24, un registro que supone el nuevo récord de España de 10K en ruta. Mechaal supo competir con inteligencia, manteniéndose en el grupo adecuado y aprovechando el trabajo colectivo para exprimir al máximo su estado de forma. El atleta español confirmó así el excelente momento que atraviesa tras varias semanas de preparación sin contratiempos, culminando su progresión en el escenario más rápido del mundo.

Meechal y Almgreen, junto a la alcaldesa de València / Miguel Ángel Montesinos

Tras la carrera, Mechaal valoró muy positivamente su rendimiento tras varias semanas de preparación específica: “Estoy muy contento. Venía de muchas competiciones y estaba cansado, pero estas últimas semanas de entrenamiento sin molestias han sido clave. Quería ir más rápido, pero al final tienes que ir con el grupo. Estoy muy agradecido a toda la gente que ha confiado en mí, a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol”. Un registro que confirma su progresión y el excelente momento del fondo nacional.

Marta García se queda a las puertas del récord femenino

En la prueba femenina, Marta García volvió a demostrar su enorme regularidad y su ambición competitiva al firmar un tiempo de 31:16, quedándose a tan solo cinco segundos del récord femenino del 10K Valencia. Aunque la plusmarca se resistió, su actuación tiene un valor histórico, ya que supone la cuarta mejor marca de todos los tiempos en la distancia. García supo mantener un ritmo constante y valiente, luchando hasta los últimos metros por un récord que rozó con los dedos y consolidando su posición entre las mejores fondistas españolas de la historia.

Marta García viene de ganar la San Silvestre Vallecana / SD

Valencia refuerza su condición de capital mundial del 10K

Con un récord de Europa, un récord de España y una de las mejores marcas femeninas jamás vistas en la distancia, el 10K Valencia volvió a ofrecer una edición de altísimo nivel deportivo. La carrera confirma, año tras año, su capacidad para reunir a la élite internacional, generar condiciones óptimas para el rendimiento y escribir nuevas páginas en la historia del atletismo en ruta. Valencia no solo acoge una prueba rápida: marca el camino del 10K mundial.