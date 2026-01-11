César Curiel logra la medalla de bronce con la Selección Española en el EuroHockey Indoor

España logra el bronce continental en hockey sala. La selección nacional, tras quedarse en las puertas de la final cayendo en los shoot outs ante Austria, se apoderó del tercer puesto del Eurohockey Indoor Championship 2026 tras superar al equipo local, Alemania, sobre la bocina certificando la victoria por 6-5. Con el valenciano César Curiel como jugador y Javier Perea como Jefe de Equipo, España completó el podio del europeo que coronó a Austria y confirmó el segundo puesto para Polonia.

El partido no pudo empezar de mejor manera, La primera vez que España llegaba al área acabó en un tiro de Juan Muñoz, el rechace le llegaba a Ignacio Abajo, que inauguró el marcador. A los dos minutos llegó el primer Penalti Córner, pero sin fruto.

Llevaban tres minutos y primer PC, sin fruto. Cinco minutos después, Ferran Muñoz lograba el tanto desde la bola parada venciendo a Lukas Stumpf por debajo de las piernas (0-2). A falta de tres minutos para el final de cuarto, PC en contra que acabó con un Stroke. Nik Kerner engañó al guardameta español, Pablo Luna, y recortó distancias 1-2. Posteriormente, corría el minuto 13 cuando Luca Grossman se quedaba solo delante de Pablo Luna, pero el portero nacional demostró su calidad y sus rápidos reflejos para evitar el 2-2.

César Curiel, durante uno de los partidos del Europeo. / RFEH

Máxima igualdad

No lo pudo conseguir al minuto siguiente, cuando Sten Brandenstein se quedó solo de nuevo y éste sí logró batirlo para empatar el partido 2-2. Provocó un PC España en la jugada siguiente y Ferran Muñoz de nuevo batió al cancerbero germano. Para ponerse por delante 2-3. A falta de dos minutos para que acabara la primera parte, recibía Ignacio Abajo en el área, se revolvía y anotaba el 2-4 en lo que era su segundo gol del partido.

El choque se convirtió de ida y vuelta subiendo la emoción de un partido vibrante. Vicent Scholz se internaba en el área y cruzaba una bola inalcanzable para Luna. Y, a falta de 40 segundos, llegó de nuevo el empate, con una precisa jugada individual de Sten Brandenstein.

César Curiel y Javier Perea, con la medalla de bronce en el cuello. / RFEH

Minutos decisivos

Tras cinco minutos sin sobre saltos, España disfrutó de un nuevo PC y a punto estuvo Ferran Muñoz de adelantar de nuevo a España. Un contragolpe germano permitía a Brandenstein poner a los anfitriones por delante (5-4) cuando el reloj marcaba 29 minutos. En el 35, doble PC para España y la jugada ensayada acabó en un Penalti Stroke que anotó Ignacio Abajo y supuso su hat-trick.

Finalmente, y a falta de 7 segundos, el partido parecía definirse en los shoot outs, pero apareció Pere Amat para asistir a Pablo Román, que lanzó un trallazo que dio la victoria a los RedSticks y la tercera posición en este europeo.

De esta forma, César Curiel cosecha un nuevo éxito deportivo con la elástica nacional al margen de los que lleva con su club, al igual que Javier Perea, que siguen incrementando su palmarés con la selección española de hockey hierba y de hockey sala.