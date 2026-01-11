Said Mechaal se queja del poco apoyo en España: "Sólo me ha ayudado EEUU"

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun ha vivido este domingo 11 de enero otra jornada histórica gracias entre otras hazañas a la protagonizada por Said Mechaal que establecía un nuevo récord de España con una gran marca de 27:21. En nuevo recrodman nacional aprovechaba tras la carrera para denunciar el abandono que ha sentido en España, donde asegura que no se le ha apoyado. Afirmó que en varias ocasiones se le ha negado el acceso al Centro de Alto Rendimiento de Madrid "cuando estaba aquí sin ninguna ayuda" y extendió su agradecimiento a su actual club, el Vistasol, "porque me apoyó cuando no tenía nada antes de ir a Estados Unidos", así como a su entrenador en el país norteamericano.

Denuncia la falta de apoyo

Mechaal afirmó que el apoyo lo ha encontrado en EEUU y no en España: "Estoy muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que es quien más me ha apoyado". Llevo tres o cuatro meses en España y todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, que son los que me han formado y me han dado la oportunidad de llegar a este nivel", añadió el fondista.

Mechaal, que rebajó en veinte segundos la anterior mejor marca española, que había establecido también en València en 2025 Ilias Fifa ( 27:41), se mostró "muy contento" por el récord y destacó el valor del trabajo realizado en los últimos años.

"El trabajo de los últimos dos, tres y cuatro años ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí y por poder darles este pequeño regalo", concluyó.

El nuevo plusmarquista nacional tuvo también palabras de elogio para el 10K Valencia: "La verdad es que el circuito es espectacular, súper rápido, los primeros tres kilómetros son super rápidos, el circuito es increíble, es para volar. Estoy muy contento". 7

Sobre Said Mechaal

Said Mechaal (Palamós, España, 23 de mayo de 1998) es hermano menor de Adel Mechaal, uno de los mejores corredores españoles en medio y largo fondo de la última década, lo que refuerza la presencia de la familia Mechaal en el atletismo nacional.

Desde niño mostró un talento notable en distancias largas. Antes de profesionalizarse, compitió tanto en pista como en cross y ruta, destacando en pruebas nacionales sub-23.

Decidió continuar su formación atlética y académica en Estados Unidos, donde corrió en el circuito universitario —primero en California Baptist University (CBU) y posteriormente en Iowa State University. Allí consiguió múltiples honores como All-American y logró marcas personales destacadas en distancias desde 3 000 m hasta 10 000 m mientras compitió en la NCAA, uno de los circuitos más competitivos del deporte universitario.

Tras completar su etapa universitaria, firmó con la marca deportiva Asics y pasó a competir como profesional en el circuito europeo de ruta y fondo.