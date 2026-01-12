En el 10K Valencia se batieron 2 récords de Europa y ¡18 récords nacionales!

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun volvió a situar a València el pasado domingo 11 de enero en el epicentro del atletismo mundial. Valencia, la Ciudad del Running vivió otra jornada histórica con lluvia de récords y marcas de un grandísimo nivel. Además de batir el récord de participación con 14.134 corredores llegados a meta, la prueba dejó los récords de Europa masculino y femenino, y hasta 18 récords nacionales, entre ellos el de España masculino a cargo de Said Mechaal. Los dieciocho récords nacionales corresponde a trece masculinos y cinco femeninos. La jornada comenzaba con la victoria del atleta sueco Andreas Almgren, que se hacía con el récord nacional de Suecia y de Europa, al entrar en meta en 26:45. En mujeres, la atleta británica Eilish McColgan se alzaba con el récord de Europa y de Gran Bretaña con un 30:08.

Trece récords nacionales masculinos

En la vertiente masculina, también se batieron los récords nacionales de España, en la figura de Said Mechaal (27:25), el ya mencionado de Suecia con Andreas Almgren y los de Alemania, Noruega, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Islandia, Israel, Finlandia, Andorra y Eslovaquia. Además, se igualó el de Gran Bretaña.

Andreas Almgren / 10K Valencia

València vivió otra gran jornada / 10K Valencia

Doble récord autonómico valenciano

Además, el domingo el atletismo valenciano vivía también una jornada histórica ya que se batían los récords autonómicos tanto masculino como femenino. En hombres, Andreu Blanes se convertía en el valenciano más rápido de la historia en 10K con un tiempo de 00:27:47 y Laura Domene García en la valenciana más rápida con 32:41, estableciendo también una nueva plusmarca autonómica.

Récords nacionales masculinos batidos en el 10K Valencia 2026

Andreas Almgren, Suecia (26:45)

Mohamed Abdilaahi, Alemania (27:22)

Magnus Tuv Myhre, Noruega (27:22)

Said Mechaal, España (27:25)

José Carlos Pinto, Portugal (27:37)

Joe Wigfield, Gran Bretaña ( 27:38 -iguala el récord nacional vigente-)

Efrem Gidey, Irlanda (27:38)

Mike Foppen, Países Bajos (27:39)

Baldvin Magnusson, Islandia (27:40)

Dereje Chekole, Israel (27:43)

Mustafe Muuse, Finlandia (27:50)

Nahuel Carabaña, Andorra (28:04)

Peter Ďurec, Eslovaquia (28:34)

Récords nacionales femeninos batidos en el 10K Valencia 2026

En mujeres, al de Eilish McColgan en Gran Bretaña, se une también el de Portugal, República Checa, Polonia y Puerto Rico.

Eilish McColgan, Gran Bretaña (30:08)

Mariana Machado, Portugal (30:58)

Tereza Hrochová, República Checa (31:05)

Elżbieta Glinka, Polonia (31:47)

Alondra Yairet Negron Texidor, Puerto Rico (32:39)

10K/Alondra Yairet / 10K Valencia Ibercaja

233 atletas por debajo de los 30 minutos

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun volvió a vivir así una emocionante jornada con unos registros que quedarán grabados para la historia del atletismo, en la que 233 atletas bajaron de los 30 minutos (229 hombres y cuatro mujeres). Un total de 1.189 participantes corrieron por debajo de los 35 minutos, y 2524 por debajo de los 40 minutos, entre hombres y mujeres. Cientos de corredores y corredoras de todo el mundo eligen cada año el 10K Valencia para batir sus marcas personales, tanto atletas élite, como sub-élite y populares. Las clasificaciones completas pueden consultarse en https://sportmaniacs.com/es/races/10k-valencia-ibercaja-by-kiprun-2026

Una gran fábrica de récords en sus 18 ediciones

Desde su primera edición en 2009, el 10K Valencia Ibercaja se ha consolidado como el epicentro mundial de las grandes marcas en 10 kilómetros en ruta, acumulando récords del mundo, continentales y nacionales en sus 18 ediciones. La carrera «más rápida del mundo» no es solo un slogan: es una realidad avalada por cifras, tiempos y nombres que han pasado a la historia del atletismo.

Récords del Mundo: el sueño hecho marca

La historia moderna del 10K Valencia está íntimamente ligada a las plusmarcas universales. En 2020, el atleta keniano Rhonex Kipruto fijó un hito global con un crono de 26:24 minutos, un récord del mundo que convirtió la carrera en un referente absoluto para la distancia.

Cuatro años después, en 2024, la sombra de Kipruto se amplió con el registro de Agnes Jebet (Ngetich), que firmó un impresionante 28:46 en categoría femenina, la primera mujer en bajar de 29 minutos en un 10 km en ruta. En esa misma edición, Jebet también igualó la plusmarca mundial de 5 km con 14:13 — una proeza adicional que subraya la extraordinaria calidad de esa jornada.

Europa en el mapa de la élite: plusmarcas continentales

En 2025, el sueco Andreas Almgren se convirtió en el primer europeo en bajar de 27 minutos en ruta (26:53), estableciendo un nuevo récord de Europa masculino.

La edición de 2026 ha elevado aún más el listón: Almgren rebajó su propio récord continental hasta 26:45, confirmando su dominio en la distancia europea. Al mismo tiempo, la británica Eilish McColgan marcó una histórica plusmarca femenina continental con 30:08, otra evidencia del nivel creciente de Europa en carreras de élite.

Así, la 10K Valencia se ha convertido no solo en el escenario de las mejores marcas globales, sino también en la pista donde Europa redefine sus límites.

España vuela: las grandes marcas nacionales

Las calles valencianas también han sido testigo de grandes hitos para el atletismo español. El récord nacional masculino de 10 km en ruta ha sido batido en diversas ocasiones durante el 10K Valencia:

En 2024, Abdessamad Oukhelfen fijó la plusmarca española con 27:44 , lograda en el circuito rápido de Valencia.

fijó la plusmarca española con , lograda en el circuito rápido de Valencia. En 2025, el atleta Ilias Fifa superó esta marca, deteniendo el cronómetro en 27:41 en una edición repleta de plusmarcas nacionales.

superó esta marca, deteniendo el cronómetro en en una edición repleta de plusmarcas nacionales. En 2026, Said Mechaal rebajó de nuevo la mejor marca española con 27:25, consolidando a Valencia como el gran escenario del récord nacional.

Si bien el récord de España femenino aún espera su gran marca en este trazado —a pesar de las destacadas actuaciones de corredoras españolas— la trayectoria de la prueba demuestra que cada año se acerca más a nuevas plusmarcas nacionales. El pasado domingo, Marta García establecía la cuarta mejor marca de la historia y con su 31:17 rozó el récord nacional femenino (31:11).

Los récords históricos del 10K Valencia Ibercaja

Récords mundiales (10K ruta):

Rhonex Kipruto (26:24) – marca mundial masculina (valorada en 2020).

– marca mundial masculina (valorada en 2020). Agnes Jebet Ngetich (28:46) – récord mundial femenino (valorado en 2024).

– récord mundial femenino (valorado en 2024). (Además, Jebet igualó el récord mundial de 5 km en el mismo evento: 14:13).

Récords europeos (10K ruta):

Andreas Almgren (26:53) – primer europeo bajo 27′ en 2025.

– primer europeo bajo 27′ en 2025. Andreas Almgren (26:45) – rebaja en 2026.

– rebaja en 2026. Eilish McColgan (30:08) – récord de Europa femenino 2026.

Récords de España (10K ruta):

Abdessamad Oukhelfen (27:44) – español más rápido en 2024.

– español más rápido en 2024. Ilias Fifa (27:41) – nuevo récord nacional en 2025.

– nuevo récord nacional en 2025. Said Mechaal (27:25) – récord nacional en 2026.

Con estos registros el 10K Valencia Ibercaja puede presumir de tener en su poder los récords del mundo femenino y masculino, los récords de Europa masculino y femenino y el récord de España masculino.