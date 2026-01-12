La Academia del Léleman Conqueridor empieza a dar sus frutos

El futuro del voleibol valenciano se trabaja en la base y eso es algo que tienen claro en el Léleman Conqueridor. La Academia del club ha dejado grandes resultados en las últimas semanas y el MVP de Natxo Larrañaga con la Selección español Sub18 es una de las mejores muestras del crecimiento del equipo en esta área. El jugador se proclamó campeón en el WEVZA U18 firmando 37 puntos en cuatro partidos en los que derrotó junto a sus compañeros a Alemania (0-3), Bélgica (1-3), Países Bajos (3-0) y finalmente a la anfitriona, Portugal (0-3). Un éxito para el voleibol español que tras este resultado se asegura estar en la fase final del Campeonato Europeo 2026 Sub18.

Natxo Larrañaga, MVP del WEVZA 2026 / Léleman Conqueridor Valencia

Asimismo, la Academia del Conqueridor cerró el año 2025 tocando varios metales en la Copa de España celebrada a finales del mes de diciembre. El infantil masculino levantó el título de campeón tras imponerse al Sporting Río Duero Soria en un trepidante partido que se resolvió con un 2-1 a favor del Léleman Conqueridor Valencia. Los de José Manuel Andújar cerraron un gran campeonato en el que participaron todos los jugadores desplazados para contribuir al título.

El alevín de Evelyn Nihoul logró el bronce en el cuadro masculino remontando también su partido ante el Sporting Río Duero Soria (2-1). Resultado que les hizo garantizarse la tercera plaza de la Copa de España disputada en Valladolid. De igual manera, el juvenil masculino se hizo también con el bronce en la Copa disputada en Almería. El equipo logró al Metrikamedia EECCVB por 2-0 (25-19/25-22) en la batalla por el metal.

El pasado sábado 10 de enero, antes del partido de Superliga ante Instercap Asisa Tarragona, el club rindió homenaje a sus tres equipos de la Academia. El presidente, Manuel Clemente, acompañado de toda la plantilla del primer equipo, ovacionaron a los todos los jugadores y al cuerpo técnico que están dando los primeros éxitos para la cantera del Léleman Conqueridor.

Próxima parada de Superliga: Soria

La jornada 13 de la Superliga enfrentará al conjunto valenciano contra el Grupo Herce Soria. Esta vez la batalla se disputará en el Pabellón Los Pajaritos el 17 de enero a las 19:30 horas. Duelo por todo lo alto en el que el Léleman Conqueridor se juega recortar distancias al segundo clasificado y no descolgarse del ritmo que marcan CV Melilla y Conectabalear CV Manacor, que siguen a cuatro puntos de distancia.