Arbeloa y su infierno en el Maratón de València: “Si no llego a tener el hotel cerca, abandono”

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, sorprendión al confesar la cara más amarga de su experiencia como runner. Pese a firmar un notable 3h15’ en el Maratón de València, el exfutbolista admitió que estuvo muy cerca de abandonar la prueba por las malas sensaciones físicas y una estrategia errónea de carrera.

Pues bien, en una entrevista en el canal de YouTube de Soy Correador, Arbeloa confesó que "nada más acabar mi carrera profesional como futbolista me enganché y ya no lo pude dejar". El mundo del running le apasiona hasta el punto de llevar su cuerpo al límite para seguir progresando carrera a carrera.

El Maratón de València, su mejor marca… y su peor recuerdo

Paradójicamente, su mejor crono en maratón llegó en València, aunque las sensaciones estuvieron muy lejos de acompañar. El propio Arbeloa reconoce que la prueba se le hizo cuesta arriba desde mucho antes del pistoletazo de salida. Uno de los maratones más prestigiosos de España y del mundo se convirtió, para él, en una auténtica batalla mental y física.

No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad

"Yo soy de los que pienso que las pruebas hay que hacerlas bien de principio a fin y si no tienes el día, si te has equivocado o te has pasado no me llena el simple hecho de acabar un maratón. Para mí no es suficiente motivación decir que he hecho un maratón". "No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad".

"Había hecho 1.16 en media maratón, pero preparándome para la maratón y dos meses antes ya sabía que la sensación no era igual de buena. No iba fino e incluso tuve dos semanas que no pude entrenar con normalidad. El día de la carrera quise correr por encima de las posibilidades con las que llegaba".

Un reventón anunciado y una lección aprendida

El exmadridista admite que ya durante la preparación notó que algo no iba bien. A pesar de haber corrido una media maratón en 1h16’, las semanas previas fueron irregulares, con problemas físicos que le impidieron entrenar con normalidad. Lejos del discurso épico habitual, Arbeloa deja una reflexión poco común en el mundo del running popular.

Una mentalidad forjada en el fútbol profesional, donde el rendimiento prima sobre el simple hecho de competir, y que el propio Arbeloa resume con una idea clara: siempre hay una segunda oportunidad.

La experiencia de Álvaro Arbeloa en el Maratón de València demuestra que ni siquiera los deportistas de élite están exentos de sufrir un mal día. Una historia que conecta con miles de corredores populares y que confirma que, en el running, la cabeza pesa casi tanto como las piernas.