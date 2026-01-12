MARATON VALÈNCIA
Arbeloa y su infierno en el Maratón de València: “Si no llego a tener el hotel cerca, abandono”
El exmadridista, apasionado del running, confesó en una entrevista hace un tiempo que un “reventón” le hizo vivir uno de los momentos más duros de su etapa como corredor popular en el Maratón Valencia
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, sorprendión al confesar la cara más amarga de su experiencia como runner. Pese a firmar un notable 3h15’ en el Maratón de València, el exfutbolista admitió que estuvo muy cerca de abandonar la prueba por las malas sensaciones físicas y una estrategia errónea de carrera.
Pues bien, en una entrevista en el canal de YouTube de Soy Correador, Arbeloa confesó que "nada más acabar mi carrera profesional como futbolista me enganché y ya no lo pude dejar". El mundo del running le apasiona hasta el punto de llevar su cuerpo al límite para seguir progresando carrera a carrera.
El Maratón de València, su mejor marca… y su peor recuerdo
Paradójicamente, su mejor crono en maratón llegó en València, aunque las sensaciones estuvieron muy lejos de acompañar. El propio Arbeloa reconoce que la prueba se le hizo cuesta arriba desde mucho antes del pistoletazo de salida. Uno de los maratones más prestigiosos de España y del mundo se convirtió, para él, en una auténtica batalla mental y física.
No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad
"Yo soy de los que pienso que las pruebas hay que hacerlas bien de principio a fin y si no tienes el día, si te has equivocado o te has pasado no me llena el simple hecho de acabar un maratón. Para mí no es suficiente motivación decir que he hecho un maratón". "No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad".
"Había hecho 1.16 en media maratón, pero preparándome para la maratón y dos meses antes ya sabía que la sensación no era igual de buena. No iba fino e incluso tuve dos semanas que no pude entrenar con normalidad. El día de la carrera quise correr por encima de las posibilidades con las que llegaba".
Un reventón anunciado y una lección aprendida
El exmadridista admite que ya durante la preparación notó que algo no iba bien. A pesar de haber corrido una media maratón en 1h16’, las semanas previas fueron irregulares, con problemas físicos que le impidieron entrenar con normalidad. Lejos del discurso épico habitual, Arbeloa deja una reflexión poco común en el mundo del running popular.
Una mentalidad forjada en el fútbol profesional, donde el rendimiento prima sobre el simple hecho de competir, y que el propio Arbeloa resume con una idea clara: siempre hay una segunda oportunidad.
La experiencia de Álvaro Arbeloa en el Maratón de València demuestra que ni siquiera los deportistas de élite están exentos de sufrir un mal día. Una historia que conecta con miles de corredores populares y que confirma que, en el running, la cabeza pesa casi tanto como las piernas.
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Comunicado oficial de la lesión de Thierry
- Cañizares estalla tras el Valencia - Elche : “Esto no se puede consentir”
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF
- Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia
- Peter Lim condena al Valencia: Dos primeras vueltas consecutivas en puestos de descenso
- El Valencia Basket cae en Burgos y desciende al Grupo B de la Liga U