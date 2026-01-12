Exitoso arranque de temporada en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste fue escenario el domingo de un brillante inicio de la temporada 2026 con la celebración del Duatlón Circuit Ricardo Tormo, una prueba que volvió a confirmar su condición de cita imprescindible del calendario autonómico. Con cerca de 1.000 participantes, el evento alcanzó un récord de participación, dando el pistoletazo de salida al nuevo año deportivo de la mejor manera posible.

La jornada comenzó marcada por las bajas temperaturas matinales, aunque el ambiente competitivo y la gran afluencia de público y deportistas pronto se encargaron de calentar el trazado. Más de 90 equipos tomaron la salida en la competición Open, recorriendo las espectaculares instalaciones del circuito valenciano en un entorno único para la práctica del duatlón.

Los equipos afrontaron un exigente recorrido compuesto por 5 kilómetros de carrera a pie, seguidos de 20 kilómetros de ciclismo, distribuidos en cinco vueltas al trazado, y un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera a pie, que conducía directamente a la recta de meta. La prueba se disputó en la modalidad de contrarreloj por equipos, con salidas escalonadas que permitieron mantener la emoción hasta el último momento. Una vez cruzada la meta el último club, se conocieron los mejores equipos masculinos, femeninos y mixtos de la categoría Open.

Duatlón Circuit Ricardo Tormo Cheste / SD

Clasificaciones Open

Clasificación Open femenina

1.º C.E.A. Bétera B

2.º C.D.T. Resistentia T3 B

3.º S.D. Correcaminos B

Clasificación Open masculina

1.º C.D.T. Resistentia T3 C

2.º C.E.A. Bétera B

3.º C.E.A. Bétera C

Duatlón Circuit Ricardo Tormo Cheste Pódium 2F. / SD

Clasificación Open mixta

1.º Tricanet de Berenguer C

2.º C.A. Vilamarxant B

3.º C.E. Llebeig Xàbia

Primera sede de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026

A partir de las 12:00 horas, el protagonismo pasó a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026, que arrancó oficialmente en Cheste con su primera sede de la temporada. Los primeros equipos en tomar la salida fueron los clubes que integran la recién estrenada Tercera División, seguidos por los participantes de Segunda División. Finalmente, cerraron la competición los equipos masculinos y femeninos de la Primera División, la categoría reina de la liga autonómica.

El alto nivel competitivo quedó reflejado en unas clasificaciones muy disputadas en todas las divisiones.

Duatlón Circuit Ricardo Tormo Cheste. / SD

Clasificaciones Lliga de Clubs Caixa Popular

Primera División femenina

1.º C.E.A. Bétera

2.º C.D.T. Resistentia T3

3.º Tripuçol

Primera División masculina

1.º C.E.A. Bétera

2.º C.D.T. Resistentia T3

3.º Concabeza Innovacar Club de Triatlón Paiporta

Segunda División femenina

1.º Best of You 3PW Almazora

2.º Ondara Tri-Esport

3.º 3 Reptes Triatló L’Olleria

Duatlón Circuit Ricardo Tormo Cheste 02 / SD

Segunda División masculina

1.º Carnes Félix Poblats Marítims Triatló

2.º Best of You 3PW Almazora

3.º 360 Team

Tercera División femenina

1.º S.D. de la Universitat Politècnica de València

2.º A7 Triatló LAW

3.º 360 Team

Tercera División masculina

1.º Trisud

2.º C.D. Adesavi San Vicente Triatlón

3.º C.T. A Corre-Cuita

Duatlón Circuit Ricardo Tormo Cheste Pódium 3F / SD

La competición resultó muy emocionante y el público pudo seguir y animar a todos los equipos desde la grada, con una visión privilegiada de la zona de transición y la recta de meta, ubicadas en pleno pit lane del circuito. El Circuit Ricardo Tormo de Cheste vivió así una gran jornada inaugural, con la participación de más de 160 equipos procedentes de toda la Comunitat Valenciana, consolidando esta prueba como una de las más multitudinarias y espectaculares del calendario autonómico en la modalidad de duatlón.