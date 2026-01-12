Exitoso arranque de temporada en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste
Con cerca de 1.000 participantes, el evento alcanzó un récord de participación, dando el pistoletazo de salida al nuevo año deportivo de la mejor manera posible
El Circuit Ricardo Tormo de Cheste fue escenario el domingo de un brillante inicio de la temporada 2026 con la celebración del Duatlón Circuit Ricardo Tormo, una prueba que volvió a confirmar su condición de cita imprescindible del calendario autonómico. Con cerca de 1.000 participantes, el evento alcanzó un récord de participación, dando el pistoletazo de salida al nuevo año deportivo de la mejor manera posible.
La jornada comenzó marcada por las bajas temperaturas matinales, aunque el ambiente competitivo y la gran afluencia de público y deportistas pronto se encargaron de calentar el trazado. Más de 90 equipos tomaron la salida en la competición Open, recorriendo las espectaculares instalaciones del circuito valenciano en un entorno único para la práctica del duatlón.
Los equipos afrontaron un exigente recorrido compuesto por 5 kilómetros de carrera a pie, seguidos de 20 kilómetros de ciclismo, distribuidos en cinco vueltas al trazado, y un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera a pie, que conducía directamente a la recta de meta. La prueba se disputó en la modalidad de contrarreloj por equipos, con salidas escalonadas que permitieron mantener la emoción hasta el último momento. Una vez cruzada la meta el último club, se conocieron los mejores equipos masculinos, femeninos y mixtos de la categoría Open.
Clasificaciones Open
Clasificación Open femenina
1.º C.E.A. Bétera B
2.º C.D.T. Resistentia T3 B
3.º S.D. Correcaminos B
Clasificación Open masculina
1.º C.D.T. Resistentia T3 C
2.º C.E.A. Bétera B
3.º C.E.A. Bétera C
Clasificación Open mixta
1.º Tricanet de Berenguer C
2.º C.A. Vilamarxant B
3.º C.E. Llebeig Xàbia
Primera sede de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026
A partir de las 12:00 horas, el protagonismo pasó a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026, que arrancó oficialmente en Cheste con su primera sede de la temporada. Los primeros equipos en tomar la salida fueron los clubes que integran la recién estrenada Tercera División, seguidos por los participantes de Segunda División. Finalmente, cerraron la competición los equipos masculinos y femeninos de la Primera División, la categoría reina de la liga autonómica.
El alto nivel competitivo quedó reflejado en unas clasificaciones muy disputadas en todas las divisiones.
Clasificaciones Lliga de Clubs Caixa Popular
Primera División femenina
1.º C.E.A. Bétera
2.º C.D.T. Resistentia T3
3.º Tripuçol
Primera División masculina
1.º C.E.A. Bétera
2.º C.D.T. Resistentia T3
3.º Concabeza Innovacar Club de Triatlón Paiporta
Segunda División femenina
1.º Best of You 3PW Almazora
2.º Ondara Tri-Esport
3.º 3 Reptes Triatló L’Olleria
Segunda División masculina
1.º Carnes Félix Poblats Marítims Triatló
2.º Best of You 3PW Almazora
3.º 360 Team
Tercera División femenina
1.º S.D. de la Universitat Politècnica de València
2.º A7 Triatló LAW
3.º 360 Team
Tercera División masculina
1.º Trisud
2.º C.D. Adesavi San Vicente Triatlón
3.º C.T. A Corre-Cuita
La competición resultó muy emocionante y el público pudo seguir y animar a todos los equipos desde la grada, con una visión privilegiada de la zona de transición y la recta de meta, ubicadas en pleno pit lane del circuito. El Circuit Ricardo Tormo de Cheste vivió así una gran jornada inaugural, con la participación de más de 160 equipos procedentes de toda la Comunitat Valenciana, consolidando esta prueba como una de las más multitudinarias y espectaculares del calendario autonómico en la modalidad de duatlón.
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Comunicado oficial de la lesión de Thierry
- Cañizares estalla tras el Valencia - Elche : “Esto no se puede consentir”
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF
- Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia
- Peter Lim condena al Valencia: Dos primeras vueltas consecutivas en puestos de descenso
- El Valencia Basket cae en Burgos y desciende al Grupo B de la Liga U