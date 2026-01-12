Los Gay Games València 2026 superan las 6.000 inscripciones a seis meses de su celebración

Las inscripciones de los Gay Games València 2026 superan las 6.000 personas inscritas a seis meses de su celebración. En concreto, la edición que se desarrollará en la ciudad del 27 de junio al 4 de julio de 2026 ya supera los datos de las ediciones previas de Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381). “Estas nuevas cifras ratifican la línea de trabajo que venimos impulsando y auguran que disfrutaremos de una edición de los juegos muy especial en nuestra ciudad”, ha manifestado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.

Por nacionalidades, se mantiene la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Canadá y Australia; aunque destaca la inscripción de deportistas de Reino Unido, Alemania, Francia y España. Desde la organización se celebran estos datos y se recuerda que los Gay Games València será un evento único para el colectivo LGTBIAQ+ en el que se celebrará la diversidad “por encima de todo”. A estas cifras, todavía hay que sumar los resultados de las becas por valor de hasta 200.000 euros convocadas por la Federación Internacional de Gay Games. Las becas ‘locales’ para estos Gay Games siguen abiertas hasta el 31 de enero y buscan facilitar aspectos básicos como la inscripción.

Extensa programación deportiva y cultural

La organización de los Gay Games sigue trabajando en todos los detalles de la extensa programación deportiva y cultural que se ofrecerá. Estos juegos, explican, “pondrán en valor la cultura y la tradición deportiva de València” ya que, por ejemplo, se podrá jugar a dos deportes con arraigo local, como el colpbol y la pilota valenciana. Durante esa semana, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en València para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca; participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.