Lola Riera, flamante campeona de la Hockey India League

Lola Riera sigue ampliando su palmarés como jugadora. Tras los éxitos conseguidos con la selección española y con el Sanse Complutense, la jugadora valenciana vivió su primera experiencia en la Liga india, una de las ligas más importantes del mundo, certificando un nuevo título tras la consecución de la Hockey India League.

Una Liga que decidió su título entre los equipos SG Pipers, Shranchi Bengal Tigers, Ranchi Royals y JSW Soorma Hockey Club, cuatro franquicias que antes de afrontar el momento decisivo de la temporada reforzaron sus respectivas plantillas tras una mediática subasta en donde formando equipos integrados por jugadoras locales y jugadoras internacionales, entre ellas grandes estrellas del panorama internacional. Un sistema de competición que atrae a jugadoras y jugadores referentes a nivel mundial y que posiciona el torneo como uno de los más atractivos del calendario, fomentando el espectáculo deportivo y subiendo el nivel de competición.

De Valencia a la India para conquistar una nueva Liga

Los equipos participantes disputaron una liga regular, a doble partido, donde los dos primeros clasificados disputaron la gran final por el título liguero. En el partido que acreditaba al nuevo campeón, el SG Pipers de Lola Riera igualó 1 a 1 ante el Shranchi Bengal Tigers imponiéndose en la tanda de shoot outs. En el lanzamiento decisivo, Lola Riera asumió la responsabilidad de ejecutar un penalty stroke -tras una falta de la portera en el shoot outs- que confirmaría el título liguero.

Preeti Dubey (53′) y Lalremsiami (16′) marcaron goles durante los cuatro cuartos para SG Pipers y Shrachi Bengal Tigers, respectivamente. La capitana Navneet Kaur, Juana Castellaro y Lola Riera anotaron los goles en la tanda decisiva, y la guardameta Bansari Solanki brilló bajo los palos que el SG Pipers ganara la final

Lola Riera escribe una nueva página dorada en su historia con el stick

La valenciana, que vivió su primera experiencia en la Hockey India League, marcó tres goles (dos de ellos de penalty corner) contribuyendo así en la conquista de la liga, anotando además el stroke que certificó un nuevo éxito en su carrera deportiva.

De esta forma, Riera suma un nuevo título a su palmarés en el que ostenta una medalla de bronce en el Mundial de Londres 2018, otro bronce en el Europeo 2019 y el título conseguido con España en la Nations Cup 2024, además de sus tres diplomas olímpicos (Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024). A estos éxitos con la elástica nacional se le suman los títulos conseguidos con su club, el Sanse Complutense, con quien fue campeona de la Copa de la Reina Liga 2013, campeona de la Liga Iberdrola 2016 y 2022.