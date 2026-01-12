Quique Llopis volverá a brillar en el Gran Premio de Valencia 2026

El Gran Premio Internacional de atletismo Valencia 2026 se celebrará el próximo 31 de enero en el Palau Velòdrom Luis Puig y contará, un año más, con la presencia del mejor atleta valenciano del momento: Quique Llopis, subcampeón de Europa, cuarto en el campeonato del mundo del pasado verano y cuarto en los Juegos Olímpicos de París. El especialista en los 60 metros vallas comenzará su temporada de pista cubierta el próximo domingo en Luxemburgo, después, el día 24 de enero, correrá en Düsseldorf (Alemania), y el 31, sábado, volverá a la cita en la que viene participando desde hace años, el Gran Premio Internacional de Valencia.

La siguiente semana, el 6 de febrero, competirá en Madrid, el 19 irá al mejor mitin del mundo bajo techo, en Lievin (Francia) y lo más probable, salvo que compita también en Belgrado, ya se reservará para el Campeonato de España de Short Track que se celebrará nuevamente en el Luis Puig (del 27 de febrero al 1 de marzo). El final del camino de esta campaña de invierno acabará con el el Mundial de Torun (Polonia), entre el 20 y el 22 de marzo.

El vallista de Bellreguard está actualmente en el CAR de Sant Cugat, en Barcelona, porque la pista de Gandia, donde entrena el grupo de Toni Puig, está en obras. El veterano técnico gandiense lamenta lo que se está demorando esta actuación en la instalación. “Para Quique no es un problema porque tiene recursos y apoyo de la federación española para irse a entrenar a otra parte. El problema es para la clase media, que no tienen dónde entrenar. No se salva ni el excelente grupo de lanzadores de Juanvi Escolano”.

Quique Llopis Gran Premio Valencia 2024 / Sergio Mateo

Llopis, que entrena a las órdenes de Puig junto a Dani Castilla y Kevin López, que también correrán en Valencia el día 31, estuvo primero 19 días de concentración en la isla de La Palma, luego regresó en Navidad a Bellreguard, y el 7 de enero viajó hasta Barcelona donde es probable que esté hasta el mitin de Düsseldorf. Allí, Puig aprovecha para seguir trabajando con el equipo de Biomecánica del CAR en un proyecto que empezó en agosto del año pasado y que tiene como propósito mejorar uno de los puntos débiles de Llopis, la salida.

Las entradas del Gran Premio, a cinco y diez euros, están disponibles en la plataforma de Enterticket.