Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 92 -101 AS Monaco. Derrota taronja en un duelo de titanes.

Así va la clasificación .

Liga ACB: Valencia Basket 70 - 76 Unicaja de Málaga. Atasco taronja y segunda derrota seguida en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 89 - 96 Leyma Coruña.

Resultado

En un partido digno de ACB, el HLA Alicante hizo sudar hasta la última gota de sudor al gran líder de la competición, el Leyma Coruña.

A lomos de un soberbio Eddy Polanco, la afición creyó hasta el último segundo en que se podía lograr una tarea sólo conseguida por Obradoiro hasta el momento. El Lucentum cayó, pero lo hizo con honores y vendiendo cara su piel.

Así va la clasificación .

Segunda FEB: CB Getafe 80 - 101 Proinbeni UPB Gandia; Amics Castelló 73 - 52 Ciudad Molina Basket; OCA Global CB Salou 65 - 73 Maderas Sorlí Benicarló; CBZ 80 - 75 Club Esportiu Bàsquet Llíria

Resultado

Análisis Video de Facebook sobre el perfil de Freel.

Números

Crónica Amics Castelló

Maderas Sorlí Benicarló

Valoráción Club Bàsquet Llíria Video de la valoración del Club Bàsquet Llíria.

Así va la clasificación .

Tercera FEB: Grupo EA, Bauhaus Godella 74-78 Socage Jovens L'Eliana; Fundació Caixa Rural Vila-real 83-53 BC Peñíscola; Amics Castelló B 72-67 CB Jovens Almàssera; Cemalu Aldaia 53-64 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Topsurface NB Paterna 80-85 The Fitzgerald el Pilar; CB Morvedre 81-73 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Picken Claret 63-107 CB Puerto Sagunto.

Así va la clasificación .

Grupo EB: Lucentum Alicante 60-81 ESET Ontinet; Maristas Valencia 54-60 CMG Hidráulica NB Torrent; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 65-85 CBI Elche; CA Montemar 58-116 Velabasket CB Suecia; Rigalli Alginet 78-66 Servigroup Benidorm; CB Estudiantes Cartagena 67-54 Decprocon Carolinas.

Así va la clasificación .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación .

Grupo B : Resultados y clasificación .

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 81 - 54 Perfumerías Avenida de Salamanca. El Valencia Basket se da un festín en casa a costa del Perfumerías Avenida.

Una actuación muy sólida en el Roig Arena permitió al conjunto taronja imponerse con claridad a Perfumerías Avenida (81-54) en la jornada 16 de la LF Endesa. El partido quedó encarrilado desde la defensa y el acierto exterior, secando a un rival directo y alcanzando ventajas que superaron los 30 puntos. Leo Fiebich y Elena Buenavida lideraron al equipo en una noche especial marcada por el regreso de Raquel Carrera. El triunfo deja el balance en 12- 4 y refuerza su posición en la zona alta.

Así va la clasifificación .

Liga Femenina Challenge: C.B. Santfeliuenc 63 - 73 La Cordà NB Paterna; Azulmarino Mallorca Palma 78 - 54 Fustecma Amics Castelló.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Spar Gran Canaria 57 - 68 CB Claret Benimaclet.

Doble compromiso y doble victoria para el equipo valenciano en un exigente fin de semana lejos de casa. El viernes superó a Isla Bonita en La Palma (81-85) y, menos de 24 horas después, volvió a imponerse en Gran Canaria ante Spar Gran Canaria (57-68). Judit Rochina fue una de las jugadoras más destacadas, junto a Eva Cases, que regresó a las pistas tras lesión.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación .

Grupo B: Resultados y clasificación .

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

Así va la clasificación .

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche 31 - 14 Grafometal Sporting La Rioja; CBM Morvedre 18-20 Elda Prestigio.

La primera victoria de 2026 llegó con autoridad en casa ante el Grafometal Sporting La Rioja (31-14). Tras una primera parte igualada, el Atticgo Elche rompió el partido con un parcial de 6-1 y elevó su nivel defensivo tras el descanso. El triunfo sitúa a las ilicitanas en la séptima posición de la tabla.

La crónica del Elche

Valoración del entrenador del Elche Video de la valoración del entrenador del Elche en Facebook.

El derbi ante el Balonmano Morvedre cayó del lado eldense por 18-20 en un encuentro muy igualado. El partido supuso el debut con victoria de Beatriz Escribano en el banquillo, con Malena Vallés como máxima goleadora (5 tantos). Con estos puntos, el equipo se sitúa noveno con 11 en la clasificación.

Pese al esfuerzo y la competitividad mostrada, el Morvedre no logró sumar en un choque decidido por pequeños detalles.

Crónica del duelo autonómico

Crónica del duelo autonómico

Valoración de la entrenadora del Elda Prestigio Video de la valoración de la entrenadora del Elda Prestigio en Facebook.

Así va la clasificación .

División de Honor Oro Femenina: Lobas Global ATAC Oviedo 22- 18 Grupo USA Handbol Mislata.

Un inicio irregular terminó pasando factura en la visita a Oviedo, donde el equipo cayó por 22-18. Tras un arranque equilibrado, un apagón ofensivo antes del descanso permitió a las locales abrir una brecha decisiva. La reacción en la segunda parte no fue suficiente para completar la remontada

La crónica

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: MGC Mutua Handbol Ribes 24 -33 BM Marni Rosval; Club Almassora Balonmano 28 - 25 Handbol Sant Joan Despí A; Handbol Sant Quirze 22 - 27 Handbol Onda.

El cierre de la primera vuelta llegó con una victoria convincente en Sant Pere de Ribes frente al MGC Mutua Handbol Ribes (24-33). Desde el inicio, el Balonmano Marni impuso un ritmo alto apoyado en la defensa y una buena gestión del juego, confirmando el buen momento con el que afronta la segunda mitad de la temporada.

Así va la clasificación .

Primera División masculina, Grupo E: Clasificación .

Resultados. / RFEBM

El Balonmano Mislata se queda con la victoria en Castellón en el último minuto. Un gol de Alberto Hernández Bel a falta de 45 segundos para el final del partido fue suficiente para que el Balonmano Mislata se quede con la victoria por 25-26 en su visita al Balonmano Castellón por la Jornada 16 del Grupo E de la Primera División Masculina. Fue el regreso a la actividad de la competición tras el parón de navidades.

La paridad duró en el encuentro apenas diez minutos, cuando el marcador mostraba la igualdad en 5. Allí, el dueño de casa consiguió un parcial de tres goles, para pasar al frente por 9-6. El Balonmano Castellón supo mantener la diferencia, con un Balonmano Mislata que buscó mantenerse en partido. Fue así que ambos equipos llegaron al descanso con un marcador de 14-12 en favor de los castellonenses.

El complemento comenzó mucho mejor para los valencianos, que pasaron al frente a los 6 minutos (16-17) y hasta consiguieron una ventaja máxima de tres goles en el 17-20 a los 12 minutos de juego. En gran parte, el funcionamiento del Balonmano Mislata en ataque se daba por los goles de Saúl Miralles (terminó con 7 goles), Tomás De San Roque (5) y Diego Montes (3). Los siguientes diez minutos fueron del local, que volvió a ponerse en ventaja por 22-21 a los 21 de juego.

El cierre del partido fue gol a gol, con ambos equipos intercambiando goles y no logrando despegarse en el marcador. El Balonmano Castellón mandaba 25-24 con tres minutos por jugar, pero los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini supieron cerrarlo mejor y, con dos goles consecutivos de Hernández Bel (anotó 5 en total), se quedaron con una gran victoria como visitantes.

De esta manera, el Balonmano Mislata se afianza en la quinta colocación y comienza con el pie derecho la segunda ronda de la competición. La próxima semana, los valencianos recibirán en el Pabellón La Canaleta al Balonmano Petrer, que le pisa los talones en la sexta posición.

Rugby

División de Honor: UE Santboiana 38 - 12 Huesitos La Vila RC.

El Huesitos La Vila jugó un partido para olvidar en su estreno de 2026. El conjunto de Falu Quirelli cayó por 38-12 en el estadio de la UE Sanboiana en un duelo marcado por sus desconexiones, especialmente en la segunda parte en la que el conjunto catalán aprovechó bien la debilidad defensiva de los vileros. Pese al buen inicio del partido con el ensayo de Di Prima, el Huesitos se fue desvaneciendo por momentos llegando al descanso con un 12-5 que no hacía presagiar grandes alegrías. Con un ensayo de Caini convertido por Güemes, el equipo de Falu dejó de sumar en el electrónico y su rival, pese a ser el colista, tuvo mayores argumentos para seguir sumando y sentenciar el encuentro. El Huesitos lo intentó como pudo pero no era el día para grandes alardes pese a la importancia del partido en vísperas de recibir en el Pantano al Vrac.

Pese a la derrota, el equipo ocupa la cuarta posición en la clasificación de la máxima categoría. Los sentidos se ponen en el encuentro del próximo domingo en La Vila ante el segundo clasificado.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC 33 - 31 FibraValencia Les Abelles.

El Rugby Club Valencia logró una victoria de enorme valor ante Fibra Valencia Les Abelles por 33-31 en el Polideportivo Quatre Carreres, en un derbi intenso, abierto y cargado de alternativas que se decidió en los minutos finales. El encuentro confirmó la capacidad competitiva de ambos conjuntos valencianos, que supieron sufrir, reaccionar y golpear en los momentos clave, poniendo de manifiesto el protagonismo del Rugby Club Valencia en la ciudad de Valencia.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor B Masculina, Grupo B: Club Natació Poble Nou 22 - 42 CAU Rugby Valencia.

Victoria del CAU Valencia en su visita al campo del tercer clasificado que demuestra el buen momento del equipo y el buen arranque del 2026. Lo intentó Poble Nou desde el inicio pero los valencianos se mostraron intensos y concentrados dominando el choque. Al final nueva victoria que lo consolida en el segundo puesto de la clasificación

Un 0-14 favorable al CAU decantó para los visitantes el enfrentamiento. Trato de responder el equipo local pero el CAU jugaba con inteligencia y acierto y los intentos de acercamiento en el marcador eran abortados para llegar al descanso con un claro 5-29 para el equipo valenciano.

En la segunda parte se igualó un poco el choque porque Poble Nou no quería entregar el partido. Pero el CAU manejo bien los tiempos y los impetuosos ataques de su rival eran respondidos con claridad por su defensa y ataque. Nunca peligro el resultado y poco a poco fueron perdiendo fuelle los catalanes. La remontada no era posible y la distancia siempre fue insalvable. El resultado final de 22-42 refleja lo que fue el partido. Un partido dominado por el CAU Valencia.

VICTORIA CLARA DEL CAU VALENCIA EN POBLE NOU (22-42) / CAU VALENCIA

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición vuelve con el Turia - Barcelona Universitari Club aún sin fecha en el arranque de la segunda vuelta.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm 3 - 0 (25-20/27-25/25-23/0-0/0-0) Bus Leader San Roque; Léleman Conqueridor Valencia 3 - 1 (24-26/25-17/25-19/25-23/0-0) Instercap Asisa Tarragona SPSP.

El Servigroup Playas de Benidorm firmó una victoria tan importante como convincente en el arranque de la segunda vuelta de la Superliga Masculina, imponiéndose por 3-0 (25-20, 27-25, 25-23) al Bus Leader San Roque en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Un triunfo que no solo supone la primera victoria por la vía rápida del curso, sino también el estreno perfecto de Matías Guidolin al frente del banquillo benidormense. Tres puntos de oro que permiten al conjunto local alcanzar los 12 puntos, abrir brecha con los puestos de descenso y dar un paso firme en una segunda vuelta que se presume larga, exigente y sin margen para la relajación.

Al término del encuentro, Matías Guidolin valoró de forma muy positiva el estreno liguero al frente del equipo: “Ganamos un partido muy importante, una auténtica final para nuestro objetivo. Estoy muy contento con la respuesta del equipo en mi llegada. Se ejecutaron bien las situaciones que trabajamos y esta victoria nos da confianza. Ahora sabemos que nos esperan muchas finales más, cada punto va a ser vital y tenemos que seguir creciendo, especialmente fuera de casa”.

El Servigroup Playas de Benidorm inicia así la segunda vuelta con paso firme, reforzando sensaciones, confianza y convicción. El próximo reto será de máxima exigencia ante Cisneros La Laguna, ya a domicilio, en otra prueba de fuego para confirmar que este equipo ha dado un paso adelante real en su camino hacia la permanencia.

Crónica del Playas de Benidorm Publicación de Facebook sobre el Club Voleibol Playas de Benidorm.

El Léleman Conqueridor se reengancha a la Superliga.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero tras la disputa la Copa Princesa.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva 2 - 3 (11-25/25-22/25-13/18-25/7-15) AD Voleibol Rivas.

El AHORA Vóley Xàtiva tenía una papeleta complicada, se enfrentaban al líder de la clasificación en la primera vuelta: CV Rivas de Madrid, sabiendo que era un duelo muy difícil, contando además que las setabenses jugaron con las bajas para este partido de dos jugadoras que están disputando el preeuropeo con la Selección de España Sub-18 en Italia (Martina Ponzinibbio y Alison Quintin). Las de Xàtiva salieron al campo sin complejos y a punto estuvieron de dar la sorpresa en esta primera jornada.

En un partido intenso y disputado, las de Xàtiva lograron puntuar, plantando cara a las madrileñas pese a ceder finalmente por 2-3 (11-25/25-22/25-13/18-25/7-15). Una liga entre los mejores clasificados de ambos grupos en la primera vuelta, que tuvo resultados como la victoria del Mallorca contra el Manacor en el derbi balear, así como la victoria del Tarragona contra El AVG Almeria. Próxima jornada: Las de Xàtiva reciben el sábado 17 a las 17:00 horas en el Pabellón de voleibol setabense al Mayurqa Voley Palma Anaya (Mallorca).

El AHORA vóley Xàtiva femenino consigue puntuar contra el CV Rivas de Madrid, aunque ceden por la mínima 2-3. / VOLEIBOL XÀTIVA

Recordamos que los tres primeros clasificados de cada grupo en la primera fase disputarán la segunda fase en formato de liga regular ida y vuelta: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales, se jugarán en diez jornadas dos puestos en la fase de ascenso a la competición superior. El conjunto setabense trabaja con la idea esencial de realizar un digno papel, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi 5 - 3 Reus Deportiu Brasilia.

El Aitex PAS Alcoy ha comenzado la segunda vuelta de la OK Liga con una victoria de prestigio. Y no una cualquiera. Ha sido ante el Reus Deportiu Brasilia , un rival histórico, campeón de la última Copa del Rey y siempre exigente. El pabellón Miguel Sarasa del polideportivo Francisco Laporta ha vivido un partido brillante, intenso y muy vistoso, con dos equipos que han apostado por el hockey ofensivo.

Publicación de Facebook Publicación de Facebook que muestra un post de Pasalcoy.

Así va la clasificación.

Liga OK Plata Sur: DIGITTECNIC CPV Capital del Vi 3-3 Sporting Alcoi Eurum.

Clasificación .

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 0 - 12 Marineda Hockey.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 2- 2 Club Patinaje Coslada; PAS Alcoi 3 -2 CD Colegio Alameda de Osuna.

La crónica del PAS Alcoi

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Quesos El Hidalgo Manzanares 6-3 Servigroup Peñíscola FS; Family Cash Alzira FS 3-2 Jimbee Cartagena Costa Cálida.

El Servigroup Peñíscola perdió este sábado en Manzanares por 6-3 y se marcha al paréntesis de selecciones con su primera derrota tras cinco jornadas invicto. El mayor acierto goleador de los locales acabó siendo decisivo, después de un partido muy igualado que los peñiscolanos pelearon hasta los últimos segundos. Los de Santi Valladares igualaron el marcador en tres ocasiones durante la primera parte, pero siempre encontraron la respuesta inmediata del conjunto manchego.

El encuentro comenzó con el gol de los de Juanlu Alonso, tras un disparo de Raúl Campos que aprovechó una pérdida de balón de los castellonenses. El 1-0 abrió un primer tiempo de constante intercambio de goles y ocasiones. Poco después llegó el empate de Víctor Pérez, atento para cazar un balón dividido dentro del área. Sin embargo, minutos más tarde se produjo el 2-1 en propia puerta, tras un lanzamiento de Daniel que se estrelló en el palo.

La réplica no tardó en llegar y Cristian firmó el 2-2 con un remate al segundo palo. La alegría duró poco, ya que en la siguiente jugada Toni volvió a adelantar a Manzanares con el 3-2. La historia se repitió minutos después: Pablo Muñoz logró el 3-3 tras una gran acción individual, pero casi sin tiempo para celebrarlo Daniel devolvió la ventaja a los locales con el 4-3.

Tras el descanso, el Peñíscola firmó sus mejores minutos del partido, generando varias ocasiones claras en las que faltó acierto ante Antonio. La más clara fue para Elías, pero el posible 4-4 fue anulado por mano, decisión que quedó ratificada tras la revisión en el soporte de vídeo. En el otro área, el Manzanares volvió a mostrarse más efectivo y amplió distancias con el 5-3, de nuevo tras una recuperación.

Con dos goles de desventaja, el Peñíscola se vio obligado a apostar por el portero-jugador, aunque esta vez sin fortuna de cara a gol. Humberto cerró el marcador con el 6-3 en el último minuto. De este modo, el Manzanares firmaba su segunda victoria ante los peñiscolanos esta temporada, tras el 5-6 de la primera vuelta, y rompía una racha negativa en su pabellón, donde el Peñíscola había logrado un empate (3-3) y una victoria (4-8) las dos últimas campañas.

Los de Santi Valladares se marchan al largo parón de selecciones en 12.ª posición con 20 puntos, con un balance de seis victorias, dos empates y nueve derrotas. La competición se reanudará el 14 de febrero, con la visita del Noia al Juan Vizcarro.

Valoración de Santi Valladares Video de Facebook sobre la valoración de Santi Valladares.

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Cristian, Elías, Víctor Pérez y Sancho (cinco inicial); Juanqui, Araya, Pablo Muñoz, Juanico, Matheus, Lucas, Flores y Saladié.

Goles: 1-0 R. Campos (min. 5), 1-1 V. Pérez (min, 7), 2-1 en propia (min. 12), 2-2 Cristian (min. 15), 3-2 Toni (min. 15), 3-3 P. Muñoz (min. 18), 4-3 Daniel (min. 18), 5-3 R. Campos (min. 30), 6-3 Humberto (min. 40).

El Alzira FS sorprende al campeón de Liga y Supercopa en su camino hacia la permanencia.

Publicación de Alzira FS

Valoración de Braulio Correal Video de Facebook sobre la valoración de Braulio Correal.

Así va la clasificación .

Segunda División: Unión África Ceutí 4- 1 Levante UD FS.

Resultado

Así va la clasificación .

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 3-1 Futsal Cartonajes Pans Mataró.

𝗕𝗶𝘀𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟶 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

Así va la clasificación .

Segunda División B: Grupo 2, Acontebro Tauste FS 4-3 FS Picassent.

La crónica

Así va la clasificación del Grupo 2 .

Grupo 3, Nunsys El Pilar 6-2 Montesión CFS; Colegio Santo Ángel Baixsud de Castelldefels A 6-9 Ye Faky FS; Futsal Ibi Jypal Hogar 8-2 Covisa Manresa; Les Corts EF A 8-2 CFS Bisontes de Castellón.

Así va la clasificación del Grupo 3 .

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 6-5 Aurge Energía FS Talavera A.

La crónica

Así va la clasificación del Grupo 4 .

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Geodesic Real Canoe N.C. 23 - 8 Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia 11-6 CN Montjuic.

El Club Waterpolo Turia se impuso con claridad al CN Montjuïc por 11-6 en un partido que controló desde el inicio, con un parcial inicial de 4-1 que marcó el desarrollo del encuentro. Pese a una ligera relajación en algunos tramos, el conjunto valenciano mantuvo siempre el dominio del juego. La portera Victoria Tamarit fue elegida MVP del partido, en una actuación destacada antes de poner rumbo a Estados Unidos para continuar su formación académica y deportiva. Con esta victoria, el Turia consolida la tercera posición del grupo y deja prácticamente asegurada la permanencia en Primera División.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: CD Waterpolo Málaga 11-18 Club Waterpolo Elx Manolet.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Adbisio Etl Global CN Manresa 20- 18Club Waterpolo Elx Selecte; C.N Ciudad De Alcorcón 12-6 Club Nou Godella Natación.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Valencia Firebats 32 -13 Osas Rivas.

Resultados.

Valencia Firebats y Osas Rivas disputaron el choque más igualado de la jornada inaugural, que se resolvió a favor de las valencianas por 32-13. Al descanso el resultado era de 12-7 y el choque no se resolvió definitivamente hasta el último cuarto. Nicole Salazar (dos «touchdowns»), Joseph Natasha Ceballos (dos «touchdowns») y Dolores Nsue (un TD y una conversión de dos) fueron las anotadoras del conjunto valenciano, mientras que los dos «touchdowns» de Osas llevaron la firma de Elena Popa y Elisabeth Collado (que también anotó un punto extra).

La jornada inaugural de la LNFA Femenina se cerró con los triunfos de Zaragoza Hurricanes, Barberà Rookies y Valencia Firebats. Jugando en casa, zaragozanas, catalanas y valencianas no dieron opción a sus rivales para apuntarse la primera victoria de la temporada.

Zaragoza Hurricanes debutaron ante las andaluzas Cenes de la Vega Valkirias, a las que derrotaron por un claro 42-0. El conjunto maño, semifinalista el año pasado, se mostró muy superior a unas Valkirias que esta temporada regresan a la máxima categoría tras un año de ausencia. Laura Anadón, autora de cuatro «touchdowns», lideró la ofensiva de Hurricanes, donde también anotaron Daniela Granito (un «touchdown» y tres conversiones de dos puntos), Violeta Lalaguna (un TD) y Lucía López (dos puntos).

Barberà Rookies, vigentes subcampeonas, también arrancaron la temporada con buen pie, sumando una contundente victoria contra Barcelona Búfals (40-0). Al descanso, las de Barberà del Vallès ya tenían encarrilado el triunfo con un 26-0 a su favor. Alba Izquierdo fue la jugadora más destacada en el ataque de Rookies, sumando tres «touchdowns» y una conversión de dos puntos. El resto de la anotación llegó por mediación de Elena Leiva (dos «touchdowns») y Sabrina Marques (un TD y una conversión de dos puntos).

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

Atletismo : 10K Valencia Ibercaja by Kiprun. ¡Triple récord! Almgren, McColgan, Mechaal y Marta García brillan en el 10K Valencia

Así ha sido el 1OK Valencia Ibercaja by Kiprun 2026 / M.A. Montesinos

II Trail La Foguera de Canals . Consulta las clasificaciones AQUÍ.

Salida distancias Trail y Sprint Video de Facebook sobre las distancias Trail y Sprint.

Cross Ciutat de Xàtiva.

Resultados Publicación de Facebook sobre el atletismo en la FACV.

ALICANTE 10-01-26 Campeonato Provincial Absoluto por Clubes ST Alicante

ALICANTE 11-01-26 Campeonato Provincial S16 Lanzamientos Largos JECV Alicante

CASTELLÓN 10-01-26 I Control ST Tipo B Castellón

CASTELLÓN 9/10-01-26 Campeonato Provincial S14 S16 Combinadas ST JECV Castellón

PETRER 10-01-26 Campeonato Provincial S14 Equipos ST JECV Alicante

VALENCIA LUIS PUIG 10-01-26 Campeonato Provincial Absoluto de Clubes ST Valencia

VALENCIA LUIS PUIG 11-01-26 I Control ST Tipo A Valencia

VALENCIA LUIS PUIG 9/10-01-26 Ct Provincial Sub16 Combinadas ST JECV Valencia

Atletismo/ ciclismo : Duatlón Circuito de Cheste . Exitoso arranque de temporada en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

El Duatlón sigue creciendo como inicio de la temporada de eventos del Circuit

Domingo de Duatlón en el Circuit

Ciclismo : MTB La Pobla de Vallbona - Circuit MTV Valencia

Consulta las clasificaciones AQUÍ.

Agradecimientos

XXIX Carrera Ciclista La Purísima-Memorial Antonio Carbonell. Roberto González (Torrevieja)fue el ganador de la XXIX Clásica Carrera Ciclista de la Purísima 2026-Memorial Antonio Carbonell. Miguel Parra (Kenza Kraken Team) acabó segundo y Juan Francisco Filiu (Torrevieja) completó el podio de la prueba organizada por el CC Torrevieja en la ciudad salinera.

Juan José Pérez (Brócoli) logró la victoria en la categoría Élite; Hugo Ortuño (Orihuela Cycling Team), en Sub-23; González, en M30; Parra, en M40; Juan Francisco Chico de Guzmán (Contestano), en M50; y Ahsley Holding (Limpiezas Soto), en M60. Por escuadras se ha impuesto el Kenza Kraken Team. Filiu se llevó las Metas Volantes.

XL Volta La Marina-Trofeu Ajuntament de Teulada

Crónica de la primera etapa

Tenis : El Máster del IX Circuito Provincial de Valencia – Caixa Popular puso este domingo 11 de enero, el punto final a la competición tras la disputa de las finales, que tuvieron que ser aplazadas en fechas anteriores debido a las alertas meteorológicas. El Máster dio comienzo el 13 de diciembre y se ha celebrado en el Club de Tenis Ontinyent Helios.

Resultados del Máster

Benjamín masculino 500

Campeón: Samuel Gandía (4-0, 5-4(5))

Subcampeón: Mateo Fayos

Benjamín femenino 500

Campeona: Yaiza Gómez (0-4, 5-3, 10/6)

Subcampeona: Yulan Wang

Benjamín masculino 250

Campeón: Daniel Esteban (4-1, 4-0)

Subcampeón: Daniel Martínez

Benjamín femenino 250

Campeona: Alejandra del Pino (4-2, 4-2)

Subcampeona: Paula Mora

Alevín masculino 500

Campeón: Álvaro Salvador (6-4, 6-4)

Subcampeón: Alex Fito

Alevín femenino 500

Campeona: Diana Bidenko (6-1, 1-0 Ret.)

Subcampeona: Feyman Han Suo

Alevín masculino 250

Campeón: Mohammed Amir (6-4, 6-4)

Subcampeón: Javier Bolufer

Alevín femenino 250

Campeona: Leire Moreno (2-6, 6-2, 13/11)

Subcampeona: Zoe Herrero

Infantil masculino 500

Campeón: Hugo Vicedo (6-3, 6-3)

Subcampeón: Xavi Cuevas

Infantil femenino 500

Campeona: Sofia Moskalenko (6-3, 4-6, 10/5)

Subcampeona: Summer Lim

Infantil masculino 250

Campeón: Izan Torrent

Subcampeón: Víctor Cámara (4-6, 6-2, 10/8)

Infantil femenino 250

Campeona: Julia Chismol (4-6, 6-4, 10/2)

Subcampeona: Martina Betoret

Cadete masculino 500

Campeón: David Denislavov (W.O Just.)

Subcampeón: Guillem Castelló

Cadete femenino 500

Campeona: Daniela Catalá

Subcampeona: Alejandra Castelló

Cadete masculino 250

Campeón: Cristóbal Mas (6-4, 6-2)

Subcampeón: Francisco Javier Monzonís