Schareina se hunde en un Dakar en el que Benavides ya es líder

Ganar una etapa del rally Dakar en motos no está al alcance de muchos. Menos aún ganar dos consecutivas y lograrlo después de abrir pista en la especial más larga (481 km) de la presente edición. Luciano Benavides lo ha conseguido este lunes y como recompensa ya es el nuevo líder de la clasificación general, aunque por solo 10 segundos sobre su jefe de filas en KTM Daniel Sanders, vigente campeón.

La carrera ha entrado en su fase decisiva en esta segunda semana de competición y las motos naranjas van a más, contando ahora con dos claras opciones al Touareg gracias al argentino y el australiano, después de perder en la batalla a Edgar Canet, ya sin posibilidades en la general tras destrozar la rueda trasera en la primera maratón.

La ‘armada’ Honda, por el contrario, ha bajado prestaciones. O mejor dicho, Ricky Brabec aguanta el tirón de las KTM, pero Tosha Schareina se ha complicado mucho sus aspiraciones no solo a la victoria, sino también a repetir el podio del año pasado.

El valenciano, lastrado por una sanción de 10 minutos en la primera semana, cuando llegó a liderar el rally, no está mostrándose tan ofensivo en los últimos días y después de la octava especial se sitúa ya a más de 20 minutos en la clasificación general, en cuarta posición.

Brabec le precede y mantiene sus opciones al Touareg, que ya conquistó en 2020 y 2024. El piloto estadounidense necesita recortar una desventaja de 4:47 minutos y para ello tendrá aún su oportunidad en las dos próximas etapas, 9ª Y 10ª, que conforman la segunda maratón de esta 48ª edición del Dakar y pueden pasar factura a muchos.

Sanders no falló camino de su primer triunfo en el Dakar 2025, pero ahora tiene al ‘enemigo’ en casa y Benavides, que suma una gran experiencia, no le allanará el camino. El argentino está haciendo posible lo imposible. Tras una caída en el Rally de Marruecos, llegó a Arabia pendiente de pasar por quirófano. Tiene roto el ligamento cruzado y el menisco de una de sus rodillas.Y aún así, ya lleva tres victorias de ocho posibles en este Dakar.