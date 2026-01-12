La Volta a la Comunitat Valenciana presenta un recorrido que asegura espectáculo

El Complejo Deportivo La Petxina ha acogido este lunes 12 de enero la puesta de largo de Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premio Banc Sabadell, una cita que abrirá el calendario europeo UCI y que se celebrará del 4 al 8 de febrero. En total el pelotón se enfrentará a 600.5 km y 5 etapas. La prueba arrancará een la localidad castellonense de Segorbe y tendrá su meta final en un espectacular escenario; la Marina de Valencia. Pasará por las tres provincias de Castellón (con una etapa) y dos pruebas en Alicante y en Valencia.

Paralelamente a la VCV 2026 se disputará la VCV de Féminas G.P. Tuawa. La prueba se desarrolla en un solo día, el domingo 8 de Febrero y completa el mismo recorrido que los hombre: Bétera-Valencia de 93 km. La carrera tiene rango 1.1 Pro Series.

Ángel Casero, director de la Volta resaltó: "la Volta cada vez se hace más grande, tiene más visibilidad, cada vez los ayuntamientos apuestan más por la Volta y llegamos ya a 200 países a través de TV". El exciclista profesional resaltó la labor de difusión del territorio valenciano:"tratamos de combinar poblaciones grandes con pequeñas. Muchos equipos hacen sus pretemporadas aquí, incluso hay hoteles que están adaptados y volcados con los equipos ciclistas. Parte de culpa la tiene la Volta ya que les enseñamos nuestro territorio a los equipos y eso motiva que muchos vengan aquí". Casero resaltó que el equipo de la Volta organiza también la Volta féminas la volta para jóvenes y la 10 Picos "queremos ser el Territorio VCV". Casero auguró una Volta muy igualada: "hasta la última línea de meta no conoceremos al ganador".

Apoyo institucional

La Concejala de Deportes, Rocío Gil, resaltó el hecho de que València sea escenario de la meta final de la Volta acogiendo el final de etapa de la última jornada que concluirá en la Marina dae Valencia: "Es un eclave espectacular, imprescindible, es un orgullo que una prueba tan arraigada finalice en la Marina de València". Gil también resaltó el hecho de que se celebre un año más la Volta Féminas que compartirá recorrido en la última jornada con la masculina: "los valores del deporte son muy imporatnte, es vital que las niñas tengan también referentes".

En el acto se presentó también la prueba femenina. Su directora, Silvia Tirado destacó: "vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Este año repetimos categoría por lo que nos quedamos sin equipos españoles que no sean profesionales, es una pena. A diferencia de la prueba masculina, tenemos un día, es difícil que los equipos trasladen su infraestructura pero por suerte cada vez hay más equipos que entrenan en la Comunitat Valenciana y eso ha permitido que tengamos este año a 5 equipos world Tour.". Silvia Tirado agradeció el apoyo de Tuawa con la Volta Féminas: ese día 8 volveremos a hacer esa gran foto final con todas las mujeres de la Volta. Es un orgullo dar visibilidad al ciclismo femenino profesional". Tuawa volverá a patrocinar la Volta Féminas y además organizará acciones como 'Yo Sí Que Voy' para reunir al mayor número de mujeres en la meta de la Volta Féminas y 'Pedalea por el Planeta', una convocatoria abierta para fomentar los valores que transmite Tuawa

La Volta arrancará en la comarca del Alto Palancia, en Castellón. El diputado de Deportes de Castellón, Iván Sánchez habló del recorrido: "tenemos un binomio mar y montaña en la primera tapa con Segorbre y Torreblanca con salida y meta. Es un ejemplo más de 'Castellón Escenario Deportivo". También resaltó el apoyo de entidades como la Unión Ciclista Alto Palancia.También asistió el diputado de Deportes de València, Pedro Cuesta: "La Volta servirá también para dar a conocer cómo se está trabajando en la reconstrucción en las zonas de la Dana y demostrar la capacidad de los valencianos de levantarnos. Queda aún mucho por hacer pero seguimos avanzando".

La Volta reunió a la familia del ciclismo / Fernando Bustamante

Por parte del patrocinador principal, Banc Sabadell, asistió Fernando Canós, director General Adjunto y subdirector Territorial Este de la entidad bancaria reiteró la apuesta por la Volta: "me quedo con la illuisión con la que la gente va a disfrutar de este espectáculo, estamos encantados de ser parte de la gran familia de la VCV". El Secretario Autonómico de Turismo, José Manuel Camarero resaltó la importancia de la Volta "una prueba que recorre la Comunitat Valenciana de Norte a Sur y que fomenta turísticamente todo nuestro territorio".

Luis Cervera, director General de Deporte resaltó "contamos con el campeón del mundo, Evenepoel, es un gran éxito de la organización. Agradezco mucho el esfuerzo y trabajo que hace Ángel Casero y todo su equipo, es un una prueba muy arraigada en el calendario y muy nuestra. Es un orgullo contar con una prueba de este nivel en la Comunitat Valenciana".

Presentación de los maillots / Fernando Bustamante

El acto contó con la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes que elogió las viturdes de la Volta "una prueba que vertebra el territorio, que logra que trabajemos todos juntos y que transmite unos valores que nos ayudan a ser mejores. El CSD ha apostado por el ciclismo con 5,4 millones de euros destinados a la Federación Española.

Durante el acto de presentación se proyectó un vídeo resumen de la edición de 2025 en la que el recorrido rindió homenaje a las localidades afectadas por la DANA pasando por muchos de los territorios afectados. En 2026 la Volta volverá a pasar por la Albufera y por zonas que están aún inmersas en plena reconstrucción. También se presentó el diseño de los maillots y la canción oficial a cargo del grupo valenciano Samanta Palox.

Evenepoel lidera el pelotón

El Campeón del Mundo de contrarreloj, el belga Remco Evenepoel, integrado en el equipo Red Bull, Bora Hansgrohe, será la gran figura que espera la VCV 2026. Entre los españoles destaca Mikel Landa. Evenepoel llegará a la Volta con ánimo de revancha ya que en su anterior participación, en 2022, el ruso Aleksander Vlasov se impuso al belga que perdió el maillot amarillo en la penúltima etapa. Será una gran oportunidad para el campeón del Mundo y aumentar su palmarés. La Volta contará con los mejores equipos.

De hecho una de las etapas, le contrarreloj entre Carlet y Alginet de 17,5 kilómetros esta preparada para los especialistas, y prácticamente todos los equipos vendrán a probar material y tácticas en plena competición. El hecho de que el Tour, el Giro y la Vuelta a España este año tengan etapas crono individuales ha hecho que los mejores contrarrelojistas se decididan por venir a la VCV.

Ángel Casero, junto a Rodríguez Uribes y Luis Cervera, entre los asistentes / Fernando Bustamante

El director General de la Vuelta Ángel Casero asegura que “hemos conseguido que el trabajo constante durante diez años traslade el inicio de la temporada a la Comunidad Valenciana, el alto nivel de la prueba, y nuestras carreteras han seducido a todos los equipos que se instalan en nuestro territorio desde mediados del mes de Enero”.

Las etapas

La Volta contará con cinco etapas. El director técnico de la prueba, Paco Benítez subió al escenario para analizar una a una las cinco jornadas.

1ª ETAPA SEGORBE-TORREBLANACA 160 KM . 4 de Febrero.

"Recorrido por la provincia de Castellón, etapa destinada a una llegada al sprint, las escapadas podrían animarla con un tramo de repechos muy incómodo a mitad de recorrido. Final nervioso con la subida inédita al alto de lo Madroños y las siempre difíciles cuestas de Oropesa, los sprinters tendrán que apretar para poder llegar y disputar la preciosa llegada de Torreblanca".

ETAPA 01 VCV 2026 / VCV

2ª ETAPA CARLET- ALGINET 17,5 CRI 5 de Febrero

"La Volta recupera después de unos años la contrarreloj individual, recorrido muy técnico en la primera parte, con un repecho de 3 km a 8 de meta con bajada rápida hasta Alginet. Oportunidad para los especialistas y hombres fuertes de la general que podrían sacar una buena renta a los escaladores. Esta crono podría ser determinante en el desenlace final de la carrera"-

Etapa 2 / VCV

3ª ETAPA ORIHUELA - SAN VICENTE 158 KM 6 de Febrero

"Recorrido claramente definido en dos partes, los primeros 100km totalmente llanos ideal para fugas, con dos subidas en los últimos 50 km, el equipo del líder debería de controlar para llevar una etapa cómoda, si no hay mucha batalla en el puerto de Tibi de 2ª a 35 km de meta los velocistas podrían tener otra oportunidad".

ETAPA 03 CVC 2026 / VCV

4ª ETAPA LA NUCIA -TEULADA 172 KM 7 de Febrero

"Etapa reina, cinco puertos de montaña y 3300 m de desnivel acumulado, con el terrorífico alto del Miserat de 1ª categoría a 100km de meta, será toda una incógnita saber si podrá romper la carrera o no. Ya en la parte final la subida a Cumbres del Sol debería de ser decisiva a tan solo 12 km de meta que estarán animados con la subida al Muro del Pou de con desniveles de casi el 22% a 5 km de la meta de Teulada".

ETAPA 04 CVC 2026 / VCV

5ª ETAPA BETERA – VALENCIA 93KM 8 de Febrero

"Novedad en la 5ª etapa con la subida del puerto del GarbÍ a 40 km de meta, recorrido en el que puede pasar de todo, desde una llegada al sprint si no hay mucha batalla o que el GarbÍ rompa la carrera y se disputen la carrera un grupo. Veremos como llega de definida la carrera a este día para saber si el líder puede aguantar todos los ataques con algún posible cambio en la General. Esta última etapa nunca defrauda, la emoción está asegurada para conocer al vencedor de esta edición de la VCV2026".