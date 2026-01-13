Así avanzan las obras para mejorar el Circuit 5K del Jardín del Turia
Así avanzan las obras de renovación, ampliación y mejora del alumbrado específico del Circuito Valencia Ciudad del Running que discurre por varios tramos del Jardín del Túria, durante más de 5,7 kilómetros del trazado, y que supone una inversión superior a los 230.000€, sufragados por el Plan de Sostenibilidad Turística. Cientos de corredores se entrenan a diario en el Circuit 5K que recorre el Jardín del Turia desde el Parque Gulliver hasta el Puente 9 d'Octubre. Se trata de una de las instalaciones deportivas más utilizadas de la Ciudad de València, construida con la financiación de la Fundación Trinidad Alfonso. Más información