El Benidorm ficha al pivote Ferrán Prieto para suplir la baja de Moscariello

El Balonmano Servigroup Benidorm, conjunto que milita en la División de Honor Plata, ha anunciado este martes el fichaje del pivote Ferrán Prieto, formado en la cantera del Barcelona, para reforzar la plantilla tras la reciente salida del internacional argentino Lucas Moscariello.

Prieto, de 21 años, llega al club procedente del Fraikin Granollers y se incorpora al equipo a menos de dos semanas de la reanudación de la competición liguera, tras el aplazamiento del partido ante el Burgos hasta el 15 de abril.

El nuevo jugador del conjunto benidormense ya se ha ejercitado a las órdenes del nuevo técnico, Alejandro Cutanda, y se mostró "muy contento y satisfecho" por su llegada al club, en el que afronta esta nueva etapa con "muchas expectativas" y con el objetivo de "trabajar al máximo para alcanzar los objetivos del equipo". El pivote, según ha explicado la entidad en un comunicado, destaca por "su capacidad de finalización, su visión de juego colectivo y su agilidad".

Antes de disputar su primer partido oficial de la segunda vuelta, previsto para el 24 de enero ante el Oviedo, Prieto podría debutar con el Benidorm este viernes en el amistoso ante el Eón Alicante, que se disputará a las 18:45 horas en la pista del conjunto alicantino.