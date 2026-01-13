Cobos: “El taekwondo valenciano se está consolidando a nivel nacional e internacional”

El taekwondo valenciano afronta un nuevo año con la misma ilusión. Tras un 2025 repleto de éxitos deportivos y después de celebrar la edición más internacional y más participativa del Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, la FTCV continúa con línea ascendente a nivel deportivo, formativo y con cada vez mayor presencia de deportistas en los equipos nacionales.

Las medallas internacionales y el buen nivel de las selecciones autonómicas de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana permiten soñar con los próximos objetivos. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de trasparencia, posicionan al taekwondo valenciano como un referente que continúa su firme objetivo de hacer crecer el deporte poniendo como prioridad a sus deportistas. Su presidente, Juan Carlos Cobos, analiza el presente del taekwondo valenciano tras un año histórico para la FTCV.

¿Cómo valorarías de forma global el año 2025 para el taekwondo en la Comunidad Valenciana desde la perspectiva de la FTCV?

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha cerrado el año 2025 con un balance altamente positivo, fruto de un trabajo sólido, coherente y alineado con una visión integral de nuestro deporte. Más allá de los resultados deportivos, que han sido notables y contrastados, desde la FTCV hemos impulsado un modelo que sitúa al taekwondo como algo más que una disciplina competitiva: como un arte marcial, una filosofía y un modo de vida.

Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo la formación de personas íntegras, con los valores propios del taekwondo (respeto, disciplina, esfuerzo y superación), implicando activamente a los federados y a sus familias en una experiencia deportiva y humana más amplia.

En el plano estrictamente deportivo, la FTCV ha demostrado estar entre las federaciones de referencia a nivel nacional. Los resultados avalan este posicionamiento: un total de 54 medallas nacionales por selecciones, de las cuales 21 han sido de oro, así como representación valenciana en todas las categorías de la Selección Española (Cadete, Júnior, sub-21 y Sénior) tanto en combate como en poomsae.

La categoría Júnior merece una especial mención ya que seis deportistas de la FTCV formaron parte de la Selección Española (pudiendo haber sido siete) y lograron tres medallas, dos de ellas de oro y únicas para España, lo que refleja de manera inequívoca el peso competitivo y el nivel técnico de nuestra federación. A ello se suma la presencia en el Campeonato de Europa Cadete con un equipo completamente renovado, los éxitos en la categoría Sub-21 con un nuevo oro para la FTCV y los excelentes resultados en la categoría Máster, con presencia y campeones del mundo de nuestra Comunitat.

La modalidad de poomsae ha vuelto a situarse en la élite europea, alcanzando nueve nuevos campeonatos de Europa en la categoría de tríos sincronizados, consolidando un trabajo técnico de largo recorrido.

Asimismo, el hapkido continúa su crecimiento en la Comunitat Valenciana, incrementando su presencia competitiva y logrando importantes resultados y medallas en el Campeonato de España, lo que refuerza la diversificación y proyección de nuestras disciplinas asociadas.

Por último, cabe destacar el extraordinario papel de los clubes valencianos en el Campeonato de España por Clubes, con presencia en el podio por equipos en prácticamente todas las categorías y con la proclamación de un club valenciano como Campeón de España Absoluto, reflejo del excelente trabajo de base que se realiza en nuestro territorio. Este conjunto de logros no es un punto de llegada, sino una base sólida sobre la que seguir construyendo el futuro del taekwondo valenciano, con ambición, rigor y compromiso institucional.

Juan Carlos Cobos, analiza el presente del taekwondo valenciano tras un año histórico para la FTCV. / Vicente Vidal

Este año hemos visto actuaciones destacadas de deportistas valencianos en competiciones europeas e internacionales. ¿Qué lectura haces de estos resultados, especialmente de hitos como el oro de Violeta Díaz en el Europeo Sub-21 de Kosovo, los títulos continentales júnior de Violeta y Jairo Agenjo en Suiza, o las medallas de Iván Lysenko y Nicolás González?

Los resultados alcanzados son consecuencia directa de una planificación técnica rigurosa y sostenida en el tiempo, liderada por nuestro director técnico de combate, Vicente Conchilla, y reforzada por la imprescindible colaboración de instituciones públicas y entidades privadas que han confiado en el proyecto deportivo de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. Desde la incorporación de nuevos técnicos y coordinadores a los planes de especialización deportiva de Cheste en 2019 y 2020, se estableció como objetivo prioritario transformar el modelo de desarrollo del deportista desde la base, apostando por procesos formativos a medio y largo plazo. Deportistas que como Jairo Agenjo iniciaron entonces su trayectoria en estos programas han culminado recientemente etapas clave de su formación, siendo hoy un claro reflejo del acierto de dicha estrategia.

Programas como FER Futur, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, el programa de Tecnificación de la Generalitat Valenciana o el programa Impulso Selección de la FTCV han sido determinantes para la obtención de los resultados actuales y para facilitar la proyección internacional de nuestros deportistas, consolidando un ecosistema estable de alto rendimiento.

No sería justo ni riguroso cerrar este balance sin reconocer el papel fundamental que desempeñan los clubes y técnicos de la FTCV, verdadero motor de nuestra federación y base imprescindible de todo el sistema deportivo. Del mismo modo, merece un reconocimiento expreso el compromiso constante de madres y padres que, con un esfuerzo diario ejemplar, hacen posible que sus hijos e hijas puedan perseguir y alcanzar el sueño de convertirse en campeones.

Con todos estos elementos alineados (planificación, formación, apoyo institucional, tejido asociativo y respaldo familiar) estamos convencidos de que los logros de este año representan únicamente el inicio de un nuevo ciclo de éxito para el taekwondo valenciano. Un nuevo ciclo que se enmarca en una tradición histórica de excelencia, ya que la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha contado con representantes y campeones desde el primer Campeonato del Mundo de Taekwondo celebrado en Chicago, manteniendo desde entonces una presencia constante de deportistas de élite y campeones en la escena internacional.

¿Crees que la Comunidad Valenciana se está consolidando como uno de los grandes focos de taekwondo en España?

Más que hablar de consolidación, resulta adecuado referirse a una clara confirmación de una realidad histórica: la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha mantenido, de forma constante, una presencia relevante en los equipos nacionales, aportando a lo largo del tiempo grandes campeones al taekwondo español. Esta confirmación no es fruto de la casualidad, sino de un modelo basado en los principios esenciales del taekwondo como arte marcial: la constancia, el respeto al proceso, la disciplina y la búsqueda permanente de la excelencia. Son valores que se trasladan tanto al tatami como a la formación integral del deportista y que explican por qué nuestro sistema sigue generando confianza y atracción.

En la actualidad, este posicionamiento se ve reforzado por el creciente interés de deportistas de otras comunidades autónomas que buscan entrenar en la Comunitat Valenciana, atraídos por el alto nivel competitivo de nuestros deportistas, la calidad técnica del trabajo que se desarrolla y la intensa actividad deportiva que se programa a lo largo del año. La amplia oferta de competiciones, concentraciones y eventos convierte a nuestra Comunitat en un entorno de aprendizaje continuo, donde el progreso se entiende como un camino compartido.

Asimismo, la proyección internacional de la FTCV es ya incuestionable. Nuestra presencia constante en competiciones internacionales sitúa a la Comunitat Valenciana como uno de los principales focos del taekwondo en España. Un ejemplo especialmente significativo fue la President’s Cup 2025, en la que la FTCV participó con 31 deportistas, convirtiéndose en la federación con mayor representación en el evento, incluso por encima de la propia federación nacional. Todo ello refuerza la convicción de que el taekwondo valenciano no solo compite y obtiene resultados, sino que transmite una forma de entender esta arte marcial basada en la mejora continua, la humildad ante el trabajo diario y el compromiso con una filosofía que trasciende lo puramente deportivo.

El Open de la Comunidad Valenciana reunió a casi de 1.600 participantes con cifra récord. ¿Qué valoración haces del evento a nivel organizativo y competitivo?

El Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana se ha consolidado como un evento de referencia tanto a nivel nacional como internacional. Las cifras de participación, así como el elevado nivel técnico y competitivo de los deportistas, avalan su posición como la competición que mayor número de participantes reúne en España, únicamente por detrás del Campeonato de España por Clubes.

Este crecimiento sostenido y la diversificación de modalidades han llevado a la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana a adoptar decisiones estratégicas orientadas al futuro. En este sentido, a partir de 2026 se ha optado por separar la modalidad de hapkido del Open de la Comunitat Valenciana, creando un evento específico de ámbito nacional: el Open de Hapkido de la Comunitat Valenciana, que se celebrará el 24 de enero. Esta iniciativa constituye una muestra inequívoca del compromiso firme de la FTCV con el desarrollo, la promoción y la visibilidad de esta disciplina.

La organización de eventos de esta magnitud supone un importante esfuerzo estructural y humano para la federación, inmersa en un proceso continuo de profesionalización y mejora organizativa. Lejos de entenderlo como una dificultad, la FTCV asume este desafío como una oportunidad para seguir creciendo, innovando y ofreciendo competiciones de máxima calidad acordes al prestigio alcanzado.

El Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana se ha consolidado como un evento de referencia tanto a nivel nacional como internacional. / VIENTE VIDAL

¿Qué impacto crees que ha tenido el Open en términos de proyección mediática, turismo deportivo y posicionamiento internacional de Valencia?

El impacto del taekwondo valenciano y, de manera muy especial, de la Comunitat Valenciana y de la ciudad de Valencia, ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial, tanto en visibilidad como en proyección exterior. Este avance es el resultado de una estrategia clara y sostenida, basada en la profesionalización, la comunicación y una visión ambiciosa del papel que deben desempeñar los grandes eventos deportivos.

Conviene recordar que, hasta no hace mucho tiempo, el Open de la Comunitat Valenciana era una competición de alcance limitado, con escasa proyección fuera de nuestro territorio y prácticamente circunscrita al ámbito interno del taekwondo. La decidida apuesta de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana por transformar este evento en una cita referente (diferenciada, atractiva y de alto nivel), junto con el excelente trabajo desarrollado por el departamento de prensa, ha supuesto un punto de inflexión.

Esta evolución ha sido concebida no solo desde una perspectiva estrictamente deportiva, sino también como una herramienta de promoción del turismo deportivo y de posicionamiento de Valencia como ciudad anfitriona de grandes eventos internacionales. Fruto de ello, en la presente edición se han recibido solicitudes de participación procedentes de países como India o Nepal, un escenario impensable hace apenas unos años y que evidencia el salto cualitativo y cuantitativo alcanzado.

Este reconocimiento internacional refuerza la convicción de que el camino emprendido es el adecuado y consolida al Open de la Comunitat Valenciana como una plataforma estratégica para el crecimiento del taekwondo, la proyección de nuestros deportistas y la promoción de nuestra ciudad y nuestra Comunitat en el ámbito deportivo global.

Se ha planteado que el Open 2026 sea ranqueable por la ETU. ¿Podéis confirmar que esto será así? ¿Qué pasos se han dado y qué obstáculos se encontraron para lograrlo?

Efectivamente, el proceso se ha desarrollado en un clima inicial de plena sintonía y colaboración, encontrándonos con una World Taekwondo Europe especialmente ilusionada con la posibilidad de impulsar un evento de primer nivel en una ciudad como Valencia, referente internacional en el ámbito del turismo y con una amplia experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos.

Desde la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana se han llevado a cabo todas las gestiones necesarias para que el Open de la Comunitat Valenciana obtuviera la catalogación E2. Esta consideración implica su inclusión oficial en el calendario de la WTE y su carácter ranqueable a nivel europeo para las categorías cadete y júnior, reforzando así su relevancia deportiva y su atractivo internacional.

A tal efecto, se presentó en tiempo y forma toda la documentación requerida por la WTE, incluyendo el abono de la tasa correspondiente exigida por dicho organismo. De manera expresa, la propia WTE ha confirmado recientemente que el evento cumple con la totalidad de los requisitos técnicos, organizativos y deportivos establecidos para ser reconocido como competición E2. Esta situación se mantuvo sin objeciones hasta el pasado 23 de diciembre, fecha en la que la WTE trasladó la necesidad de incorporar a la solicitud la firma del presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, requisito que ha dado lugar al escenario actual y que se encuentra en fase de resolución.

La FTCV mantiene su plena disposición al diálogo institucional y a la búsqueda de una solución conforme al marco federativo, con el objetivo último de garantizar la celebración de un evento de máximo nivel que beneficie al taekwondo español y europeo en su conjunto.

¿Cómo valoráis la situación actual del taekwondo nacional?

La situación actual del taekwondo nacional puede calificarse, desde una perspectiva institucional, como insostenible. El ejercicio 2026 se perfila como un período especialmente delicado en términos de reputación, estabilidad y credibilidad del sistema federativo español.

De acuerdo con información de dominio público, el actual presidente de la Real Federación Española de Taekwondo se encuentra inmerso en procedimientos judiciales pendientes de resolución, con acusaciones graves que habrían de ser dirimidas en sede judicial durante el próximo año. Asimismo, se ha tenido conocimiento de la apertura de nuevas diligencias de investigación por hechos presuntamente posteriores. Todo ello, sin entrar a valorar el fondo de los procedimientos ni anticipar resoluciones judiciales, genera una evidente situación de inestabilidad institucional que afecta al conjunto del taekwondo español.

Paralelamente, se viene observando una dinámica continuada de bloqueo y obstaculización a aquellas federaciones territoriales y responsables deportivos que son críticos con la actual gestión de la RFET. Esta dinámica se ha traducido recientemente en intentos de recentralización competencial que, a juicio de esta federación, podrían entrar en colisión con el marco legal vigente, tanto estatal como autonómico.

Desde la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, no se aceptarán planteamientos que supongan una renuncia ilegítima a competencias propias ni interpretaciones contrarias al ordenamiento jurídico deportivo, por entender que tales actuaciones carecen de cobertura legal y vulneran los principios básicos de autonomía federativa reconocidos por la normativa vigente.

Desde una posición de lealtad institucional, se confía en que el CSD asuma plenamente su función de supervisión y garantía del interés general del deporte, actuando con la diligencia, neutralidad y firmeza necesarias para salvaguardar la legalidad, la estabilidad del sistema federativo y la protección efectiva de todas las entidades y personas afectadas. El futuro del taekwondo español exige responsabilidad, transparencia y respeto escrupuloso al marco legal. Cualquier otra vía no solo compromete el desarrollo del deporte, sino que pone en riesgo la confianza de quienes lo sostienen día a día.

¿Hay propuestas desde la FTCV para mejorar la coordinación con la RFET en beneficio de los clubes y deportistas valencianos?

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha mantenido en todo momento una actitud proactiva, constructiva y plenamente leal al marco institucional, impulsando de forma continuada iniciativas orientadas a normalizar, reforzar y consolidar las relaciones de colaboración con la Real Federación Española de Taekwondo.

En este proceso, la FTCV ha actuado con rigor, transparencia y respeto a los cauces oficiales, apostando por el diálogo como herramienta esencial para el avance conjunto del taekwondo en España. No obstante, determinadas dinámicas administrativas y procedimentales han ralentizado la materialización de acuerdos efectivos, dificultando el desarrollo de proyectos compartidos de interés general.

Desde una posición de responsabilidad institucional, la FTCV ha continuado trabajando con normalidad, separando claramente el ámbito deportivo y organizativo de cualquier otra circunstancia ajena al interés del taekwondo, manteniendo intacta su voluntad de cooperación y coordinación interinstitucional.

Asimismo, se valora positivamente la implicación de la Generalitat Valenciana en su papel de facilitadora del diálogo entre instituciones deportivas, entendiendo que la cooperación leal entre administraciones y federaciones constituye un pilar esencial para la estabilidad y el crecimiento del sistema deportivo.

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana reitera su compromiso firme con una línea de colaboración institucional basada en el respeto mutuo, la legalidad vigente y la defensa del interés general de deportistas, clubes y técnicos, confiando en que el trabajo conjunto y el entendimiento institucional continúen siendo el camino para fortalecer el taekwondo en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España.

¿Cuál es la situación actual del Taekwondo ITF en la Comunidad Valenciana y qué planes hay para su desarrollo?

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana considera necesario abordar, con responsabilidad y visión de futuro, la situación administrativa de la modalidad de taekwondo ITF en nuestro ámbito territorial. En la actualidad, estos profesionales y practicantes se encuentran en un escenario de indefinición que no beneficia ni al desarrollo ordenado de la modalidad ni a la seguridad jurídica de entrenadores, clubes y deportistas.

Debe recordarse que, conforme al marco normativo vigente, la formación, acreditación y regulación de entrenadores en la Comunitat Valenciana corresponde a la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la ausencia de una integración formal de la modalidad ITF dentro de la estructura federativa autonómica ha generado un limbo administrativo que dificulta el ejercicio profesional de estos técnicos, situación que se verá agravada a partir del 31 de enero de 2026, fecha a partir de la cual no podrán ejercer legalmente como entrenadores en la Comunitat Valenciana.

Desde una perspectiva institucional, resulta coherente y necesario avanzar hacia un modelo de integración y regulación similar al ya existente a nivel estatal con la Real Federación Española de Taekwondo, que permita dar cobertura legal, formativa y organizativa a la modalidad ITF, respetando sus particularidades técnicas y su identidad propia, pero garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa deportiva y profesional de la C.V.

¿Cómo trabaja la FTCV en temas como la inclusión, la igualdad y el fomento de valores dentro del taekwondo?

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ya cuenta por departamentos de integración, inclusión, LGTBI+, igualdad y promueve el fomento de valores como principios fundamentales de su actuación.

La FTCV promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica deportiva, impulsa la inclusión de personas de todas las edades y capacidades, y fomenta de manera activa los valores propios del taekwondo tales como el respeto, disciplina, esfuerzo y juego limpio, a través de la formación, la competición y la actividad federativa.

Con una visión de futuro, la Federación trabaja para consolidar un taekwondo accesible, educativo y socialmente comprometido en la Comunitat Valenciana.