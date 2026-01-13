FORMACIÓN
La Nucía acoge este jueves la jornada “Empresa, Incentivos Fiscales y Deporte Español”
Este jueves 15 de enero a las 12:00 horas arrancará la jornada con el acto de bienvenida y el caso de éxito de La Nucía Ciudad del Deporte
D. LL.
Este jueves 15 de enero se realizará la jornada informativa “Empresa, Incentivos Fiscales y Deporte Español” en l’Edifici dels Esports. Una sesión que abordará información de interés sobre incentivos fiscales en los que pueden verse beneficiados las empresas que apoyen actividades de ámbito deportivo. En ella intervendrá Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD. Las inscripciones son gratuitas, están abiertas y se deben realizar enviando un mail a lanuciaes@gmail.com
Esta jornada informativa está organizada por Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Universo Mujer, ADB 2023 (Apoyo al Deporte Base), DInclusivo, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y España Compite.
Deporte e incentivos fiscales
Este jueves 15 de enero a las 12:00 horas arrancará la jornada con el acto de bienvenida y el caso de éxito de La Nucía Ciudad del Deporte. A las 12:40 horas será la sesión informativa “Herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo” a cargo de Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD. Tras la charla se mostrará un caso de éxito relacionado con el tema y se compartirán experiencias reales de colaboración entre empresas y entidades deportivas.
Las inscripciones para esta interesante jornada informativa están abiertas y se deben realizar enviando un mail a lanuciaes@gmail.com
