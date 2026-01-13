Así van las obras del Circuit 5K del Jardín del Turia

El Circuit 5K , que recorre el Jardín del Turia desde el Parque Gulliver hasta el Puente 9 d'Octubre, está siendo remodelado en los últimos meses para dar un mejor servicio a los cientos de corredores que día a día lo utilizan para preparar sus carreras o simplemente para mantenerse en forma.

Tras el verano, La Fundación Deportiva Municipal inició las obras de renovación, ampliación y mejora del alumbrado específico del Circuito Valencia Ciudad del Running que discurre por varios tramos del Jardín del Túria, durante más de 5,7 kilómetros del trazado, y que supone una inversión superior a los 230.000€, sufragados por el Plan de Sostenibilidad Turística. Se acometía así la primera de las tres fases de renovación y actualización de este circuito deportivo que cumplió 10 años el 1 de febrero de 2024. En esta primera intervención se instalaron farolas adaptadas al entorno natural y verde del Jardín y se mejoró el alumbrado del carril específico para corredores. Esta actuación garantiza una iluminación uniforme durante los más de 5 kilómetros del trazado. Durante el proceso, se sustituyeron las balizas empotradas por columnas de alumbrado con brazos orientados y luminarias LED de alta eficiencia, capaces de proporcionar una iluminación más potente. Por último, se actualizó la cartelería, indicando los puntos de hidratación más cercanos, la ubicación de los desfibriladores y puntos de cardio-protección que se encuentran en las instalaciones deportivas municipales a lo largo del Jardín del Turia.

Segunda y tercera fase

A finales de 2025, se procedió a la repavimentación de todo el circuito, mejorando su uso y la estabilidad de los corredores y, en este inicio de 2026, se está ejecutando la ampliación del carril tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso. "Vamos a empezar a trabajar en una nueva ampliación hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias para después poder estudiar, en los próximos años, conectarlo también con el futuro Parque de Desembocadura, otro de los sueños, y de los retos, de esta ciudad”, reveló María José Catalá durante la celebración del décimo aniversario del Circuito, que será conocido como Circuit Valencia Ciudad del Running. Esta ampliación añadirá más metros a los 5000 homologados de ida y vuelta con los que cuenta hasta el momento. Cabe recordar que se trata de la infraestructura deportiva más usada de la ciudad, con más de 750.000 usos anuales de media desde su construcción.