La primera jornada de Lliga CaixaBank deixa grans sorpreses
Les dures derrotes dels equips de Salva Palau i De la Vega, l'absència per lesió de Marc i Seve, el debut sense èxit de Tonet IV o la primera batalla entre Victoria i Ana
Ha sigut un primer cap de setmana intens en les Lligas CaixaBank 2026 i el debut dels equips en les categories de Pro1 ha deixat les primeres sorpreses. En la jornada inaugural, la baixa de Marc el divendres a Vilamarxant va obligar a Mario a participar amb una extraordinària actuació. L'equip de Meliana (Marc, Bueno i Guillem) va doblegar per 60-35 al trio de Jose Salvador, Pere i Monrabal (Pedreguer – Masymas). “Comencem amb bones sensacions i això sempre és positiu. De totes maneres, la Lliga és molt llarga i la victòria et dona dos punts, però queda molt camí i això només ha fet que començar”, explicava Bueno.
També va deixar molt bones sensacions l'equip d'Alejandro i Hilari (Montserrat) que es va lluir davant Salva Palau i Conillet (Orba) amb un sorprenent 60-20. La jove parella promet per a este campionat i envien un missatge en la primera partida guanyant amb molta fermesa a un equip que segurament acabarà plantant batalla en la Lliga. Tampoc van tindre el millor dia De la Vega i Gimeno (Massalfassar) en el trinquet de Pedreguer. El trio de Giner, Héctor i Carlos (Murla-La Vall de Laguar) es va emportar un merescut 60-30 en el qual el resto de Murla va llançar el primer avís del seu retorn a la competició. Seguint en escala i corda, Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Ajuntament de Dénia) van donar la primera urpada a la Lliga guanyant a Benidorm davant el conjunt local, compost per Pere Roc II, Guillermo i Jesús (60-35).
Raspall masculí
En raspall masculí Pro1, el resultat més sonat va ser la derrota de Ian i Tonet IV (El Genovés) per 15-25 contra Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes). El trio va demostrar un gran nivell per a emportar-se la victòria, encara que no va evitar que la parella sumara un valuós punt. A la Llosa de Ranes, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) van superar a Vicent i Murcianet (Xeraco) per 25-10 per a coliderar la classificació amb l'equip de Senyera. I és que Iván, Momparler i Alejandro van sorprendre guanyant a Diari, Canari i Néstor (Castelló) pel resultat més ampli de la jornada (25-5).
Raspall femení
La tercera Lliga CaixaBank a donar principi va ser la de raspall femení en la doble jornada de Rafelbunyol. Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol) van obrir la classificació guanyant per 25-15 a Àngela, Júlia i Mar A. (Tavernes de la Valldigna). Els dos equips van acabar puntuant, cosa que no va ocórrer en una de les partides estel·lars del cap de setmana. Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser) van sorprendre deixant sense sumar a l'equip de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) per 25-10.
La jornada la va tancar el dilluns Clara, Amparo i Patri (Beniflà) superant en la primera jornada a Myriam, Mar i Laura (Alqueria d'Asnar-Hinojosa) per 25-05. Un resultat inesperat on Amparo es va mostrar intractable i en el qual Myriam va debutar amb bones sensacions com a resto. Amb el 10-5, les blaves van tindre per a igualar la partida però van acabar cedint un joc que va deixar a l'equip tocat anímicament. El trio de Benifla no va perdonar i va acabar tancant una gran partida per a sumar dos punts importants en la primera fase d'esta Lliga CaixaBank de raspall femení.
