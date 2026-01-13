FÚTBOL AMERICANO
Valencia Firebats gana a Osas Rivas en la jornada inaugural de la LNFA Femenina
Zaragoza Hurricanes y Barberà Rookies fueron los otros equipos que se notaron la victoria en esta primera jornada
J. C.
La jornada inaugural de la LNFA Femenina se cerró con los triunfos de Zaragoza Hurricanes, Barberà Rookies y Valencia Firebats. Jugando en casa, zaragozanas, catalanas y valencianas no dieron opción a sus rivales para apuntarse la primera victoria de la temporada.
Valencia Firebats y Osas Rivas disputaron el choque más igualado de la jornada inaugural, que se resolvió a favor de las valencianas por 32-13. Al descanso el resultado era de 12-7 y el choque no se resolvió definitivamente hasta el último cuarto. Nicole Salazar (dos "touchdowns"), Joseph Natasha Ceballos (dos "touchdowns") y Dolores Nsue (un TD y una conversión de dos) fueron las anotadoras del conjunto valenciano, mientras que los dos "touchdowns" de Osas llevaron la firma de Elena Popa y Elisabeth Collado (que también anotó un punto extra).
Otros partidos
Zaragoza Hurricanes debutaron ante las andaluzas Cenes de la Vega Valkirias, a las que derrotaron por un claro 42-0. El conjunto maño, semifinalista el año pasado, se mostró muy superior a unas Valkirias que esta temporada regresan a la máxima categoría tras un año de ausencia. Laura Anadón, autora de cuatro "touchdowns", lideró la ofensiva de Hurricanes, donde también anotaron Daniela Granito (un "touchdown" y tres conversiones de dos puntos), Violeta Lalaguna (un TD) y Lucía López (dos puntos).
Barberà Rookies, vigentes subcampeonas, también arrancaron la temporada con buen pie, sumando una contundente victoria contra Barcelona Búfals (40-0). Al descanso, las de Barberà del Vallès ya tenían encarrilado el triunfo con un 26-0 a su favor. Alba Izquierdo fue la jugadora más destacada en el ataque de Rookies, sumando tres "touchdowns" y una conversión de dos puntos. El resto de la anotación llegó por mediación de Elena Leiva (dos "touchdowns") y Sabrina Marques (un TD y una conversión de dos puntos).
Resultados de la jornada
- El Valencia ficha a Andreas Pieri, perla del fútbol chipriota que estaba seguida por clubes de media Europa
- Los tres fichajes con los que el Getafe de Bordalás quiere enfrentarse al Valencia
- El vídeo con Mbappé que condenó a Xabi Alonso
- El fichaje del central, de prioritario a urgente: Los datos del agujero defensivo
- Final | ¡Paliza descomunal de Valencia Basket a Casademont Zaragoza!
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- Justin de Haas, central zurdo encima de la mesa del Valencia CF
- Sólo Hugo Duro lleva más goles que Yarek esta temporada