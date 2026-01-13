Valencia Firebats gana a Osas Rivas en la jornada inaugural de la LNFA Femenina

La jornada inaugural de la LNFA Femenina se cerró con los triunfos de Zaragoza Hurricanes, Barberà Rookies y Valencia Firebats. Jugando en casa, zaragozanas, catalanas y valencianas no dieron opción a sus rivales para apuntarse la primera victoria de la temporada.

Valencia Firebats y Osas Rivas disputaron el choque más igualado de la jornada inaugural, que se resolvió a favor de las valencianas por 32-13. Al descanso el resultado era de 12-7 y el choque no se resolvió definitivamente hasta el último cuarto. Nicole Salazar (dos "touchdowns"), Joseph Natasha Ceballos (dos "touchdowns") y Dolores Nsue (un TD y una conversión de dos) fueron las anotadoras del conjunto valenciano, mientras que los dos "touchdowns" de Osas llevaron la firma de Elena Popa y Elisabeth Collado (que también anotó un punto extra).

Resultado

Otros partidos

Zaragoza Hurricanes debutaron ante las andaluzas Cenes de la Vega Valkirias, a las que derrotaron por un claro 42-0. El conjunto maño, semifinalista el año pasado, se mostró muy superior a unas Valkirias que esta temporada regresan a la máxima categoría tras un año de ausencia. Laura Anadón, autora de cuatro "touchdowns", lideró la ofensiva de Hurricanes, donde también anotaron Daniela Granito (un "touchdown" y tres conversiones de dos puntos), Violeta Lalaguna (un TD) y Lucía López (dos puntos).

Barberà Rookies, vigentes subcampeonas, también arrancaron la temporada con buen pie, sumando una contundente victoria contra Barcelona Búfals (40-0). Al descanso, las de Barberà del Vallès ya tenían encarrilado el triunfo con un 26-0 a su favor. Alba Izquierdo fue la jugadora más destacada en el ataque de Rookies, sumando tres "touchdowns" y una conversión de dos puntos. El resto de la anotación llegó por mediación de Elena Leiva (dos "touchdowns") y Sabrina Marques (un TD y una conversión de dos puntos).

Resultados de la jornada