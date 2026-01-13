El VISMA 2026 se presenta en La Nucía con Vingegaard y Pauline Ferrand-Prévot

El Edifici dels Esports de La Nucía acogió este martes la presentación oficial del equipo ciclista VISMA Lease a Bike para esta temporada 2026, en la que participaron Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos y Matteo Jorgenson. Una presentación que reunió a 100 periodistas de 60 medios de comunicación de más de 20 países. Un evento que supondrá una gran promoción para la marca de 'La Nucía, Ciudad del Deporte', ya que el Visma es un referente a nivel mundial dentro del ciclismo.

La escuadra holandesa está realizando esta concentración de pretemporada en La Nucía por segundo año consectivo en el Hotel Barceló, del 11 al 24 de enero, con todos sus equipos: masculino, femenino y equipo de desarrollo. La presentación contó con la presencia de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

"Una gran repercusión para La Nucía”

“La Nucía se ha convertido en un referente para los equipos ciclistas World Tour para realizar sus pretemporadas por su clima, ubicación, orografía con puertos duros y menos duros, zonas llanas, lo “convierte en el lugar idóneo donde concentrarse. "Esta presentación del VISMA en nuestra ciudad deportiva es un sueño hecho realidad, que supone una gran promoción para nuestra marca de 'La Nucía, Ciudad del Deporte'", puntualizó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Pauline Ferrand-Prévot y Jonas Vingegaard, grandes estrellas del equipo Visma. / David Revenga

Continuar el exitoso 2025

En 2025, el VISMA Lease a Bike ganó dos de las tres grandes vueltas (Simon Yates el Giro y Vingegaard la Vuelta) y el Tour de Francia con Pauline Ferrand-Prévot. Es el equipo más potente del mundo junto el UAE, con el que rivaliza en categoría masculina. El equipo consiguió un total de 58 victorias World Tour entre las dos categorías, que espera superar en 2026, como afirmó su manager general Richard Plugge, que abrió el este 'Media Day' del VISMA. “El principal objetivo en 2026 es repetir la victoria en el Tour de Francia femenino con Pauline y conseguirlo también en categoría masculina con Jonas Vingegaard, que cómo novedad este año también intentará ganar el Giro de Italia, en el que debutará” afirmó Plugge.

Vingegaard: “Giro y Tour”

Su estrella, el danés Jonas Vingegaard (ganador del Tour en 2022 y 2023 y Vuelta 2025), ha anunciado el calendario que realizará en 2026, donde destaca que correrá por primera vez el Giro de Italia, como preparación de su principal objetivo del año: el Tour de Francia, aunque reconoció que el máximo favorito es Pogacar, que defiende su corona en la ronda francesa. “Este año 2026 realizaré un cambio en mi preparación ya que correré el Giro de Italia por primera vez, que me servirá como preparación del Tour de Francia, aunque mi objetivo es ganar ambas y estamos centrados en ello” afirmó el campeón danés, quien añadió que es un exigente calendario y que comenzará con el Tour de UAE y Volta Catalunya para preparar el Giro, después el Tour de Francia.

Jonas Vingegaard, durante una entrevista en la Nucía. / David Revenga

“Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por todas por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección y tener así las tres grandes Vueltas: Tour, Vuelta y Giro” comentó Jonas. Con dos victorias generales y tres segundos puestos, Vingegaard ha cosechado éxitos constantes en sus cinco participaciones en el Tour de Francia. “Ganarlo por tercera vez sería increíble. Claro que será difícil, aunque podría ser más emocionante que las dos ediciones anteriores”, afirma el danés, refiriéndose al recorrido.

Nueve fichajes y adiós de Yates

Para intentar este objetivo, el VISMA se ha reforzado notablemente con los fichajes de Bruno Armirail, Davide Piganzoli, Owain Doull, Louis Barré, Filippo Fiorelli, Timo Kielich, Anton Schiffer, Pietro Mattio y Tim Rex. Aunque la inesperada baja de última hora del británico Simon Yates (ganador Giro 2025) ha obligado a replantear la temporada al VISMA, ya que era un ciclista clave en la escuadra neerlandesa.

Pauline a repetir “amarillo” en el Tour

Tras una temporada exitosa 2025, en la que el equipo 'Visma- Lease a Bike Women', liderado por Pauline Ferrand-Prévot, ganó la París-Roubaix y el Tour de Francia Femenino, el equipo holandés vuelve a aspirar a lo más alto este año.

La actual campeona, Ferrand-Prévot, lo espera con ilusión: “El Tour era la carrera más importante que podíamos ganar. Fue una actuación de equipo increíble. Haré todo lo posible por defender mi título. El recorrido del Tour incluye una contrarreloj individual, y la considero un gran reto. La contrarreloj me fue bien en el pasado, pero sin duda es una disciplina en la que aún puedo mejorar. Por eso pasaré mucho tiempo en la bicicleta de contrarreloj durante la preparación para el Tour. Es un esfuerzo corto, que en principio debería irme bien. También tengo muchas ganas de llegar a la etapa del Mont Ventoux. También me he marcado la etapa final, cerca de casa, como un objetivo importante”.

Gran expectación mediática en la presentación del equipo Visma en La Nucía. / David Revenga

Su compañera Marianne Vos espera volver a desempeñar un papel importante en el Tour de Francia y las clásicas: “Siempre aspiramos al máximo nivel, y la próxima temporada no será diferente. Personalmente, espero alcanzar mi mejor nivel y contribuir al éxito del equipo. Si lo consigo, estaré satisfecha”.

Van Aert se recupera de su lesión

Wout van Aert acaba de ser operado en el tobillo, pero espera recuperarse pronto y poder afrontar las clásicas de primavera, como primer objetivo de la temporada, donde siempre “será un sueño ganar la París-Roubaix”. En cuanto a las grandes vueltas correrá el Tour de Francia para ayudar al equipo a ganarlo con Jonas Vingegaard y disputará también la Vuelta a España 2026, “aunque la etapa de Aitana de esta zona no entra en mis objetivos, ya que es durísima y no se adapta a mis características. Quizás el prólogo de Mónaco o el final en Granada puedan ser objetivos reales en la Vuelta, donde lucharé por las victorias de etapa como hace 2 años”.