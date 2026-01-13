La XXVII Carrera Popular Galápagos 3F inaugura el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026

La XXI edición del Circuit de carreres Caixa Popular Ciutat de València comienza este domingo 18 de enero con la XXVII Carrera Popular Galápagos 3F, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Club Atletismo Galápagos y la Asociación vecinal de les Tres Forques, que también da nombre a la cita. “Volvemos con fuerza y damos la bienvenida a 2026 como mejor sabemos hacer: viviendo el running desde la mejor ciudad del mundo para correr”, ha afirmado Rocío Gil, concejala de Deportes.

Prueba inaugural

La Galápagos 3F se ha consolidado en los últimos años como la carrera inaugural del circuito, con un recorrido que transcurre por las principales arterias del barrio de les Tres Forques, como las avenidas de les Tres Creus y de Arxiduc Carles. Además, es una de las pruebas con mayor participación, ya que en la edición de 2025 reunió a cerca de 6.000 corredores. “Queremos animar a la ciudadanía a participar en esta prueba, a conocer el circuito de nuestra ciudad y a volcarse con este calendario de carreras”, ha insistido la edila.

Se trata de la primera 5K de la temporada, una prueba muy accesible y atractiva para todo tipo de público, que mantiene abiertas sus inscripciones hasta las 23:00 horas del jueves 15 de enero, o hasta agotar dorsales. Actualmente, ya se han inscrito más de 730 participantes, y la inscripción puede realizarse tanto en la modalidad competitiva como en la categoría ‘A tu ritmo’, además de las carreras para menores de 14 años.

Las inscripciones están disponibles a través del siguiente enlace

Cabe recordar que el Circuit de carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026 vuelve a registrar cifras récord de participación. Las inscripciones al circuito completo, ya cerradas, han alcanzado alrededor de 8.000 personas, el dato más alto de los últimos años. A ellas se suman las inscripciones individuales a cada prueba, como es el caso de la Galápagos 3F, que aún ofrece la oportunidad de formar parte de esta gran fiesta del running popular en València.

En cuanto a las categorías de menores de 14 años, se trata de carreras no competitivas, con distancias inferiores al kilómetro, en las que se podrá participar inscribiéndose hasta la fecha indicada o el mismo día de la carrera, mediante la aportación de 1 euro solidario destinado a la causa del autismo.

Correr por el autismo

En esta edición, el Circuit corre bajo el lema ‘Por el Autismo’, sumando esfuerzos con cinco entidades valencianas que trabajan de forma continuada para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias. A lo largo de las ocho carreras del circuito, se visibilizarán ocho causas vinculadas al autismo, una en cada prueba.

La Carrera Popular Galápagos 3F inaugura este compromiso solidario con la causa 1/8: Qué es el autismo. Una primera parada necesaria para empezar por lo esencial: entender qué es el autismo, una forma distinta de percibir y relacionarse con el mundo. Conocer el autismo es el primer paso para derribar barreras, reducir el miedo y fomentar el respeto. Correr ‘Por el autismo’ es también correr con otra mirada: más información, menos prejuicios y más oportunidades reales para las personas con TEA. Gracias a cada participante por abrir camino con su carrera y contribuir a una sociedad más inclusiva desde el deporte.

Las entidades que forman parte de esta iniciativa solidaria son la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo, la Asociación Proyecto Autismo, la Fundación Mira’m, Música para el Autismo y la Asociación Síndrome X Frágil, todas ellas con un papel destacado a lo largo del circuito.