Al-Attiyah acaricia su sexto Dakar ante la debacle de Sainz

Dicen que a menudo el Dakar te da lo que te quita al día siguiente. El martes Nani Roma y Carlos Sainz vivieron la mejor cara del rally y coparon las dos primeras posiciones de la clasificación mientras todos sus rivales fallaban en la primera parte de la maratón. Hoy, en la segunda, tras despertar en desierto, han sufrido en sus ‘carnes’ la extrema dureza de la prueba. La debacle deja aún con opciones a Nani, pero en el caso de Sainz, parece ya definitiva.

Los dos pilotos españoles de Ford han caído de pleno en las trampas de la navegación. Ambos se han visto muy perjudicados por su posición adelantada de salida, a la estela de pilotos poco acostumbrados a abrir pista, como los Goczal y Toby Price. Por el contrario, tanto los dos grandes aspirantes al Touareg, Nasser Al-Attiyah y Henk Lategan han empezado atrás, con referencias, evitando así los errores en la ruta.

Poco antes del waypoint situado en el kilómetro 196 de los 421 de la especial, con trazados diferentes para las motos y por tanto, sin huellas para guiarse, Price, Sainz y los Goczal se despistaron. Una equivocación que en el caso del madrileño resultó ‘letal’ para sus aspiraciones.

Cuando consiguió encontrar el camino, Sainz forzó la ‘máquina’ para tratar de recortar diferencias, pero aún así llegó a meta cediendo 21:03 con Al-Attiyah, nuevo líder del rally. Por si fuera poco, los comisarios le ‘machacaron’ con una penalización de 15 minutos por saltarse un punto de control. El ‘Matador’ afrontará los tres últimos días de carrera a 39 minutos en la general. Un golpe demoledor.

Nani Roma también tuvo problemas para seguir la buena pista, pero resolvió sus dudas bastante más rápido y minimizó daños en la general. A pesar de ese fallo y de que después le tocó abrir pista y cedió un poco más en meta, mantiene el podio virtual. De momento es tercero a 12:50 de Al-Attiyah en la general y a solo 50 segundos de Lategan, que se quedó sin combustible al final.

La etapa la ganó el francés Serradori con su Century, por delante de Al-Attiyah, separados por 6:12 tras ser penalizados, respectivamente, con dos minutos y 40 segundos. El qatarí está un paso más cerca de sumar su sexto Touareg, que sería el primero desde 2023 y el primero en su aventura con Dacia. Su compañero Loeb terminó cuarto la etapa y es cuarto en la general, aunque a 23 minutos. Para Cristina Gutiérrez la jornada fue más agitada, ya que sufrió un aparatoso accidente en el km 7 de la especial, del que afortunadamente salió bien librada.

El jueves, rumbo a Al Henakiyah, a los favoritos les espera otro examen en la undécima etapa. Con 346 kilómetros cronometrados en el menú y las temidas piedras, que pueden volver a causar estragos .