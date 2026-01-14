Chiki Pérez, hospitalizado tras el 10K Valencia: "Pensé que me estaba dando un infarto"

Juan Antonio 'Chiki' Pérez se llevó uno de los mayores susto de su vida tras participar en el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun el pasado domingo 11 de enero. El atleta de Ciudad Real, tuvo que ser ingresado de urgencia a las pocas horas de cruzar la meta con una gran marca de 27:53. Todo a causa de una periocarditis que le hizo temer incluso por su vida. Así lo relata el propio atleta en su cuenta de instagram donde colgó una fotografía en la cama del hospital.

Llevaba días encontrándose mal

Todo empezó unos días antes de la carrera, como el propio Chiki explica: "Ya decía yo que algo no iba bien la semana pasada…El lunes no pude entrenar. El martes tuve que parar las series porque no podía más. El miércoles rodé suave y me encontré mal. El jueves hice unos cambios de ritmo: algo mejor que el martes, pero seguía sin estar bien. Viernes y sábado, dos rodajes muy tranquilos a 5’/km. Estuve a punto de renunciar a la competición, pero pensé: voy y que sea lo que Dios quiera".

Pese a las malas sensaciones, el exatleta del CA Cárnicas Serrano decidía presentarse en la línea de salida del 10K Valencia Ibercaja y completó los 10 kilómetros sin aparente problema: "El domingo amanecí, salí a trotar y pensé: “hoy no me veo tan mal”. Así que, como siempre, salí a arriesgar. Resultado: 27:53. Sinceramente, me quedé sorprendido. Para la semana que llevaba, salió bastante bien".

Pero el susto llegó unas horas después, como narra el atleta: "Pero el cuerpo pasa factura. Esta noche he tenido que ir a urgencias con un dolor muy fuerte en el pecho y sensación de ahogo. Pensé que me estaba dando un infarto… lo he pasado muy, muy mal. Por suerte ahora estoy bien, pero he sufrido un sobreesfuerzo por competir estando enfermo, y eso me ha provocado una pericarditis".

Chiki, ahora priorizará su recuperación antes de pensar en volver a la competición: "Ahora toca parar, cuidarse y recuperarse. Os iré contando", concluye.

Juan Antonio Chiki Pérez, tras varios años en las filas del CA Serrano, ha iniciado este año una nueva etapa como atleta de Joma. Tanto él como su hermano María José Pérez dejaban de pertenecer al club de Paterna el pasado diciembre.

Qué es una pericarditis

La pericarditis es una inflamación del pericardio, la fina membrana que envuelve y protege al corazón. Suele tener origen vírico, aunque también puede aparecer tras infecciones bacterianas, procesos autoinmunes, traumatismos o como reacción inflamatoria posterior a un esfuerzo intenso o una enfermedad.

En un atleta, la pericarditis puede provocar dolor torácico, fatiga, sensación de falta de aire, palpitaciones y, en algunos casos, fiebre. Su principal impacto deportivo es la obligación de parar la actividad física durante semanas o meses, ya que el ejercicio intenso puede agravar la inflamación y aumentar el riesgo de arritmias o complicaciones cardíacas. Una reincorporación prematura al entrenamiento puede retrasar la recuperación o provocar recaídas, por lo que el regreso a la competición debe ser siempre progresivo y bajo control médico.