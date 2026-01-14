Felipe Orts y Sofía Rodríguez encabezan el cartel español en Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026

Este domingo 18 de enero se disputa la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026 en los parques de El Moralet y Foietes de la capital turística alicantina. Si este martes era Países Bajos quien desvelaba su participación esta importante competición, el miércoles le ha tocado el turno a la Real Federación Española de Ciclismo. Un total de 57 ciclistas españoles participarán en la antepenúltima prueba del más importante de los torneos de la especialidad invernal del ciclismo, con la presencia de doce corredores en la prueba Élite Masculina, 14 en la cita Élite y Sub-23 femenina, diez en la Sub-23 masculina, otros diez en la Juvenil Masculina y también diez en la Juvenil Femenina.

Como referentes españoles para la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026 estarán Sofía Rodríguez y Felipe Orts, que el pasado domingo se colgaban el oro en los Campeonatos de España disputados en Tarancón con la segunda victoria consecutiva para la ciclista de Ontinyent y el octavo título, también consecutivo, para el de La Vila Joiosa. El propio seleccionador nacional de ciclocross, Javier Ruiz de Larrinaga, explica que a día de hoy la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026 es "el momento más importante de la temporada" para los rojigualda.

Confianza en Felipe Orts

Felipe Orts será la gran referencia. La gira navideña ha evidenciado que el de La Vila Joiosa llega en un momento de forma muy dulce. Ese importante periplo comenzó con la doble victoria en Xàtiva y Cocentaina y se confirmó, ya en Bélgica (donde corrió diez carreras en apenas 15 días), donde terminó siempre en el top 10 a excepción de Gavere coronando todo ello con el épico podio bajo la monumental nevada de Mol.

"De Felipe podemos esperarlo todo", asegura Javier Ruiz de Larrinaga. "Él mismo ha dicho que quería terminar la temporada algo más fresco que el año pasado y quizás eso provocó que los resultados del arranque de la campaña no salieran como él hubiese deseado, pero ha conseguido llegar a Benidorm en su mejor momento". Para 'Larri', "esa foto del podio de Mol con Mathieu Van der Poel y Toon Aerts es ya algo para la historia y es con lo que nos tenemos que quedar. Creo que no somos conscientes de lo que está haciendo. Incluso, creo que le estamos infravalorando un poco tras el gran año que hizo en la pasada temporada. Este año parece que le ha costado un poco más, pero a la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026, su carrera talismán, llega en sus mejores condiciones".

Felipe Orts, durante los entrenamientos de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026. / Sprint Cycling

Punta de lanza femenina

Por su parte, Sofía Rodríguez será la punta de lanza española en lo que a féminas se refiere. La actual doble campeona de España, según explica el seleccionador nacional, sigue necesitando dar ese salto final que le permita estar 'arriba' en una prueba de la Copa del Mundo. "Es algo muy complicado. Sofía lleva muchos años en el ciclocross, pero todavía es una chica muy joven [26 años] y con un gran margen de progersión por delante". Como sucede en el caso de su paisano Felipe Orts, Ruiz de Larrinaga considera que Rodríguez "parece que había empezado la temporada algo más justa, pero ha llegado muy bien y le queda todo este mes para demostrar el nivel que tiene". Por todo ello, el seleccionador nacional confía que "con la motivación extra de correr en casa y con el nivel que tiene vamos a ver si puede hacer una gran carrera porque se lo merece".

Sofía Rodríguez revalidó su títuo de campeón de España el pasado fin de semana en Tarancón. / RFEC

Categoría Juvenil Masculina

Con todo, una de las categorías que más ilusión y optimismo despiertan entre la afición española es la Juvenil Masculina. Ahí destaca la presencia de Benjamín Noval, doble campeón de España y que durante la pasada gira navideña se subió al podio en el Plage Cross de Hofstade (donde fue segundo) y en la siempre competida prueba de Heusden Zolder (donde se colgó el bronce). Todo ello, además, sumado a la cuarta plaza lograda en Benidorm en 2025 en una prueba en la que sólo un infortunio en la parte final de la misma le privó de pelear por el triunfo.

'Larri' no niega que las expectativas son altas. "El año pasado ya estuvo muy cerca" no sólo en Benidorm, sino también "en el Mundial de Liévin. Noval es un chaval que está demostrando estar en un altísimo nivel y también cuenta con la ayuda de todos los demás chavales. Sobre todo, Martín [Fernández] y Raúl [López], que ya se han metido en top-20 e, incluso, en algún top-15 en Copas del Mundo. Eso es algo que siempre veíamos muy lejos y ahora tenemos una generación muy buena que están haciendo que el maillot de España esté muy arriba en la Copa del Mundo".

Benjamín Noval, en la meta de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2025. / Sprint Cycling

Carrera Sub-23 masculina

No menos ilusionante, fuera del ámbito de las pruebas Elite, es la presencia del valenciano Raúl Mira en la carrera Sub-23 masculina. Tras reconquistar el título de campeón de España el pasado domingo (su primera victoria fue hace dos años en Amurrio), Mira llega a la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026 con una buena hoja de servicio en la gira navideña, en la que destaca su 15º puesto en la Copa del Mundo de Koksijde y su doble undécima posición en la puntuable de Dendermonde y en el Azencross de Loenhout, por lo que un top10 también sería una aspiración lógica para el de la 'terreta'.

Ciclistas españoles preinscritos

Élite Masculina - Miguel Díaz, José Antonio Díez, Ismael Esteban, Gonzalo Inguanzo, Mario Junquera, Felipe Orts, David Ovín, Miguel Rodríguez, Manuel Sánchez, Alain Suárez, Kevin Suárez, Javier Zaera.

Élite Femenina - Nahia Arana, Marta Beti, Sara Bonillo, Luna Carrió, Sara Cueto, Ainara Elbusto, María Filgueiras, Alicia González, Lucía González, Carla Jiménez, Ana López, Lorena Patiño, Sofía Rodríguez, Claudia San Justo, Andrea Velasco.

Sub-23 Masculina - Aleix Casanovas, Ángel Fernández, Beñat Fernández de la Peña, Unax Galán, David Ivars, Raúl Mira, Asier Ortega, Emilio Reinoso, Hugo Traviesa, Mario Vega.

Juvenil Femenina - Carla Bañuls, Mirari Gotxi, María Gutiérrez, Aitana Gutiérrez, María Ivars, Laia Lera, María Mestre, Jara Portero, Maddi Saizar, Ane Zubeldia.

Juvenil Masculina - Sebastián Castiello, Marc Faro, Martín Fernández, Pelayo Gancedo, Aner Irízar, Pablo Jiménez, Raúl López, Marc Moncho, Benjamín Noval, Axel Roy.

Entradas

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 22€ hasta fin de existencias; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2026 pueden adquirirse en el portal https://benidorm26.tickets.ucicyclocrossworldcup.com/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es. El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina.