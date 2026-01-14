El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola

El Valencia Club de Hockey, equipo que forma parte de la campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’ de Teika, ya ha asegurado uno de los grandes objetivos de la temporada: su clasificación para la Fase Final por el ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del hockey nacional. El conjunto blanquinegro lo ha logrado tras cerrar la primera fase de la División de Honor B, Grupo 2, en primera posición, con margen y a falta todavía de un partido por disputar.

Clasificación de la primera fase, Grupo 2. / RFEH

Una gran primera fase

La clasificación llega tras una primera fase prácticamente impecable. El conjunto blanquinegro es líder en solitario con 33 puntos, mantiene su condición de equipo invicto —10 victorias y 2 empates— y presenta unos registros que explican su dominio: 45 goles a favor y solo 9 en contra. Además, aventaja en cuatro puntos al segundo y tercer clasificado, y lo hace con un partido menos, suspendido y fijado para el próximo 31 de enero.

Este rendimiento ha permitido al equipo no solo sellar su presencia en la Fase Final por el ascenso, sino también confirmar matemáticamente la permanencia en la categoría con varias jornadas de antelación. Un doble objetivo cumplido que refuerza la solidez del proyecto y la regularidad mostrada durante toda la temporada.

Fase Final

La División de Honor B, considerada la categoría de plata del hockey nacional, ya ha definido a los ocho equipos que disputarán la Fase Final por el ascenso y a los ocho que pelearán por la permanencia en la sede de la Universitat d’Alacant–San Vicente. Entre los aspirantes al salto de categoría estará el Valencia Club de Hockey, que afrontará esta fase decisiva desde una posición de privilegio.

El trabajo del cuerpo técnico, formado por Carlos Cardona Sabater y Diego Ezequiel Branquer, ha sido clave para alcanzar estos resultados. Bajo su dirección, el equipo ha mantenido una línea competitiva estable, con una identidad clara y una propuesta que le ha permitido liderar la clasificación sin conocer la derrota.

Con la primera fase ya cerrada en lo más alto y la clasificación para la Fase Final asegurada, el Valencia Club de Hockey afronta ahora el tramo decisivo de la temporada con el objetivo de competir por el ascenso a la Liga Iberdrola.