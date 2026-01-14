Valencia Firebats se estrena en la 32ª Liga Nacional de Fútbol Americano

La XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) arranca este fin de semana. Una temporada más, diez equipos competirán por el título en la máxima categoría del «football» nacional, soñando con alcanzar la Spanish Bowl 2026. La gran final pondrá el broche de oro al torneo el fin de semana del 9 y 10 de mayo, coronando al nuevo campeón. Esta temporada vuelve a élite todo un histórico como Valencia Firebats, que en sus vitrinas cuenta con cuatro Ligas Nacionales.

Jornada inaugural

La primera jornada de la LNFA 2025-2026 se jugará este sábado 17 de enero, con cuatro choques apasionantes. Pioners y Valencia Firebats jugarán en el Complex Esportiu de L'Hospitalet Nord a las 15:00 horas.

El partido televisado será el que protagonizarán Gijón Mariners y los vigentes campeones, LG OLED Black Demons Las Rozas, que comenzará a las 16:00 horas en el Estadio de Atletismo de Las Mestas (Gijón). A la misma hora, comenzarán dos partidos más: Osas Rivas se medirán a Zaragoza Hurricanes en el Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas Vaciamadrid, mientras que Badalona Dracs, actuales subcampeones, recibirán la visita de Mallorca Voltors en Montigalà (Badalona).

Camioneros de Coslada y Terrassa Reds descansarán en este primer fin de semana de competición y no debutarán hasta la segunda jornada, el 24 y 25 de enero. Los de Coslada lo harán en campo de Osos Rivas, mientras que los egarenses viajarán a Palma de Mallorca para enfrentarse a Voltors.

Todos los partidos se podrán disfrutar en el canal oficial de YouTube de FEFA.

Jornada inaugural de la LNFA 2025-2026. / FEFA

Aspirantes al título

LG OLED Black Demons Las Rozas, tricampeones de liga en las últimas tres temporadas (2023, 2024 y 2025), defenderán su hegemonía. El equipo de Las Rozas está dominando con autoridad las competiciones nacionales en los últimos años y afrontan esta nueva edición de la LNFA, la trigésima segunda, con el reto de continuar prolongando su reinado. Osos Rivas, campeones en 2022, Badalona Dracs, que ostentan 11 títulos (el último en 2021), L'Hospitalet Pioners (seis veces campeones) o Terrassa Reds (semifinalistas el año pasado) son algunos de los nombres propios en la lista de aspirantes a destronar a los roceños, aunque un año más todas las escuadras han reforzado sus plantillas con el objetivo de dar un paso al frente y meterse en la pelea por el título. Además, esta temporada vuelve a élite todo un histórico como Valencia Firebats, que en sus vitrinas cuenta con cuatro Ligas Nacionales.

Dos conferencias

La fase regular de la LNFA mantiene el formato de temporadas anteriores, con los diez equipos divididos en dos conferencias. LG OLED Black Demons Las Rozas encabezan la Conferencia Oeste, donde competirán contra Osos Rivas, Camioneros de Coslada, Gijón Mariners y Zaragoza Hurricanes.

Por su parte, la Conferencia Este estará formada por Badalona Dracs, Terrassa Reds, L'Hospitalet Pioners, Mallorca Voltors y los ascendidos Valencia Firebats, que regresan a la máxima categoría tras proclamarse campeones de la LNFA 2 en 2025.

CALENDARIO FASE REGULAR

Fechas

La fase regular constará de diez jornadas y finalizará el fin de semana del 11 y 12 de abril. Los dos mejores clasificados de cada conferencia se clasificarán directamente para las semifinales, que se disputarán a partido único en el campo de los campeones de grupo. Las semifinales están programadas para el fin de semana del 25 y 26 de abril, y la gran final, la Spanish Bowl, se celebrará el 9 o 10 de mayo.