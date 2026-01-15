La Benidorm Half 2026 abre inscripciones

La Benidorm Half 2026, que se disputará el 21 de noviembre, lanza la apertura del proceso de inscripciones. Además, la organización lo hace con un primer periodo rápido a precio especial para la adquisición de los primeros dorsales tanto para la distancia de 21k como de 10k, que forman parte de esta prueba de marcado carácter internacional, incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Desde este jueves 15 de enero de 2026, a partir de las cinco de la tarde, y hasta el domingo 18 de enero de 2026 a medianoche, la organización de la Benidorm Half lanzará las inscripciones para la Media Maratón a 24 euros y las de los diez kilómetros a solo 19 euros.

Tramos de precios

Finalizado ese periodo especial, del 19 de enero al 2 de abril de 2026 el precio será de 29 euros en la 21k y de 24 euros en la 10k. El siguiente segmento será del 3 de abril al 4 de junio de 2026, siendo 32 euros el coste del dorsal para la Media y de 26 para la distancia ‘corta’. Del 5 de junio al 1 de octubre será el siguiente sprint, siendo los precios de 35 euros en la primera distancia y de 28 en la segunda. El último tramo, comprendido entre el 2 de octubre de 2026 y hasta el cierre del periodo de inscripciones a pocas fechas de la prueba, será de 38 euros para la Media Maratón y de 30 euros para la 10k.

Participación en 2025 y objetivos 2026

La Benidorm Half ha ido creciendo de forma exponencial desde que tomó la gestión la empresa organizadora Tour-Sport Promociones Deportivas con el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm. Sin ir más lejos, en la pasada edición, la de noviembre de 2025, en términos de participación, los inscritos fueron 9.132 corredores, batiendo de largo su propio récord (la mejor marca estaba en 6.500 en 2024). El objetivo para la carrera de este 2026 es superar notablemente esa cifra. Pero hubo otra cifra muy significativa relativa al carácter internacional de la Benidorm Half: de esa cifra total de inscritos (9.132 corredores), 4.616 participantes, el 50,5%, fueron extranjeros. Y como hito, 4.043 runners fueron británicos.

Junto a estos, destacaron corredores de países como Irlanda (108), Noruega (74), Bélgica (72), Países Bajos (72), Polonia (42), Italia (38), Alemania (23), Francia (22), Suecia (18), entre otros muchos países.

La representación española, analizando al detalle las cifras, de los 4.516 inscritos, 1.934 procedían de la provincia de Alicante (42% sobre el total de españoles), y los 2.582 restantes llegaron de otras 46 provincias. Un top-5, en este caso con Alicante a la cabeza, quedó completado con Valencia (704), Madrid (463), Albacete (424), Murcia (184).

Ganadores 2025

Se abre pues el plazo de inscripciones para el próximo reto de esta carrera. Y, por tanto, es la apertura para que se registren aquellas personas entre las que surgirán los próximos campeones y que recogerían los testigos de los ganadores de 2025: Ben Connor se adjudicó el triunfo en la 21k con un tiempo de 1:03:51, batiendo el récord de la prueba, y Lily Partridge hizo lo propio en mujeres con un registro de 1:12:07. En la carrera de los diez kilómetros, el ganador fue Harry Johnson, que paró el crono en 30:38, y la campeona de la distancia fue Alondra Yairet Negrón Teixidor, con un registro de 33:13, batiendo el récord femenino de este evento y también el absoluto de su país, Puerto Rico.

Más información en www.benidormhalf.com.