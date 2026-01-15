Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Fenerbahçe Beko Istanbul - Valencia Basket, viernes 16 de enero de 2026 a las 18:45 horas.

Clasificación.

Liga ACB: Real Madrid - Valencia Basket, domingo 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación .

Primera FEB: Monbus Obradoiro - HLA Alicante, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación .

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria - OCA Global CB Salou, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc; duelo autonómico entre el Proinbeni UPB Gandia - Amics Castelló, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Munidipal de Gandía; Maderas Sorlí Benicarló - Sol Gironès Bisbal Bàsquet, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Munidipal de Benicarló.

Así va la clasificación .

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre - CB Jovens Almàssera, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Fundació Caixa Rural Vila-real - Bauhaus Godella, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Topsurface NB Paterna - CB Puerto Sagunto, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Cemalu Aldaia - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Amics Castelló B - BC Peñíscola, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:45 horas; The Fitzgerald el Pilar - Socage Jovens L'Eliana, domingo 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Picken Claret - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, domingo 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación .

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - CMG Hidráulica NB Torrent, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Maristas Valencia, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Lucentum Alicante - CBI Elche, domingo 18 de enero de 2026 a las 12:30 horas; CA Montemar - Personalhome Adesavi, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Rigalli Alginet - ESET Ontinet, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas; CB Estudiantes Cartagena - Servigroup Benidorm, domingo 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Movistar Estudiantes - Valencia Basket, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: Bosonit Unibasket - La Cordà NB Paterna, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Recoletas Zamora - Fustecma Amics Castelló, ábado 17 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Dishelec65 Viladecans - CB Claret Benimaclet, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

Así va la clasificación .

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio - Costa del Sol Málaga, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda; Super Amara Bera Bera 20-25 Atticgo Elche (partido adelantado al martes 13 de enero); Zonzamas Plus CAR Lanzarote - Balonmano Morvedre, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

Partido adelantado Publicación de Facebook sobre el partido adelantado.

Así va la clasificación .

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Uneatlántico Pereda, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas en el Pabaellón de La Canaleta.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Masculina: Servigroup Benidorm - UBE San Pablo Burgos 2031, jueves 15 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm; Club Balonmano Alcobendas - Fundación Agustinos Alicante, sábado 17 de enero de 2026 a las18:30 horas; Cajasol Sevilla BM. Proin - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:30 horas.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Almassora Balonmano - BM Marni Rosval, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Polideportivo de La Garrofera; BM Morro Jable V.C. - Atticgo Elche, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación .

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Horarios. / RFEBM

Rugby

División de Honor: Huesitos La Vila - DH VRAC Quesos Entrepinares, domingo 18 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Campo de El Pantano.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor Élite Masculina: AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby - Valencia RC, sábado 17 de enero de 2026 a las 16:00 horas; FibraValencia Les Abelles - CRC Pozuelo Rugby, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia - RC Sitges, sábado 17 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el campo del Río Turia.

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición vuelve con el Turia - Barcelona Universitari Club, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Cisneros La Laguna - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas; Grupo Herce Soria Voleibol - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación .

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs - Indescar Zaragoza, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz; Cratevo Vòlei Arenys - CV Mediterráneo Castellón, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:30 horas; Víkings Vòlei Prat - UBE L'Illa Grau, domingo 18 de enero de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación .

Grupo C: Club Voleibol Almoradí - Cox Energy CV Collado Villalba, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Familycash Xátiva Voleibol - Mintonette Almería, sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol Xàtiva; AD Voleibol Rivas - Conqueridor Valencia, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación .

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos - Élite Vóley El Rosario, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

Clasificación.

Grupo C: Camporrosso Finestrat Medsur - Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat; Mairena Vóley club - Servigroup Playas Benidorm, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas; CV Paterna Liceo - Guía CDV UFP Canarias, domingo 18 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz; Grupo Renovak CV Sant Joan - CV Emalsa Gran Canaria, domingo 18 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan;

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. C onsulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva - Mayurqa Voley Palma Anaya, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal de Xàtiva.

Clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: CE Noia Freixenet - AITEX PAS Alcoi, domingo 18 de enero de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum - Club d'Esports Vendrell, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Miguel Sarasa.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Oviedo Roller HC - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: PAS Alcoi 2- 1 Club Patinaje coslada (partido juegado el 11/01/26); Club Promoción Patín Raspeig - ADISS Hockey Rivas, domingo 18 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Sant Vicent del Raspeig.

Publicación de Facebook

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos d ela selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo.

Así va la clasificación .

Segunda División: Levante UD FS - Barça Atlètic, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación .

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - Vanapix Aldelis Intersala 10 Zaragoza, sábado 17 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el ID Chencho.

Así va la clasificación .

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Naturpellet San Cristóbal de Segovia, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2 .

Grupo 3, Montesión CFS - Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 17 de enero de 2026 a las 13:00 horas en el Pabellón San Pedro Claver; Illes Balears Palma Futsal - Nunsys El Pilar, sábado 17 de enero de 2026 a las 16:00 horas; CFS Bisontes de Castellón - CE Futsal Gestoría Luis Mataró, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; Ye Faky FS - Cerezo Futsal Lleida, sábado 17 de enero de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Cocentaina.

Así va la clasificación del Grupo 3 .

Grupo 4, Serbis AD Alcorcón FS - CD Sporting La Nucía, domingo 18 de enero de 2026 a las 11:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4 .

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta el 24 de enero de 2026, fecha en la que se disputará el duelo autonómico entre el San Fernando Valencia y el Alicante Intercity, a las 17:30 horas en el Pabellón de la Fuensanta.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: UE Horta - Waterpolo Turia, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:45 horas.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia - CN Rubí, sábado 17 de enero de 2026 a las 18:00 horas en la piscina del Polidpeortivo Municipal de Nazaret.

Clasificación Grupo A .

Grupo B: Club Waterpolo Elx Manolet - CD Natación Boadilla, sábado 17 de enero de 2026 a las 15:00 horas en la piscina del Polideportivo Esperanza Lag.

Clasificación Grupo B .

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Selecte - CD Waterpolo Navarra, sábado 17 de enero de 2026 a las 13:00 horas en a piscina del Polideportivo Esperanza Lag; Club Nou Godella Natación - Adbisio Etl Global CN Manresa, sábado 17 de enero de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Así va la clasificación .

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Tras la jornada inaugural con triunfo para Valencia Firebats, el equipo valenciano disputará la segunda jornadael domingo 25 de enero de 2026, a las 11:00 horas, con la visita al Barcelona Búfals Fem.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): L'Hospitalet Pioners - Valencia Firebats, sábado 17 de enero de 2026 a las 15:00 horas.

La jornada inaugural de la LNFA 2025-2026 se jugará este sábado 17 de enero, con cuatro choques apasionantes. / FEFA

Diez equipos competirán por el título en la máxima categoría del «football» nacional, soñando con alcanzar la Spanish Bowl 2026. La gran final pondrá el broche de oro al torneo el fin de semana del 9 y 10 de mayo, coronando al nuevo campeón. Esta temporada vuelve a élite todo un histórico como Valencia Firebats, que en sus vitrinas cuenta con cuatro Ligas Nacionales.

La fase regular de la LNFA mantiene el formato de temporadas anteriores, con los diez equipos divididos en dos conferencias. LG OLED Black Demons Las Rozas encabezan la Conferencia Oeste, donde competirán contra Osos Rivas, Camioneros de Coslada, Gijón Mariners y Zaragoza Hurricanes.

Por su parte, la Conferencia Este estará formada por Badalona Dracs, Terrassa Reds, L'Hospitalet Pioners, Mallorca Voltors y los ascendidos Valencia Firebats, que regresan a la máxima categoría tras proclamarse campeones de la LNFA 2 en 2025.

La fase regular constará de diez jornadas y finalizará el fin de semana del 11 y 12 de abril. Los dos mejores clasificados de cada conferencia se clasificarán directamente para las semifinales, que se disputarán a partido único en el campo de los campeones de grupo. Las semifinales están programadas para el fin de semana del 25 y 26 de abril, y la gran final, la Spanish Bowl, se celebrará el 9 o 10 de mayo.

Todos los partidos se podrán disfrutar en el canal oficial de YouTube de FEFA.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

Baloncesto : Copa Campeones. Los días 17 y 18 de enero se disputará en L'Alqueria del Basket (Valencia) la 1ª jornada de la Copa Campeones, con seis equipos en liza: Valencia Basket – Aderes, Atlas Lleida, Addin Fundación CB Canarias, Club Joventut Badalona – Fedamar, CB Gran Canaria Proyecto Suma y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany.

Calendario de la primera jornada. / ACB

Atletismo : La XXVII Carrera Popular Galápagos 3F inaugura el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026, domingo 18 de enero de 2026 a las 09:00 horas, en el entorno de la Avenida Tres Cruces de València.

Recorrido de la Carrera Galápagos. / VALENCIA CIUDAD DEL RUNNING

Picaio CiM Trail, domingo 18 de enero de 2026 desde las 09:00 horas. Concentración en el Polideportivo Municipal de Puçol.

Información Publicación de Facebook sobre el evento Picaiocim Trail.

II Control Federado Tipo B - Delegación de Valencia / Valencia (Luís Puig). Fecha: 16/01/26 / Hora: 15:45 / Organiza: C.A. Campanar

Campeonato Autonómico P.Combinadas Abs. Sub-23 y Máster ST 1ªJ Comunidad Valenciana / Valencia (Luís Puig). Fecha: 16/01/26 / Organiza: C.A.Campanar

I Control Federat d`atletisme CE Vinaròs / Vinaròs - Castellón/Castelló. Fecha: 17/01/26 / Hora: 12:30 / Organiza: C.E.Vinaròs

I Jornada Sub-14/16 JECV Vinaròs / Vinaròs - Castellón/Castelló. Fecha: 17/01/26 / Hora: 10:00 / Organiza: C.E.Vinaròs

Campeonato Provincial Lanzamientos Largos Sub12-14 ST JECV Alicante / Alicante - Alicante/Alacant. Fecha: 17/01/26 / Organiza: C.A.Alicante

Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos Sub14-Sub16 + Control - JECV Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 17/01/26 / Hora: 9:45 / Organiza: C.A.La Vall d' Uixó

Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 17/01/26 / Organiza: Diputación Valencia C.A.

II Control Federado Tipo A - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 17/01/26 / Hora: 16:00 / Organiza: Delegación Castellón

I Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante / Alicante. Fecha: 17/01/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Apol-Ana

Campeonato Autonómico por Clubes Absoluto Short Track Comunidad Valenciana / Valencia (Luís Puig). Fecha: 17/01/26

Campeonato Autonómico P.Combinadas Abs. Sub-23 y Máster ST 2ªJ Comunidad Valenciana / Valencia (Luís Puig). Fecha: 16/01/26 - 17/01/26 / Jornada: M / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: C.A.Campanar

10K Internacional Santa Pola 2026 / Santa Pola - Alicante. Fecha: 18/01/26 / Organiza: Club de Atletismo Santa Pola.

43ª Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2026 / Santa Pola - Alicante. Fecha: 18/01/26 Organiza: Club de Atletismo Santa Pola. Santa Pola espera 8.000 corredores en la Mitja Marató y el 10K. Este año será la media maratón más internacional de entre todas las que ha tenido Santa Pola con 43 países representados, los más numerosos Reino Unido (186), Noruega (125), Francia (83), Suecia (77), Polonia (56) y Alemania (40). El 11% de los inscritos son extranjeros.

Campeonato Autonómico Equipos Sub-16 en Short Track JECV / Valencia (Luís Puig). Fecha: 18/01/26 / Organiza: C.A.Sprint Moncada.

SERRALADES DE BARXETA - MABU, 2026, LLiga de Muntanya València Sud, 25/26, domingo 18 de enero de 2026 en Barcheta (Valencia).

VII ALMÈDIA TRAIL, CALLOSA D'EN SARRIÀ, CTM 25/26, domingo 18 de enero de 2026 a las 08:30 horas en Callosa d'en Sarrià (Alicante).

Ciclismo : Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, domingo 18 de enero de 2026 desde las 09:30 horas en los parques de El Moralet y Foietes. Felipe Orts y Sofía Rodríguez encabezan el cartel español en Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026.

Sábado 17 de enero – Actividades previas y entrenamientos

08:30 – 10:00: Inspección UCI

11:00 – 13:30: Pruebas de escuelas y cadetes

14:00 – 16:00: Entrenamientos oficiales

16:00 – 17:00: Confirmación de inscripciones

Domingo 18 de enero – Día de competición

09:30 – Júnior Masculino

10:35 – Júnior Femenino

12:00 – Sub-23 Masculino

13:40 – Élite Femenina

15:10 – Élite Masculino

Publicación de Facebook

IV Benidorm CX (Solo Escuelas de ciclismo y Cadetes), sábado 17 de enero de 2026 en Benidorm (Alicante).

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana Esta es una publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

XX Trofeo San Sebastián- XL Vuelta La Marina 2026 (Etapa 2), sábado 17 de enero de 2026 desde las 11:00 horas en Xàbia (Alicante). La carrera, organizada por el Club Ciclista Jávea, contará con un recorrido de 66 kilómetros. El itinerario incluirá las poblaciones de Jávea, Jesús Pobre y Gata de Gorgos, con cuatro vueltas y meta en la Av. Àngel Domenech.

Marcha BTT Casinos, domingo 18 de enero de 2026 a las 09:00 horas en Casinos (Valencia).

Escalada : 1ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque FEMECV 2026 y 1ª Copa de Escalada Jocs Esportius FEMECV 2026, sábado 17 de enero de 2026 a las 07:30 horas. Calle Costera Pobil, 6C, Benisa (Alicante).

1ª Prueba de Liga Infantil de Escalada - Jocs Esportius FEMECV 2026, domingo 18 de enero de 2026 a las 07:30 horas. Calle Costera Pobil, 6C, Benisa (Alicante).

Natación : Campeonato Autonómico Máster de Invierno, días 17 y18 de enero de 2026. Horarios: Sábado desde 15:15 horas y domingo desde las 9:30 (Competición), en la Piscina Olímpica de Castellón.