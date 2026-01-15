Grupo Herce Soria y Léleman Conqueridor miden fuerzas en Los Pajaritos

La decimotercera jornada de la Superliga llega este fin de semana al rojo vivo con varios duelos directos. El Léleman Conqueridor viajará al Pabellón Municipal de Los Pajaritos para enfrentarse al Grupo Herce Soria. Un partido de altos vuelos entre dos equipos que acostumbran a irse al quinto set cada vez que se ven las caras. Segundo y quinto clasificado pondrán en juego sus aspiraciones este sábado 17 de enero a las 19:30 horas.

Un partido importante para seguir arriba

El Léleman Conqueridor necesita rascar algo positivo fuera de casa para no quedarse descolgado del tercer y cuarto puesto que ocupan CV Melilla y Conectabalear CV Manacor con 25 puntos. Los valencianos se hicieron con la quinta plaza con 21 puntos y acechan por detrás Pamesa Teruel y Cisneros La Laguna. Para mantener este pulso y contrarrestar las numerosas ausencias que está sufriendo el equipo esta temporada, el club ha incorporado esta semana a Joaquín Monteagudo. El central albaceteño es una de las nuevas piezas que se suman al proyecto para garantizar los objetivos del club. Ante las lesiones de los tres centrales; Rubén López, Manu Furtado y Luis Serrano, el Conqueridor necesitaba de forma urgente suplir esa posición. Un jugador que conoce a la perfección la Superliga y que con 29 años ha competido en clubes como Pamesa Teruel, CV Manacor, CV Melilla y recientemente en Vóley Palma. Del Pueblo se ha incorporado al trabajo esta semana y estará esta misma jornada a las órdenes de Zanini.

Un partido muy atractivo

Y es que este es uno de los partidos más atractivos de la jornada por la igualdad que han demostrado ambos equipos en sus enfrenamientos directos. El último precedente se vivió el 17 de diciembre en Nou Moles, donde el conjunto de Alberto Toribio levantó un primer set demoledor de sus rivales. El Léleman Conqueridor arrancó como un huracán llevándose el primero por 25-15 y los visitantes salvaron una bola de set para igualar por 25-27. El tercero fue nuevamente dominado por los valencianos (25-20) y los sorianos se rehicieron para empatar el marcador (22-25). El quinto se terminó decantando de forma merecida para un Grupo Herce Soria que llegó más entero después del desgaste.

Los de Zanini parecen haber recuperado el vuelo tras las últimas dos victorias ante Unicaja Costa de Almería y Insercap Asisa Tarragona SPSP por 3-1, además del gran resultado en la CEV Challenge Cup contra el FINO Kaposvár. La lesión del líbero titular, Aharón Gámiz, es otro de los hándicaps que está teniendo el equipo. Javier Mengod no le ha temblado el pulso para coger esos galones y relevar a su compañero en estos partidos. Ante Grupo Herce Soria tendrá una dura prueba, pero su desempeño hasta el momento ha sido incuestionable.

Al otro lado de la red, Grupo Herce Soria necesita recomponerse de las últimas derrotas fuera de casa. Los de Toribio han caído ante CV Guaguas y Conectabalear CV Manacor por 3-0. Así como la derrota en la final de la Supercopa frente al conjunto grancanario en el último partido de 2025. A pesar de esta racha, los de Toribio vuelven a Los Pajaritos con ganas de revertir la situación y parten como ligeros favoritos en este duelo ante el Léleman Conqueridor.