La Nucía acogió la jornada sobre “deporte e incentivos fiscales” de la Fundación Deporte Joven

La Nucía ha acogido esta mañana la jornada informativa “Empresa, Incentivos Fiscales y Deporte Español” en l’Edifici dels Esports. 90 personas vinculadas al deporte (clubs, deportistas, organizadores…etc.) han asistido a esta sesión, que ha informado sobre los incentivos fiscales en los que pueden verse beneficiados las empresas que apoyen actividades de ámbito deportivo.

En ella ha intervenido Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Marta Montaner, responsable de Proyectos de la Fundación Deporte Jove y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Resaltar también la presencia del exdeportista Raúl Entrerríos, el “gran capitán de los Hispanos” (leyenda balonmano español: 293 veces internacional con 2 bronces olímpicos, oro mundial, doble oro europeo), que forma parte de la Fundación.

Esta jornada informativa fue organizada por Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Universo Mujer, ADB 2030 (Apoyo al Deporte Base), DInclusivo, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y España Compite.

“La Nucía: ejemplo de éxito”

El primero en intervenir fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía que habló sobre el “caso de éxito de La Nucía, Ciudad del Deporte y de la importancia de la financiación público- privada”, quién agradeció a la Fundación Deporte Joven elegir La Nucía para su primera jornada formativa de 2026. “Somos una ciudad de menos de 20.000 habitantes, pero gracias a los más de 130 eventos deportivos en 2024, los datos de 2025 todavía nos lo tenemos, pasaron más de 4 millones de visitantes, generando más de 800.000 pernoctaciones, generando un gran retorno económico en La Nucía y comarca. Esto nos ha convertido en ser la “Ciudad del Deporte” y en una ciudad ideal para invertir, dado el gran número de oportunidades que se generan en la actualidad y en el futuro cuando esté el proyecto totalmente acabado” comentó el alcalde de La Nucía.

Deporte e incentivos fiscales

A continuación, intervino Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, quién habló sobre las “Herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo”, que generó gran número de preguntas por parte del público asistente, tanto por deportistas como de empresarios. Un mecenazgo que puede comenzar desde los “150 euros” y “cómo el empresario se puede deducir y recuperar hasta el 85% de la inversión”. “Invertir en Deportes además de tener beneficios para la sociedad, tiene también beneficios fiscales, pero que muchas veces son desconocidos y por ello desde la Fundación realizamos estas jornadas para darlo a conocer y después ayudar en las tramitaciones y dudas” apuntó Canibe.

Para concluir la jornada participó Marta Montaner, responsable de Proyectos de la Fundación Deporte Jove, quien abordó diversos casos de éxito a través de los programas de la Fundación: “Ha sido una jornada muy productiva en la que hemos expuesto los programas y proyectos que ofrece la fundación (“España Compite”, “Apoyo al Deporte Base”, “Universo Mujer” o “Deporte Inclusivo”) y una serie de casos de éxito con las que muchas entidades se han visto beneficiadas. Se trata de mostrar a los asistentes los beneficios de estas líneas, mediante un trámite muy sencillo, y ver como muchos clubes y empresas privadas utilizan estas herramientas con la finalidad de apoyar al deporte”.