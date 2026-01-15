TAEKWONDO
La Nucía forma a los árbitros de Taekwondo de Los Ángeles 2028
Más de 100 árbitros de todo el mundo participan en el Campamento Internacional, que se desarrollará en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, utilizando como sede principal el nuevo Combat Sport Center La Nucía
D. LL.
“La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge esta semana el Campamento Internacional de Árbitros de World Taekwondo, un evento de máximo nivel que ha convertido a La Nucía en punto de encuentro del arbitraje mundial de este deporte olímpico. Más de 100 árbitros internacionales procedentes todas partes del mundo, entre ellos varios representantes españoles, participan en evento se desarrolla en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, utilizando como sede principal el nuevo Combat Sport Center La Nucía.
Este campamento está organizado por World Taekwondo y la Real Federación Española de Taekwondo con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Durante la concentración Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó a los participantes, acompañado de Jesús Castellanos, presidente de la RFET y también vicepresidente de World Taekwondo Europa (WTE) y Sergio Villalba, concejal de Deportes.
La élite del arbitraje taekwondo
Este campamento forma parte del proceso internacional de selección y formación de árbitros que lleva a cabo World Taekwondo y que supone un primer paso en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde se seleccionarán los árbitros que dirigirán la competición olímpica.
La dirección técnica del campamento está a cargo de destacados responsables internacionales de World Taekwondo, entre ellos Philippe Bouedo, Mohamed Shaaban, Zhu Linfang, Jeongwon Park o Taehun Kim, máximas autoridades en las áreas técnica, arbitral y de gestión del organismo internacional.
Así serán las evalucaciones
Concretamente las evaluaciones de los árbitros se centran en el sistema de puntuación electrónica y las señales manuales. Durante estas pruebas, los participantes trabajan bajo diferentes velocidades de reacción, respondiendo a estímulos que requieren un desempeño rápido y preciso, con el objetivo de otorgar correctamente los puntos en los combates. Se trata de una parte esencial del proceso de formación y evaluación que los oficiales técnicos de World Taekwondo que realizan diferentes evaluaciones.
El evento se desarrolla en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, utilizando como sede principal el nuevo Combat Sport Center La Nucía. Estas instalaciones recién inauguradas y de primer nivel que acogen por primera vez una actividad internacional de arbitraje.
