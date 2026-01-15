Quique Llopis vuelve a retarse con Simonelli

Quique Llopis se pone en marcha. El mejor atleta valenciano del momento y una de las grandes figuras nacionales e internacionales, afronta una nueva temporada con el objetivo de seguir en lo más alto de la élite mundial. Uno de sus primeros llegará el 6 de febrero en el prestigioso mitin de pista cubierta de Madrid donde protagonizará un duelo de altos vuelos frente a Lorenzo Simonelli. El italiano, vigente campeón y el de Bellreguard, subcampeón de Europa al aire libre de 110 vallas, respectivamente, vuelven a verse las caras. La prueba de los 60 vallas presenta un cartel del máximo nivel ya que junto a Llopis y Simonelli estarán el estadounidense Dylan Beard, vencedor de los Millrose Games de Nueva York en 2025, y el francés Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial de 60 vallas.

Antes de encontrarse con Simonelli en Madrid, Quique Llopis tendrá dos importantes competiciones. El próximo sábado 24 de enero correrá en Düsseldorf (Alemania) y el 31 será una de las grandes estrellas del Gran Premio Internacional de Valencia que se celebrará el sábado 31 de enero en el Luis Puig.

Quiere volver a brilla en Madrid

Quique Llopis tiene muy buen recuerdo de Madrid donde en en 2025, donde igualó en dos ocasiones -semifinales y final- su propio récord de España con 7.48. El de Bellreguard hizo una gran temporada con su tercer título nacional de 110 vallas (bajando de 13 segundos con viento no válido) y puso la guinda con el cuarto puesto en el Mundial de Tokio, a solo cuatro centésimas del bronce.

Junto a él estará el italiano Lorenzo Simonelli, uno de sus rivales más destacados en las últimas temporadas. Campeón de Europa de 110 vallas y subcampeón del mundo de 60 vallas en 2024, posee además los récords transalpinos de ambas distancias (13.05 y 7.43). Madrid supondrá su vigésimo segundo duelo contra Llopis, con el que mantienen una igualdad sin precedentes. El español vence 5-8 al aire libre y el italiano hace lo propio por 5-3 en pista cubierta.

Una rivalidad técnica y simbólica

La rivalidad entre Llopis y Simonelli no se reduce a tiempos o victorias puntuales, sino que encarna un contraste de estilos: Llopis, con una progresión que combina técnica depurada, regularidad y una gestión mental muy sólida en las grandes citas; Simonelli, con una explosividad que le permite dominar emparejamientos directos y tiempos de referencia para Europa. Juntos, han elevado el nivel de los 110 metros vallas en el viejo continente.

En enfrentamientos directos recientes, como en los Europeos de Roma 2024 y múltiples pruebas internacionales de circuito, Llopis siempre ha estado muy cerca de Simonelli, reduciendo diferencias carrera a carrera y demostrando que está más que preparado para disputar títulos de alto calibre.

Una prueba con un gran cartel

Belocian llega a Madrid tras completar en 2025 su temporada más completa con un segundo puesto en Madrid, un subcampeonato en el Europeo bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos) y subcampeón en el Mundial de pista cubierta de Nanjing (China), bajando cuatro veces de los 7.50.

Por su parte, Beard vuelve a Madrid con ganas de revancha después de ser cuarto en el último mitin, donde no pudo refrendar la condición de favorito que le otorgaban sus 7.38, a la postre la segunda mejor marca mundial de 2025. El estadounidense llega tras protagonizar una gran temporada al aire libre en la que bajó tres veces de 13.10 en 110 vallas y nueve de 13.20. Alcanzó las semifinales del Mundial de Tokio.

Otros participantes son el español Asier Martínez (7.49), bronce mundial y campeón de Europa al aire libre en 2022; el estadounidense Jamal Britt (7.52), tercero en la final de la Liga Diamante el pasado verano; los belgas Michael Obasuyi (7.54), quinto del mundo bajo techo en 2025, y Elie Bacari (7.51), plusmarquista nacional.

Completan la nómina de participantes los españoles Daniel Cisneros (7.64), Kevin Sánchez (7.68), Ángel Díaz (7.72) y Daniel Castilla (7.74).