Recorrido y cortes de tráfico en València por la Carrera Popular Galápagos

La XXVII Carrera Popular Galápagos 3F recorrerá este domingo los barrios de Tres Forques y Vara de Quart. Desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha preparado un dispositivo especial para garantizar la movilidad ciudadana y el desarrollo de la carrera. Se trata de la prueba con la que arranca el circuito de carrera Caixa Popular Ciutat de València de 2026.

La carrera tendrá lugar por los barrios de Tres Forques y Vara de Quart, entre las 9:00 y las 10:15 horas, concretamente por las avenidas de Tres Creus, del Cid, de Tres Forques y de l’Arxiduc Carles. Se trata de un recorrido de 5 kilómetros, y ha sido organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Club Atletismo Galápagos y la Asociación vecinal de les Tres Forques.

En esta edición, la carrera se realizará bajo el lema “Por el Autismo”, en colaboración con cinco entidades que trabajan de forma continuada para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias.

Dispositivo de tráfico

Desde las 6:00 horas del domingo se cerrarán al tráfico rodado los dos sentidos de la avenida de Tres Creus, entre Arxiduc Carles y Tres Forques, para el montaje de la zona de salida y meta. Este corte permanecerá hasta las 12:00 horas. El resto de cortes se realizarán poco antes del inicio de la carrera; y a su paso por avenida del Cid, el itinerario irá debidamente delimitado del resto de carriles para el tráfico motorizado.

En cuanto a las restricciones al estacionamiento, se prohibirá estacionar vehículos en la calle dels Hostalers (entre Tres Creus y Fogainers) y en la avenida de Tres Creus en ambos sentidos (entre Tres Forques y Arxiduc Carles, y entre Arxiduc Carles y José María Mortes Lerma) desde el sábado a las 22:00 horas hasta el domingo a las 12.00 horas.

Recorrido de la Carrera Popular Galápagos de este domingo. / SD

EMT València

Por su parte, EMT València ha diseñado nuevas rutas en 7 líneas para el domingo, con el fin de ofrecer el mejor servicio a las personas usuarias. La compañía recomienda hacer uso de las líneas 70, 71, 72, 73, 93, 95, 98 y 99 para llegar hasta la salida y meta de la carrera, y ha subrayado que todos los nuevos recorridos se han planificado con el objetivo de “mantener el servicio público de transporte y acercar a los pasajeros lo máximo posible a sus destinos”. Las nuevas rutas pueden consultarse en la página web de EMT y sus canales de difusión habituales.