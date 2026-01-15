La Robera sala d’armes triunfa con el documental 'El corazón y la espada'

El club de esgrima la Robera sala d’armes de Benetusser sigue cosechando éxitos con su documental “El corazón y la espada”,que a recibido hasta la fecha ya 4 premios de carácter nacional. Una amplia representación del club valenciano de esgrima visitó el IES María Carbonell i Sánchez, donde estudian varios de los componentes del club, para proyectar el documental recientemente galardonado con el premio Madiba al Festival SocialMed, un reconocimiento que destaca obras con un fuerte compromiso social y humano.

Para rodar el documental se contó con el trabajo externo de Miguel Ángel Font como director del documental , también se pudo incluir una parte del material audiovisual grabado por la madre de Manu Etel Sánchez, la maestra de esgrima Laura Pérez Aguado y otras personas socias del club a lo largo de varios años de vida de la Robera , Maxi Roldán, director creativo de la Factoría Audiovisual y miembro del club, colaboró aportando el equipo de grabación y como técnico de imagen con amplia experiencia en el sector audiovisual.

El club presentó el documental / SD

Éxito de asistencia en la jornada celebrada en el instituto María Carbonell / SD

Un proyecto que surgió tras la DANA

Tres meses después de la DANA de 2024, el club se embarcó en el proyecto ya programado de rodar un documental que contara la historia del club para enmarcar el aniversario de los 10 años del comienzo de su actividad deportiva.

En marzo de 2025 se inició el rodaje del documental con la ayuda y colaboración del ayuntamiento de Benetússer, servicio Juridico MINEA IURIS Abogados SLP y el apoyo económico del grupo Sociedad de Tasación y Caixabank.

Basado en la historia de Manu

El documental cuenta la historia de Manu, un adolescente que convive con TEA y que comenzó las clases de esgrima cuando el club estaba empezando a tener actividad en la comarca de Horta Sud.

La historia de Manu funciona como hilo conductor de la historia del club y el documental refleja cómo ambos crecen juntos y cómo la esgrima se convierte en una herramienta de la que Manu se sirve para enfrentar los desafíos de la vida. El documental aborda cuestiones como la diversidad funcional, el acoso escolar, la resiliencia y la importancia de los espacios seguros.

Colección de premios

El primer premio fue el premio Madiba del festival Socialmed, primer festival de derechos humanos del Mediterráneo. El premio al mejor documental valenciano, Premio Madiba, otorgado por los internos del Centro Penitenciario de Picassent fue para El corazón y la espada.

El siguiente reconocimiento vino de la mano de uno de los festivales valencianos más conocidos, Quartmetratges, donde fue proyectado en la sesión especial DANA y tuvimos la ocasión de asistir al visionado y participar en el coloquio posterior.

Cuatro premios / SD

El segundo premio otorgado al documental fue del festival de cortometrajes Corto Cortismo en Miguel Turra, Ciudad Real. Premio Calatrava Parque Cultural al mejor documental nacional.

El tercer premio fue festival de cine de Alcobendas (Madrid), se llevó el premio como mejor documental en la sección deportiva, destacando su mensaje de esperanza y superación.

El cuarto premio fue apenas una semana después, en el festival Dokumentala, de la fundación Argia, un festival de documentales sobre la importancia del apoyo mutuo entre las personas y organizaciones, que entregaba a “EL corazón y la Espada” el primer premio de la sección profesional del festival.

Exito de 'el Corazón y la Espad'a / SD

Diez años de historia

El éxito del documental radica en el trabajo de transformacición social que el club lleva realizando durante los 10 años que lleva trabajando por la accesibilidad, la inclusión y la visibilidad de la diversidad. El corazón y la espada está compitiendo en el circuito de festivales de esta temporada, está teniendo mucha repercusión y éxito , espera poder alcanzar algún premio más.