Fallece Arantxa Arana, una pionera del rugby valenciano

En los años 80 y principios de los 90 el deporte femenino era algo casi anecdótico y más en deportes etiquetados por aquel entonces de 'masculinos' como el rugby. En aquel contexto, cuando en España apenas había 300 licencias federativas de mujeres en el mundo del rugby, nació un equipo en el seno de la Universitat Politécnica de València que abrió el camino hacia la lucha por la igualdad. Y en aquel equipo sobresalía la figura de Arantxa Arana Cárcamo, una vasca de Irún que llegó a València para estudiar Agrónomos en la UPV y que acabó haciendo historia al convertirse en la primera internacional absoluta con España de la Federación Valenciana de Rugby. Arantxa fallecía hace unos días a los 56 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando varios años. Pero su legado, su ejemplo, perdurarán para siempre.

Su entrenador, Alfonso Vidal recuerda cómo se formó el equipo

El que fuera su 'descubridor' y entrenador en aquel mítico equipo de la UPV, Alfonso Vidal Yanes, rememora para SUPER aquellos primeros años del rugby femenino en la ciudad de València: "El rugby y en general todo el deporte femenino estaba estigmatizado, no se valoraba que la mujer practicase deportes de equipo al aire libre como los hombres. Fue un gran atrevimiento hacer un equipo femenino". Todo surgió cuando Alfonso, en 1983 entró en a formar parte del departamento de deportes de la UPV : "Me incorporé para llevar distintos aspectos deportivos, entre ellos, el rugby porque yo era jugador de rugby, formaba parte de la selección valenciana, era entrenador nacional de rugby... Hablé con Justo Nieto que por entonces era el Rector de la UPV y le pareció bien el proyecto de crear un club de rugby dentro de la Universidad. Antes de jugaga al rugby pero cada facultad con su equipo: Arquitectura, Agrónomos... participaban en la Liga Federada. Decidimos crear un club que participara como UPV y así estuvimos varios años jugando".

Nació el equipo femenino de la UPV

Pero Alfonso Vidal fue más allá, pensó en ¿por qué no? formar también un equipo femenino: "Era el año 1988, ya teníamos una estructura importante de rugby y decidimos dar el salto al rugby femenino". Para ello, Alfonso tuvo que hacer una gran labor de divulgación para 'fichar' jugadoras en la Universidad: "Iba por las aulas y trataba de convencer a las alumnas para que probaran el rugby. Yo se lo vendía muy bien, les decía que serían pioneras y eso hizo que varias se animaran a entrar en el equipo". En esos momentos en València apenas había actividad de rugby femenino: "sólo existían dos equipos en la ciudad de València y otro en Cullera". Una de las estudiantes de la UPV que, convencidas por el entusiasmo de Alfonso, decidieron darle una oportunidad al rugby, fue Arantxa Arana: "era la típica vasca, fuerte, muy noble, siempre con una sonrisa, por mal que fuesen las cosas, siempre veía el lado positivo. Pasamos épocas malas y cuando me veía decaído siempre me levantaba la moral. Estuvo unos 8 ó 9 años y para mí fue siempre uno de los grandes apoyos dentro del equipo, pese a que era muy joven, tenía las cosas siempre muy claras".

Pioneras del rugby femenino / SD

El equipo femenino del UPV sirvió de inspiración a otros muchos y en pocos años el crecimiento fue espectacular: "Al principio éramos muy pocos equipos en la Federación Valenciana pero pronto fueron formándose otros equipos en diversos pueblos, también en la ciudad de València. Fuimos un ejemplo. En el libro 'Aproximación a la historia del rugby valenciano' se recoge muy bien todo aquel proceso y tengo el honor de aparecer yo como impulsor del rugby femenino en València". El UPV sirvió también para animar al CAU a formar su propio equipo femenino: "en esos momentos varias novias de jugadores del CAU jugaban al balonmano y les propusieron que también jugasen al rugby. Al principio nos ganaban siempre hasta que al final logramos ganarles nosotras".

Alfonso Vidal recuerda con mucho cariño aquel equipo femenino de la UPV: "formamos una gran familia, Arantxa era muy importante pero también todas las demás jugadoras, hemos seguido teniendo contacto y nos guardamos un gran cariño. Hace tres años nos juntamos, hicimos una concentración de antiguas jugadoras y vino Arantxa también. Ya estaba luchando contra el cáncer, estaba en pleno tratamiento de quimioterapia".

Un equipo que marcó una épocia / SD

Jugó el primer Mundial femenino

Arantxa Arana no sólo fue un referente en el equipo de la UPV sino que hizo historia al llegar hasta la selección española con la que jugó el primer Mundial Femenino de rugby 15, Gales 1991. España obtuvo un brillante sexto puesto que sigue siendo su mejor clasificación de toda la historia. Arantxa contribuyó en aquel Mundial al histórico empate contra la potente Nueva Zelanda. Alfonso le abrió las puertas de la selección nacional "yo tenía contactos en la Federación Española y con el entonces seleccionador. Era la primera selección española y buscaban jugadoras. Organizaron varias concentraciones y el seleccinador me comentó que tenía jugadoras habilidosas en el equipo pero necesitaba jugadoras potentes, fuertes. Yo le dije que tenía tres jugadoras de esas características, entre ellas Arantxa. Pasó las tres cribas que hicieron y al final llegó hasta la selección. A ella ni se le pasaba por la cabeza que sería una de las 23 seleccionadas, yo sabía que tenía muchas opciones. El día que se lo dije, que iban a seleccionarla, no se lo creía. De hecho, al principio no quería ir ni a las concentraciones previas, creía que era una perdida de tiempo ir a Madrid pero al final la convencí y acabó jugando el Mundial".

Vinculada al rugby hasta el final

Tras retirarse como jugadora, Arantxa siguió ligada al rugby como directiva y ha servido de inspiración a muchas jóvenes jugadoras como Victoria Rossell, que actualmente forma parte de la selección nacional y cuyo padre fue también compañero de Arantxa en el club de la UPV. Arantxa seguía siempre muy de cerca la actualidad del rugby valenciano femenino. De hecho, veía por streaming los partidos de la selección valenciana M17 que justo un día antes del fallecimiento de Arantxa, se proclamaba campeona de España.