La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana arranca el año con la gala "Un Mar de Campeones 2025"

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) da inicio al nuevo año con una de las citas más emblemáticas de su calendario: la gala "Un Mar de Campeones 2025", que se celebrará el viernes 23 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Palau Altea Centre d'Arts. Por segundo año consecutivo, la FVCV ha elegido Altea como sede para celebrar la cita, y no es casualidad. Este 2026, el Club Náutico Altea conmemora el 40 aniversario de la regata de invierno "200 millas a2", una de las pruebas más emblemáticas y exigentes del calendario nacional e internacional. Este año la prueba se celebrará del 1 al 7 de marzo y contará con un aliciente extraordinario: será Campeonato de Europa de Cruceros A2 2026.

Considerada una leyenda dentro del mundo del crucero ha sido a lo largo de sus ediciones punto de encuentro para regatistas de primer nivel y símbolo del prestigio de la vela de la Comunitat Valenciana. Con este gesto, la FVCV rinde homenaje también a la historia, la tradición y el impulso competitivo que Altea representa dentro del panorama náutico.

El evento tiene como objetivo reconocer la excelencia deportiva de los regatistas valencianos, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y los resultados obtenidos a lo largo de la temporada. En esta edición, 136 deportistas serán galardonados, reflejo del excelente momento que atraviesa la vela autonómica tanto en el ámbito nacional como internacional. El palmarés oficial ya está publicado y las inscripciones para asistir a la gala permanecen abiertas para todas las personas interesadas.

136 regatistas galardonados y una temporada de récords

Los 136 regatistas premiados este año han firmado una temporada especialmente destacada, con 21 títulos mundiales y 14 europeos incluidos en el palmarés. Estos resultados sitúan, una temporada más, al SomVela Team entre los equipos autonómicos con mayor proyección y mejores resultados del panorama náutico español.

La FVCV subraya que estos éxitos son fruto del trabajo continuado de deportistas, técnicos, clubes y familias, así como de un modelo formativo y competitivo que apuesta por el desarrollo integral del regatista desde la base hasta la alta competición.

Cuatro reconocimientos honoríficos a trayectorias y proyectos destacados

Además de los galardones deportivos, la gala "Un Mar de Campeones 2025" incluirá la entrega de cuatro reconocimientos honoríficos a personas que han ido dejado una huella significativa en el desarrollo de la vela en la Comunitat Valenciana.

El primero de ellos será para Pep Portas, en reconocimiento a su trayectoria de décadas difundiendo la actualidad de la vela, especialmente en la Comunitat Valenciana. Redactor, fotógrafo y responsable de comunicación en regatas, federaciones y equipos, su labor ha sido clave para dar visibilidad al deporte.

El segundo reconocimiento recaerá en Francisco García Vicedo, director de la Escuela Gandía Surf, por sus más de 40 años vinculado a la formación náutica, al frente de una de las escuelas pioneras en la Comunitat Valenciana.

El tercer galardón será para José Antonio, vocal de vela del Club Náutico Campoamor, por el trabajo desarrollado desde el club en el fomento del deporte base, impulsando un sólido equipo de regatas en categoría infantil.

Por último, la FVCV reconocerá la labor del equipo de arquitectos responsables del nuevo proyecto de las futuras instalaciones federativas, un espacio de 5.000 metros cuadrados que marcará un antes y un después en el desarrollo de la vela valenciana.