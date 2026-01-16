Quique Llopis: "Mis objetivos para el aire libre son ser campeón de Europa y asaltar, por fin, el récord de España"

Quique Llopis (Bellreguard, Valencia, 25 años) inaugura este domingo en Luxemburgo el curso 2026. Otra temporada ilusionante, fascinante, excitante, en la que el atleta del Proyecto FER se marca grandes metas: “Mis objetivos para el aire libre de 2026 son muy claros. Por una parte, ser campeón de Europa en Birmingham y, de esta manera, superar la plata alcanzada en Roma 2024. Por otra, rebajar mi marca personal de 13:09 y asaltar, por fin, el récord de España, ostentado por Orlando Ortega, con 13:04, desde 2016”.

Calendario

De momento, durante los dos primeros meses, es momento de pista corta, de los 60m vallas. Esta etapa concluirá con la celebración del Campeonato del Mundo bajo techo en Polonia, entre el 20 y el 22 de marzo. Antes de ese momento culminante del invierno atlético, Llopis tiene previsto disputar diversas Reuniones. Empezará este domingo, día 18, en Luxemburgo. Después, competirá el sábado, día 24, en Dusseldorf. Su siguiente cita llegará el sábado 31, donde competirá en casa, en el Gran Premio de Valencia. Para el viernes 6 de febrero, tiene prevista la presencia en el prestigioso Open de Madrid. Dos semanas más tarde, el fin de semana del 21-22, afrontará, de nuevo en Valencia, el Campeonato de España. La última estación invernal está fijada en el Mundial de Polonia.

Precedentes

Hace dos años, en el certamen universal indoor celebrado en Glasgow, el deportista FER inició su particular ‘idilio’ con las cuartas plazas. Después, ya en eventos al aire libre, volvió a rozar los metales. Primero, en los Juegos Olímpicos de París, en 2024. Con posterioridad, el pasado año, en el Mundial de Tokio. Cabe recordar que la plusmarca personal de Quique Llopis en los 60m vallas está cifrada en 7 segundos y 48 centésimas, registro logrado en la Reunión Internacional de Madrid del pasado año, competición en la que, curiosamente, alcanzó este crono en dos ocasiones. Primero, en la semifinal. Después, dos horas más tarde, en la final. Con esos 7:48, el atleta valenciano comparte el récord de España en pista cubierta con Orlando Ortega.

Temporada al aire libre

Tras el pertinente paréntesis en el mes de abril, Llopis arrancará en mayo la temporada de aire libre. Por delante, tres meses trepidantes de Diamond League y de Campeonato de Europa. A mediados de agosto, la ciudad inglesa de Birmingham acoge una nueva edición del Europeo de verano.