Estos son los objetivos de los deportistas FER para 2026

Con el nuevo año surgen nuevos sueños y nuevos retos para los deportistas inmersos en el Programa del Proyecto FER. Para muchos de ellos en el horizonte aparece su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y como objetivos más próximos la conquista de títulos nacionales e internacionales.

Néstor Abad (Gimnasia artística): Ser uno de los 24 clasificados para la final individual del concurso completo en el Campeonato del Mundo.

Claudia Adán (Vela): Seguir formando parte del equipo olímpico de cara a Los Ángeles 2028.

Enrique Alhambra (Natación paralímpica): Lograr medalla en los 100m mariposa S13 en el Campeonato de Europa.

Alba Bautista (Rítmica): Disputar las finales individuales all around tanto en el Campeonato de Europa como en el Campeonato del Mundo.

David Cantero (Triatlón): Conseguir podios en las Series Mundiales.

Héctor Catalá (Triatlón paralímpico): Volver al podio en el Campeonato del Mundo en Pontevedra.

Maurice Eckhard (Ciclismo paralímpico): Ser uno de los cinco primeros en la crono individual MC2 tanto en las Copas del Mundo como en el Campeonato del Mundo.

Andrés García (Tiro Olímpico): Acabar el Campeonato del Mundo entre los 8 primeros.

Enrique Llopis (Atletismo): Ser campeón de Europa y rebajar el récord de España en los 110m vallas.

José Antonio Marí (Natación paralímpica): Clasificarme para el Campeonato de Europa y ser finalista en los 100m mariposa S9.

Ander Martín (beach sprint): Ser campeón del mundo y de Europa, para seguir acercándome a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Ángela Martínez (Natación): Conseguir una medalla en el Europeo de verano en París, ya sea en los 1.500m libre o los 10km en aguas abiertas.

Thierry Ndikumwenayo (Atletismo): Establecer el récord de España y de Europa en los 5.000m, y ser medallista en el Campeonato de Europa, en Birmingham.

Roberto Sánchez Mantecón (Triatlón): Subir al podio en el Campeonato de Europa distancia olímpica que se celebra en Tarragona.

Paula Soria (Vóley playa): Recuperarme al 100% de la lesión de rodilla y clasificarme para el Campeonato de Europa.

Ricardo Ten (Ciclismo paralímpico): Revalidar el título de campeón del mundo en la prueba de la contrarreloj individual MC1.

Jorge Ureña (atletismo): Ser campeón de España de decatlón y acabar el Campeonato de Europa entre los ocho primeros.

Enrique Bolinches (Rugby 7): Conseguir una de las cuatro primeras plazas con la selección española en la fase final de las Series Mundiales.

Vega Gimeno (Baloncesto 3 x 3): Conseguir el oro en la 2ª edición de la Champions Cup, que se celebra en Tailandia en marzo.

Bárbara Pardo (Piragüismo): Mantenerme en el K4-500m español que dispute los grandes eventos internacionales, y lograr medalla en el Europeo y/o Mundial.

Juana Stella (Rugby 7): Ascender con la selección española a la principal categoría de las Series Mundiales.

Jairo Agenjo (Taekwondo): Disputar los Grand Prix absolutos y subir al podio en el Europeo absoluto.

Leyre Almena (Ciclismo): Ser seleccionada para el Europeo Sub-23 de pista y para el Tour del Porvenir.

Luis Barroso (Judo): Ser medallista en el Campeonato de Europa y, como mínimo, acabar el Mundial entre los 7 primeros.

Paula Blanquer (Atletismo): Bajar de 8 segundos en los 60m vallas y de 13 segundos en los 100m vallas.

Laura Casabuena (Gimnasia): Recuperarme plenamente del hombre derecho y llegar en óptimas condiciones al Campeonato de Europa.

Nacho Campos (Natación): Clasificarme para el Campeonato de Europa de agosto en París.

Javier Cubillas (Ciclismo): Top-10 en el Campeonato del Mundo Sub-23 y ser seleccionado para el Giro Sub-23 y el Tour del Porvenir.

Adriana Beatriz Castro (Vela): ): Clasificarme para el Campeonato del Mundo de clases olímpicas de 2027 y lograr un top-5 en el Mundial sub-21.

Irene de Tomás (Vela): Ser top-10 en el Campeonato del Mundo y de Europa sub-21, y debutar en el Campeonato de Europa absoluto.

Violeta Díaz (Taekwondo): Disputar los Grand Prix absolutos y subir al podio en el Europeo absoluto.

Aitana Díaz (Judo): Repetir podio en el Mundial y en el Europeo Júnior, y empezar a disputar los Grand Slam en categoría absoluta.

Jacobo Espí (Vela): Ser campeón de España, y hacer top-20 en los Campeonatos de Europa y del Mundo.

Charo Esquiva (Tenis): Alcanzar la final de Roland Garros Júnior y entrar en las 200 mejores del ranking WTA.

Eric Igual (Ciclismo): Ser medallista o, al menos, estar cerca del podio en el Europeo Sub-23 de pista.

Lara Sabina Himmes (Vela): Clasificarme para el Campeonato del Mundo de clases olímpicas que se celebrará en 2027 en Brasil.

Ayumi Leiva (Judo): Subir al podio en el Campeonato del Mundo y de Europa.

María Martínez (Piragüismo): Ser seleccionada para el Europeo Sub-23, en Hungría, y para el Mundial sub-23, en Canadá.

Pablo Martínez Palop (Natación): Clasificarme para el Campeonato de Europa absoluto de verano en París.

Daniel Monfort (Atletismo): Ser campeón de España Sub-23, tanto en ruta como en pista, y acabar la prueba absoluta entre los 5 primeros.

Manuel Pastor (Escalada): Hacer podio en el Campeonato de Europa Sub-21 y empezar a disputar Copas del Mundo absolutas.

Alejandra Seguí (Triatlón): Acabar el Campeonato del Mundo Sub-23 entre las 5 mejores.

Gonzalo Suárez (Vela): Clasificarme para el Campeonato del Mundo de clases olímpicas de 2027, y hacer un top-20 en el Campeonato del Mundo, en el Europeo o en el Princesa Sofía de Mallorca.

Héctor Tolsá (Triatlón): Competir y estar entre los mejores en el Campeonato del Mundo Sub-23.

Asier Olangua (Esgrima): Ser seleccionado para disputar el Campeonato de Europa absoluto.

Luna Arnás (Atletismo): No sufrir lesiones, después de dos años de bastantes problemas, y convertirme en campeona de España Sub-20 tanto en pista cubierta como en aire libre.

Iván Lysenko (Taekwondo): Subir al podio en el Campeonato del Mundo Júnior.

Martina Mantovani (Vela): Hacer top 8 en el Campeonato de Europa y del Mundo Sub-19.

Anthony Yunier Pérez (Atletismo): Ser campeón de España Sub- 20 en vallas y en longitud, y rondar el podio en el Campeonato del Mundo.

Nadia Soto (Atletismo): Correr los 3.000m obstáculos en menos de 10 minutos y ser finalista en el Campeonato del Mundo Sub-20.

Sara Alonso (Judo): Ser campeona de España Cadete, y clasificarme para el Mundial y el Europeo de la categoría.

Xavi Cabanilles (Triatlón): Hacer podio en el Campeonato de España Júnior, y ser seleccionado para el Mundial y el Europeo Júniorde triatlón.

Blanca Ferrando (Vela): Ser campeona de España de ILCA 4, ser top-10 en el Mundial y en el Europeo de ilca 4, y clasificarme para el Mundial ISAF en ILCA 6.

Asier Fortea (Ciclismo en pista): Ser convocado para el Campeonato de Europa y del Mundo Júnior, y lograr un top-5 en las pruebas que afronte en ambos eventos.

Pau Gimeno (Lucha olímpica): Quedar campeona de España Sub-23 y absoluta.

Olivia Guillermo (Natación): Ser campeona de España Júnior en los 200m mariposa y en los 400m estilos, y clasificarme para el Europeo Júnior.

Álex López (Atletismo): Lograr el oro en el Campeonato de España Sub-23 y disputar el Campeonato de España absoluto.

Andrea Sales (Atletismo): Ser campeona de España Sub-23 y participar ya en algún evento internacional de categoría absoluta.

Nacho Rodrigo (Ciclismo adaptado): Acabar el Campeonato del Mundo y las Copas del Mundo de carretera entre los 8 primeros.

Carlos Toledo (Natación adaptada): Clasificarme para el Campeonato de Europa absoluto.

Leyre Toledo (Ciclismo en pista): Ser seleccionada para el Campeonato de Europa Sub-23 y hacer un top-8 en el ómnium del Campeonato de España absoluto.

Martí Torregrosa (Atletismo): Clasificarme para el Campeonato de Europa Sub-20.

Andrés Vila (Escalada): Top-10 en el Campeonato del Mundo Sub-19 de bloque y lograr medalla en alguna Copa de Europa Sub-19 de bloque.

Samuel García Sales (Waterpolo): Ser campeón de Europa Sub-20 con la selección española.

Juan José Moreno (Halterofilia): Ser campeón de España Júnior y clasificarme para el Campeonato de Europa y del Mundo de la categoría.