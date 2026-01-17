El Léleman Conqueridor se queda helado en Los Pajaritos

El Grupo Herce Soria superó al Léleman Conqueridor este sábado en Los Pajaritos para desquitarse de sus últimas derrotas. Los valencianos se quedaron completamente helados en el frío de Soria a pesar de empezar por delante todos los sets. Los locales terminaron dándole la vuelta a cada uno de ellos y se llevaron la victoria por 3-0 (25-20/25-23/25-18). El regreso de Aharón Gámiz y el debut de Joaquín Monteagudo fueron las únicas noticias positivas para un Conqueridor que se marcha de Soria con la cuarta posición cada vez más lejana.

Los visitantes comenzaron con ganas de llevarse el primer set. El Léleman Conqueridor tomaba una ventaja de dos puntos que logró mantener hasta el 11 iguales. El marcador lo mantuvo favorable Maxi Scarpin hasta que un bloqueo a Javier Monfort permitió a los de Toribio colocarse 13-15. Zanini llamó a los suyos para corregir algunos desajustes pero el marcador se continuó estirando (12-17). Facu Funes y Martínez, saltaron a pista para encadenar tres puntos consecutivos que le permitieron llegar con vida al equipo al desenlace de la primera manga. Los valencianos reaccionaron para igualar a 18 pero Grupo Herce Soria no tuvo contemplaciones para abrir brecha y llevarse el primer set por 25-20.

Partido entre el Grupo Herce Soria y el Léleman Conqueridor Valencia. / Léleman Conqueridor Valencia

Segundo set igualado

Con muchos errores al saque, los equipos iban alternándose en el marcador. Un bloqueo de Hoyos a Pernambuco puso dos de ventaja a los sorianos, que forzaron el tiempo muerto visitante. Maxi Scarpin puso fin a la mala racha del equipo al servicio tras dos saques largos de Monfort y Pernambuco para igualar a 13 la manga. El central argentino invirtió las tornas provocando la pausa de Toribio (16-17). El Conqueridor continuó dos arriba hasta que Lindberg desde el saque puso de nuevo la igualada (22-22). Los locales llegaron con bola de set y un remate desviado permitió a Soria cerrar 25-23 la segunda manga.

Sin opciones en la tercera manga

A pesar de empezar de nuevo por delante en el marcador, el Léleman Conqueridor terminó cediendo la diferencia en los primeros compases. Grupo Herce Soria construyó un muro de hielo sobre la red que los valencianos fueron incapaces de sobrepasar. Los locales se pusieron cuatro puntos arriba con los recursos de Lindberg. El sueco continuaba generando muchos problemas al saque y el marcador dejaba un 14-8 imposible de remontar. Zanini empezó a dar entrada a los menos habituales para intentar una reacción que se quedó a medio camino. Moreno Mosquera en estado de gracia acabó dándole a los suyos un contundente set que terminaron cerrando por 25-18.