Altea albergará la Gran Final de la Liga Iberdrola de vela

La Real Federación Española de Vela ya tiene preparada la hoja de ruta para la Liga Iberdrola 2026, que decidirá el título de campeonas de España. En su sexta edición, el circuito, consolidado como referente de la vela femenina nacional, volverá a recorrer la geografía española con cinco eventos que prometen máxima competitividad y un crecimiento estratégico en la participación. Altea será escenario de la Gran Final de esta Liga Iberdrola 2026.

Como principal novedad, la Liga Iberdrola abre la puerta a la participación de equipos que representen a federaciones autonómicas, y no únicamente a clubes, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la vela femenina en todo el territorio.

Calendario 2026: de Getxo a la gran final en Altea

La temporada mantendrá el formato de éxito de las ediciones anteriores, con cuatro eventos de dos días, disputados en fin de semana, y una gran final de tres jornadas que coincidirá con el puente de octubre y que tendrá por escenario las aguas de Altea.

La selección de sedes responde a la política de rotación de la RFEV, buscando acercar la competición a todas las costas españolas, siempre bajo el requisito técnico de contar con flotas de monotipos que garanticen la igualdad de condiciones y el máximo nivel deportivo.

citas confirmadas para 2026

Evento 1 – Getxo, 7 y 8 de marzo

Clase J80

Coorganizado con el RCM Abra-RSC

Evento 2 – Calpe, 18 y 19 de abril

Clase Tom 28

Coorganizado con el RCN Calpe

Evento 3 – Arenal, 16 y 17 de mayo

Clase B One

Coorganizado con el CN Arenal

Evento 4 – Vilagarcía de Arousa, 19 y 20 de septiembre

Clase Elliott 6

Coorganizado con la Real Federación Gallega de Vela

Gran Final – Altea, 10, 11 y 12 de octubre

Clase Platú 25

Coorganizada con el CN Altea

Calendario. / RFEV

El calendario 2026 celebra además el regreso de sedes como Arenal y Vilagarcía de Arousa, que tras haber albergado etapas en ediciones anteriores, vuelven al circuito aportando su experiencia organizativa y excelentes condiciones de navegación.

Más facilidades para la formación de equipos

La gran novedad reglamentaria de esta edición es la flexibilidad en la representación de las tripulaciones. A partir de este año, los equipos podrán competir representando no solo a sus clubes náuticos, sino también a sus federaciones autonómicas.

Este cambio tiene como objetivo facilitar la incorporación de nuevos equipos y regatistas. Al permitir que deportistas de una misma comunidad autónoma se agrupen bajo el paraguas de su federación, se abre la puerta a que regiones que hasta ahora no contaban con presencia en el circuito puedan sumarse y competir al más alto nivel.

Los equipos estarán formados por cinco mujeres en cuatro de los eventos, y por cuatro tripulantes en la prueba de septiembre. Para poder puntuar en el circuito anual, dos componentes de la tripulación deberán ser fijas, mientras que el resto podrán rotar a lo largo de la temporada.

Además, la Liga Iberdrola se mantiene como un circuito de baja exigencia presupuestaria. La organización provee las embarcaciones monotipos en cada sede y, más allá de la inscripción, los equipos únicamente deben asumir los gastos de desplazamiento y alojamiento.

Una flota en crecimiento

A día de hoy, la Liga Iberdrola cuenta ya con cerca de diez equipos confirmados, manteniendo la excelente línea de participación de ediciones anteriores. Destaca la incorporación de nuevas regiones y clubes, así como la consolidación de tripulaciones que el pasado año debutaron en la final de Calpe y que en 2026 han decidido comprometerse con el circuito completo.

Con el patrocinio de Iberdrola y del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, la Liga Iberdrola 2026 arranca con el firme propósito de seguir siendo la principal plataforma para el desarrollo del talento femenino en la vela española.