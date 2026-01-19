El Pantano vibró con un encuentro jugado de poder a poder entre el Huesitos La Vila y el VRAC Quesos Entrepinares (29-35). El conjunto vilero no pudo llevarse la victoria pero sumó el bonus defensivo en un duelo marcado por la efectividad de Bauti Güemes con su espectacular patada para estar siempre en disposición de anotarse el partido. No pudo ser, pero las sensaciones fueron buenas para borrar el mal sabor de boca que dejó el encuentro de la pasada jornada.

Muy buena afluencia de espectadores pese a la inestabilidad del tiempo y magnífico despliegue físico de los jugadores de Falu Quirelli ante un rival de entidad, segundo clasificado, contra el que fue muy complicado sumar puntos como acostumbra el conjunto local. Algunos minutos irregulares dejaron al Huesitos sin la victoria pero con la cabeza puesta ya en el siguiente choque. Güemes estuvo colosal. Cuatro patadas de castigo suyas consecutivas marcaron los primeros minutos. Sumó además dos más para completar los ensayos de Pandelo y Caini para convertirse en el MVP. Pero el VRAC fue capaz de llegar más lejos y ensayar para anotarse la victoria.

El Huesitos La Vila cae ante el VRAC Quesos Entrepinares pero mantiene el cuarto puesto. / David Revenga

Falu destacó la actitud de los jugadores y criticó la labor arbitral. “Hemos recuperado las sensaciones positivas que perdimos la pasada semana y hay que seguir trabajando. En la melé los chicos aguantaron en la desigualdad y el árbitro nos castigó siempre y a ellos nunca”, señaló el entrenador del Huesitos.