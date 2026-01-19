ICAN Triathlon 2026, a punto de entrar en nuevo tramo de tarifas con cerca de 700 inscritos.

ICAN Triathlon Gandia entra en un nuevo tramo de precios a partir del próximo miércoles a las 23.59 horas. La competición llega al cambio de tarifas con 666 inscritos, entre las 3 distancias de media y larga que mantienen abiertas las inscripciones actualmente: Full, Half y Aquabikes. La distancia Half es la que más adeptos atrae, aunque desde la organización resaltamos la elevada inscripción en la prueba reina, el Full distance, que supera ya los inscritos de la última edición, por lo que la jornada de octubre promete, y sigue a la espera de nuevas confirmaciones entre la lista de pro’s. Recordemos que los premios en metálico de la prueba son de 2.000€ para ganador y para ganadora del LD y 1.000€ para ganador y ganadora del MD. Y que en total se reparten más de 10.000€ en metálico.

Los inscritos actuales por distancias

El 10% de la inscripción es femenina.

* Full distance: 215 inscritos

* Half distance: 427 inscritos

* Aquabikes: 24 inscritos

En las distancias Full y Half se suman 16 triatletas pro que competirán en la salida élite. La lista de participantes es pública, con acceso aquí.

¿Por qué ICAN Triathlon?

Una competición que lleva ocupando tradicionalmente 13 años el mismo fin de semana de octubre, siendo fija en el calendario para muchos triatletas nacionales. Una prueba que ha ido evolucionando y creciendo, llegando a nuevos países, y que actualmente suma un 9.9% de triatletas internacionales, siendo Francia, Países Bajos y Alemania, los países con más representación. A ellos se suman: Noruega, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Suecia, República Checa, Ucrania, Colombia, Bulgaria, Hungría, Malasia, Dinamarca, Estonia, Portugal y Rumanía.

Gandia ofrece un circuito rápido y fiable de larga distancia con 3.8km de natación en el puerto de Gandia, 182.8 km de ciclismo, un circuito en el que trabaja año tras año la organización para poder reducir sus vueltas y que actualmente está fijado en 4,5 vueltas, y 42.25 km de carrera a pie en el paseo marítimo, con máxima animación, gracias a los espacios de ocio en los que pueden ubicarse familiares y amigos… Además de la ventaja de incluir en la misma jornada la media distancia y la distancia short, que en esta edición reduce sus plazas al 50%, ofreciendo 250 inscripciones, y que abrirá el 21 de mayo a las 17h. El clima de la provincia, la cercanía entre playa y montaña, sus fáciles accesos y la multitud de opciones gastronómicas hacen de ICAN Triathlon un fin de semana magnífico en octubre para los clubes de triatlón.

Respaldos

ICAN Triathlon celebra en 2026 su 13ª edición en Gandia. La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, Gandia Esports y Visit Gandia. La Generalitat Valenciana y la Diputación de València respaldan a la marca. Además, ICAN Triathlon cuenta también con el respaldo de los 4 ayuntamientos de las localidades que igualmente forman parte de la prueba de larga distancia: Tavernes de la Valldigna, Xeresa, Xeraco y Cullera. La Universitat Politècnica de Gandia se suma cada año, gracias a la cesión de su Aula Magna para el importante evento de premiación que tiene lugar el domingo.