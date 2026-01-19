Léleman Conqueridor recibe al Norwid Czestochowa en octavos de la CEV Challenge Cup

Todo preparado en Nou Moles para vivir este miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas, la segunda eliminatoria europea del Léleman Conqueridor. El club valenciano tratará de sacar un resultado positivo en el partido de ida ante el Norwid Czestochowa. Su máxima figura es Luciano De Cecco. El argentino cuenta con seis participaciones en los Mundiales, el jugador con más apariciones en esta competición de toda la historia. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y toda una leyenda del voleibol. Es uno de los grandes atractivos de esta jornada europea que será muy complicada de superar para el conjunto local.

El Léleman Conqueridor llega a su segunda cita de la CEV Challenge Cup tras una dura derrota ante Grupo Herce Soria. Ahora, el club espera recuperar su mejor versión de la temporada. Aquella que mostró en la eliminatoria contra el FINO Kaposvár y a la que se aferran los de Zanini para repetir otra hazaña histórica. Una eliminatoria que dará su primer paso este miércoles en Valencia y que se decidirá muy lejos de casa, el 29 de enero en Polonia.

Así llegan los valencianos

La plantilla ha recuperado a su líbero Aharó Gámiz, que ya disputó algunos puntos en Superliga aunque continúa en una fase temprana de recuperación. También contará con su reciente fichaje Joaquín Monteagudo, quien debutó el pasado fin de semana y que ha tenido más tiempo para entrenar con sus nuevos compañeros. Javier Monfort y Pernambuco principales armas para aprovechar el factor cancha. El capitán completó dos grandes partidos europeos que auguran buena relación del dorsal 4 con esta competición.

Todas las alternativas serán positivas para Zanini que tiene por delante un arduo reto. El Norwid Czestochowa actualmente es colista en la PlusLiga con once puntos tras 15 jornadas. No obstante, la competición polaca está considerada como una de las grandes ligas europeas junto a la italiana. Los polacos superaron en la eliminatoria previa al OK I-Vent Maribor de Eslovenia por 3-1 y 1-3, donde brilló su opuesto, Patrik Indra. El opuesto de la República Checa es su principal arma anotadora y el jugador a neutralizar en la pizarra de Zanini. El veterano Luciano De Cecco, con sus recursos infinitos para mover al equipo, será otro quebradero de cabeza en esta lucha de estilos.

El ritmo frenético y la potencia física del Norwid le dejan entrever como favorito en una eliminatoria a la que el Léleman Conqueridor llega sin presión. Los valencianos saben que tendrán que hacer frente al contraste de cultura y estructura deportiva que se sobredimensiona en Polonia. Con los nervios fuera tras haber completado una ronda de dieciseisavos de final, el equipo espera contar con una gran entrada en Nou Moles que le permita soñar con superar una nueva eliminatoria.