Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Fenerbahçe Beko Istanbul 82-79 Valencia Basket. El Valencia Basket sucumbe ante la defensa del Fenerbahçe.

Liga ACB: Real Madrid 94-79 Valencia Basket. Hezonja aleja del liderato al Valencia Basket.

Primera FEB: Monbus Obradoiro 87-75 HLA Alicante.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria 65 -63 OCA Global CB Salou; Proinbeni UPB Gandia 69-77 Amics Castelló; Maderas Sorlí Benicarló 69-71 Sol Gironès Bisbal Bàsquet.

Amics Castelló se lleva el duelo autonómico

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre 101-99 CB Jovens Almàssera; Fundació Caixa Rural Vila-real 76-62 Bauhaus Godella; Topsurface NB Paterna 71-84 CB Puerto Sagunto; Cemalu Aldaia - CB Tabernes Blanques Fernando Gil (aplazado al 30 de enero); Amics Castelló B 71-69 BC Peñíscola; The Fitzgerald el Pilar 66-85 Socage Jovens L'Eliana; Picken Claret 82-85 Halal Food Quality Uixó Bàsquet.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca 72-60 CMG Hidráulica NB Torrent; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 84-74 Maristas Valencia; Lucentum Alicante 89-97 CBI Elche; CA Montemar 64-70 Personalhome Adesavi; Rigalli Alginet 99-75 ESET Ontinet; CB Estudiantes Cartagena 64-66 Servigroup Benidorm.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación .

Grupo B : Resultados y clasificación .

Liga Endesa Femenina: Movistar Estudiantes 71-89 Valencia Basket. El Valencia BC mantiene su racha y arrolla en Magariños.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Bosonit Unibasket 65-56 La Cordà NB Paterna; Recoletas Zamora 70-68 Fustecma Amics Castelló.

Así va la clasificación .

Liga Femenina 2: Dishelec65 Viladecans 59- 75 CB Claret Benimaclet.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación .

Grupo B: Resultados y clasificación .

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

Así va la clasificación .

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio 25-20 Costa del Sol Málaga; Super Amara Bera Bera 20-25 Atticgo Elche (partido adelantado al martes 13 de enero); Zonzamas Plus CAR Lanzarote 20-23 Balonmano Morvedre.

Crónica de la victoria del Elda Prestigio

Resultado y crónica del BM. Morvedre Publicación de Facebook sobre el BM. Morvedre.

Así va la clasificación.

EHF European Cup: KPR Kobierzyce 22-28 Atticgo Elche.

Crónica

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 29 -22 Uneatlántico Pereda.

La crónica

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Servigroup Benidorm - UBE San Pablo Burgos 2031 (aplazado al 15 de abril); Club Balonmano Alcobendas 26-29 Fundación Agustinos Alicante; Cajasol Sevilla BM. Proin 30-16 Fertiberia Puerto Sagunto.

El líder frena nuestra racha y el debut del nuevo cuerpo técnico del Fertiberia.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Almassora Balonmano 17-28 BM Marni Rosval; BM Morro Jable V.C. 17 -34 Atticgo Elche.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

El Balonmano Mislata logró una importante victoria ante Balonmano Petrer por 26-25, que le permite mantenerse entre los cinco primeros de la competición. Otra vez, los valencianos lograron los dos puntos en los segundos finales del encuentro. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini siguen demostrando que son muy duros de vencer en el Pabellón La Canaleta, que están teniendo madurez para cerrar partidos complicados y que merecen estar en el top 5 de la competición. La próxima semana, el Balonmano Mislata recibirá a Puerto Sagunto B, derbi que aprovecharán para realizar la tradicional presentación de sus equipos y jugadores junto a sus patrocinadores.

Rugby

División de Honor: Huesitos La Vila 29-35 DH VRAC Quesos Entrepinares. El Huesitos La Vila cae ante el VRAC Quesos Entrepinares pero mantiene el cuarto puesto.

Así va la clasificación.

División de Honor Élite Masculina: AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby 35-19 Valencia RC; FibraValencia Les Abelles 33-42 CRC Pozuelo Rugby.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia 49-10 RC Sitges.

El CAU Rugby Valencia se impuso con autoridad al Sitges por 49-12 en un encuentro de División de Honor B en el que los valencianos marcaron el ritmo desde el mismo silbato inicial del árbitro. Superior en todas las facetas del juego, el conjunto local dejó claro por qué sigue ocupando la segunda posición en la clasificación y mantiene intactas sus opciones de ascenso.

Desde los primeros compases, el CAU mostró una defensa sólida y bien organizada que ahogó cualquier intento ofensivo del Sitges. Esa seguridad atrás fue el punto de partida para un ataque eficaz, capaz de aprovechar cada oportunidad generada. El dominio territorial y la continuidad en el juego permitieron a los valencianos ir abriendo brecha en el marcador durante la primera parte, que ya dejó el partido bien encarrilado.

Tras el descanso, el guion no varió. Lejos de relajarse, el CAU mantuvo la intensidad y volvió a imponerse tanto en el contacto como en la circulación del balón. La buena definición en ataque terminó de sentenciar un encuentro en el que el Sitges apenas pudo inquietar a la zaga local, logrando solo un ensayo aislado frente al vendaval ofensivo valenciano.

Con este triunfo por 49-12 el CAU Rugby Valencia reafirma su condición de candidato al ascenso. La victoria le permite seguir segundo en la Liga y encarar el tramo decisivo de la temporada con la confianza intacta y la ambición de dar un paso más hacia la categoría superior.

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: A.V.R.F.C.B Barça Rugby 10-13 Rugby Turia.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Cisneros La Laguna 3 - 2 (24-26/23-25/25-21/25-21/15-12) Servigroup Playas de Benidorm; Grupo Herce Soria Voleibol 3 - 0 (25-20/25-23/25-18/0-0/0-0) Léleman Conqueridor Valencia.

El Servigroup Benidorm deja escapar una victoria ante Cisneros y suma un punto tras caer en el tie-break (3-2).

El Léleman Conqueridor se queda helado en Los Pajaritos.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs 3 - 2 (25-23/22-25/25-18/21-25/15-11) Indescar Zaragoza; Cratevo Vòlei Arenys 3 - 0 (25-21/25-23/25-15/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón; Víkings Vòlei Prat 0 - 3 (22-25/13-25/17-25/0-0/0-0) UBE L'Illa Grau.

Clasificación.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí 3 - 0 (25-23/25-12/25-22/0-0/0-0) Cox Energy CV Collado Villalba; Familycash Xátiva Voleibol 3 - 0 (25-21/25-20/25-18/0-0/0-0 Mintonette Almería; AD Voleibol Rivas 2 - 3 (25-23/23-25/25-20/16-25/10-15) Conqueridor Valencia.

Victoria contundente del Familycash Xàtiva voleibol masculino por 3-0 contra el Almeria. Partido muy importante para los de Xàtiva que jugaron contra el cuarto clasificado y rival directo en la clasificación: Mintonette de Almeria, una tabla en la que los de Xàtiva son ahora sextos. Los de Borja Reyes y Daniel Mata salieron al campo muy concentrados sabiendo de la importancia del encuentro.

Máximos anotadores: Por Almeria, Antonio Torres (13) y por el Xàtiva: Guillem García (11), Pablo Pérez (11) y Héctor Sala (10).

Próxima jornada: Los de Xàtiva viajarán en una doble jornada con largo desplazamiento: El sábado 24 se enfrentarán a las 18:30 al Marbella (Malaga) en el Pabellón Antonio Serrano Lima. El domingo 25, viajan a Almendralejo (Extremadura), a las 13 horas en el Pabellón San Roque.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (13-25/18-25/18-25/0-0/0-0) Élite Vóley El Rosario.

Clasificación.

Grupo C: Camporrosso Finestrat Medsur 3 - 0 (25-18/25-22/26-24/0-0/0-0) Clínica Inmuv. Descubre Fuentes; Mairena Vóley club 0 - 3 (20-25/21-25/19-25/0-0/0-0) Servigroup Playas Benidorms; CV Paterna Liceo 3 - 2 (25-23/25-22/17-25/23-25/15-12) Guía CDV UFP Canarias; Grupo Renovak CV Sant Joan 3 - 0 (25-11/25-17/25-16/0-0/0-0) CV Emalsa Gran Canaria.

El Servigroup Playas de Benidorm sumó una contundente victoria a domicilio tras imponerse por 0-3 (20-25, 21-25, 19-25) al Mairena Vóley Club, en el encuentro disputado en el Pabellón Cubierto Marina Alabau y correspondiente a una nueva jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina.

Este triunfo supone la segunda victoria consecutiva del conjunto benidormense con Sonia García al frente del banquillo y permite al equipo completar un inicio perfecto de la segunda vuelta, sumando 6 de 6 puntos posibles y reforzando las excelentes sensaciones mostradas desde el arranque de 2026.

En el apartado individual, Marta Ruano, con 16 puntos, fue una de las grandes protagonistas del encuentro, liderando el ataque visitante y marcando diferencias en los momentos clave, siendo la máxima anotadora del partido.

Al término del encuentro, la entrenadora del Servigroup Playas de Benidorm, Sonia García, valoró muy positivamente la actuación de su equipo: “Estoy muy contenta por el gran trabajo realizado por mis jugadoras. Sabíamos que no iba a ser fácil, por el viaje y por lo complicada que es esta cancha, pero hemos hecho un partido muy completo. Nos vamos con el objetivo cumplido de sumar tres puntos y seguir invictas en esta segunda fase de la temporada”.

Con esta victoria, el Servigroup Playas de Benidorm confirma su línea ascendente, refuerza su confianza y sigue creciendo en la clasificación en este ilusionante arranque de la segunda vuelta.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva 1 - 3 (20-25/19-25/25-10/16-25/0-0) Mayurqa Voley Palma Anaya.

El AHORA Vóley Xàtiva tenía una papeleta complicada, se enfrentaban al Mayurqa Voley Palma Anaya, uno de los favoritos del grupo. Los técnicos Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay plantearon el partido para salir a luchar desde el principio y tratar de imponer el ritmo en el encuentro, pero se encontraron en el primer set con un conjunto balear sólido, que aprovechó los primeros errores en ataque del Xàtiva. La segunda manga también comenzaba con errores no forzados de las de Xàtiva. Cambiaba el panorama radicalmente en el tercer set, las de Xàtiva entraron en tromba, presionando en saque y ataque para llevarse el set. La clave estaba en seguir con ese ritmo en el cuarto set, pero las de Xàtiva erraron algunos saques.

Clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: CE Noia Freixenet 6-3 AITEX PAS Alcoi.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum 1-6 Club d'Esports Vendrell.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Oviedo Roller HC 0-0 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: PAS Alcoi 2- 1 Club Patinaje Coslada; Club Promoción Patín Raspeig 3-6 ADISS Hockey Rivas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos d ela selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo .

Así va la clasificación .

Segunda División: Levante UD FS 3-7 Barça Atlètic.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 2-3 Vanapix Aldelis Intersala 10 Zaragoza.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 2-2 Naturpellet San Cristóbal de Segovia.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Montesión CFS 2-2 Futsal Ibi Jypal Hogar; Illes Balears Palma Futsal 3-3 Nunsys El Pilar; CFS Bisontes de Castellón 1-3 CE Futsal Gestoría Luis Mataró; Ye Faky FS 7-1 Cerezo Futsal Lleida.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Serbis AD Alcorcón FS 4-5 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta el 24 de enero de 2026, fecha en la que se disputará el duelo autonómico entre el San Fernando Valencia y el Alicante Intercity, a las 17:30 horas en el Pabellón de la Fuensanta.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: UE Horta 14-10 Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia 10- 19CN Rubí.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: Club Waterpolo Elx Manolet 10-11 CD Natación Boadilla.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Selecte 14-13 CD Waterpolo Navarra; Club Nou Godella Natación 10-11 Adbisio Etl Global CN Manresa.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Tras la jornada inaugural con triunfo para Valencia Firebats , el equipo valenciano disputará la segunda jornadael domingo 25 de enero de 2026, a las 11:00 horas, con la visita al Barcelona Búfals Fem.

Clasificación .

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): L'Hospitalet Pioners 0-12 Valencia Firebats. Los valencianos, que regresan esta temporada a la máxima categoría, asaltaron el feudo de L’Hospitalet Pioners en otro emocionante encuentro. Nada más comenzar el choque, los valencianos sorprendieron con un pase largo del “quarterback” McCallum Foote a Pablo Estellés, que abrió el marcador (0-6). Pioners intentaron dar réplica, pero el marcador siguió inamovible hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad continuó siendo la tónica dominante, con las defensas imponiéndose a los ataques. Los de L’Hospitalet siguieron intentándolo hasta el final, pero en los compases decisivos, cuando se acercaban a la “end zone” valenciana, una intercepción de Willem Jore-Sastre frustró sus esperanzas. Firebats recuperaron el oval y, a cuatro minutos del final, Pablo Estellés volvió a anotar para certificar la victoria valenciana.

Gijón Mariners vs LG OLED Black Demons Las Rozas Gijón Mariners vs LG OLED Black Demons Las Rozas Osos Rivas vs Zaragoza Hurricanes Osos Rivas vs Zaragoza Hurricanes Osos Rivas vs Zaragoza Hurricanes Osos Rivas vs Zaragoza Hurricanes L'Hospitalet Pioners vs Valencia Firebats. / FEFA

LG OLED Black Demons Las Rozas, vigentes campeones, y Badalona Dracs, finalistas la temporada pasada, comenzaron con paso firme la LNFA 2025-2026. Roceños y badaloneses lograron dos victorias claras en el estreno de la fase regular, demostrando que quieren volver a estar en la pelea por el título. LG OLED Black Demons vencieron en el campo de Gijón Mariners por 6-48, mientras que Dracs hicieron lo propio en Badalona ante Mallorca Voltors (42-7). Osos Rivas y Valencia Firebats fueron los otros triunfadores de la jornada inaugural, con dos trabajadas victorias ante Zaragoza Hurricanes (14-7) y L'Hospitalet Pioners (0-12), respectivamente.

Así va la clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

Baloncesto : Copa Campeones. El Valencia Basket - Aderes gana la Copa Campeones en L'Alqueria.

Atletismo : La XXVII Carrera Popular Galápagos 3F inauguró el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026. Récord de participación en la Carrera Popular Galápagos 3F.

Picaio CiM Trail . Consulta los resultados.

Sprint 11K

1 Ana María MARTINEZ SANCHEZ Cor i Muntanya Puçol 1:11:16

2 Marta GARCIA SANTIAGO Atl. Sierra de Segura 1:19:51

3 Laura VILLALBA ALESINA Cor i Muntanya Puçol 1:20:23

1 Alejandro ROMERO ORTIZ Mur i Castell 0:57:58

2 Javi CALVO MOYA Albentosa x Montaña 0:58:00

3 Alejandro CEBRIA TORRAT Xtrem Almenara 0:59:49

Trail 24K

1 Raquel CASARES LOPEZ Atl. Onda 2:57:29

2 Carmina RAMOS ALFONSO Atl. Onda 2:59:00

3 Amparo GARCIA MORILLAS Atl. Serrano 3:01:32

1 Iván CALVO VIGARRA Team Gozalbo 2:16:02

2 Álex JUAN CARRATALA Mur i Castell 2:17:05

3 Julen CALVO VIGARRA Joma 2:20:04

Gran actividad competitiva en la Comunitat Valenciana, con la celebración de varios Campeonatos Autonómicos como es el de Combinadas Absoluto y Máster además del Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto y el Autonómico Equipos Sub-16.

ALICANTE 17-01-26 Campeonato Provincial S14 S12 Lanzamientos largos JECV Alicante

ALICANTE 17-01-26 I Control ST Tipo A Alicante

CASTELLÓN 17-01-26 Campeonato Provincial Lanzamientos Largos JECV Castellón SUSPENDIDO POR LLUVIA

CASTELLÓN 17-01-26 II Control ST Tipo A Castelló

VALENCIA LUIS PUIG 16-01-26 II Control ST Tipo B Valencia

VALENCIA LUIS PUIG 16/18-01-26 Campeonato Autonómico Combinadas Absoluto Máster ST

VALENCIA LUIS PUIG 17-01-26 Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto ST

VALENCIA LUIS PUIG 18-01-26 Campeonato Autonómico S-16 Equipos JECV

VALENCIA TURIA 17-01-26 Campeonato Provincial Lanzamientos Largos JECV Valencia

10K Internacional Santa Pola 2026. En la prueba masculina, Jacob Krop se llevó la victoria con un impresionante tiempo de 27:46, dejando en evidencia el potencial del recorrido para marcas de élite. Le siguieron Sebastian Nowicki, de Polonia, y Juho Ylinen, de Finlandia, ambos con registros por debajo de los 30 minutos.

En la compición femenina, Clare Chemtai Ndwia, de Kenia, fue la más rápida al cruzar la meta en 31:32, seguida por Carolina Wikström, de Suecia, y Smilla Szalkai, de Hungría, completando un podio internacional.

43ª Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2026. Consulta los resultados.

Brian Kibor y Daisilah Jerono se quedaron con el 21K en una jornada marcada por el alto nivel y grandes tiempos.

SERRALADES DE BARXETA - MABU, 2026, LLiga de Muntanya València Sud, 25/26. Resultados.

VII ALMÈDIA TRAIL, CALLOSA D'EN SARRIÀ, CTM 25/26 . Consulta los resultados.

Ciclismo : Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026.

Histórico podio de Felipe Orts en Benidorm. Así se ha vivido el podio de @felipeorts en el Moralet

XX Trofeo San Sebastián- XL Vuelta La Marina 2026 (Etapa 2) .

Maxim Khoroshavin (Kazakhstan) ha sido el ganador de la segunda etapa de la Volta La Marina -Trofeo Sant Sebastià- que se ha disputado en Xàbia. Su compañero de equipo Almir Valivev ha sido segundo y Jan Shneider (Superior Cycling) ha completado el podio por ddelante de Tomás Callejas, primer español.

Tras esta segunda jornada, Moisés Espinós lidera la Volta La Marina, por delante de Carlos Martín y Joan Cebolla.

CLASIFICACIÓN COMPLETA.

Marcha BTT Casinos. Resultados.

Natación : Campeonato Autonómico Máster de Invierno. Consulta todos los resultados.

El CD Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se proclamó campeón Autonómico Máster de Invierno por clubes tras acumular 4.513 puntos, revalidando así el título logrado hace un año en esta misma piscina olímpica de Castelló.

En una competición de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, en la que destacó una gran presencia de deportistas con mil en disputa, la Universidad Politécnica evidenció su gran nivel competitivo para alzarse con el triunfo por delante del subcampeón Mediterráneo Valencia (3.575,5 puntos) y del Club Valenciano de Natación que completó el podio al sumar 3.443 puntos. De esta manera se repitieron los mismos resultados que el curso pasado.

El CD Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se proclamó campeón Autonómico Máster de Invierno por clubes. / FNCV

En cuanto, a los premios a los "más masters" del campeonato, en esta ocasión fueron para Ximo Robert (Fanàtic Swim Castelló), de 85 años, y Concepción Estellés(UPV), de 77. Además, se batieron dos récords de España y 62 autonómicos. Los nacionales fueron para Savador González (+55) del Valenciano quien en los 50 libre estableció un registro de 25.76. Carlos Gisbert, del Castalia, paró el trono en los 50 espalda en 25.57. La próxima cita para nuestros másters será el Campeonato de España de Invierno, que también se disputará en Castelló entre el 5 y 8 de febrero.

Récord de España Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Por otra parte, y en relación a la FNCC, este fin de semana el grupo GESEVA Infantil, compuesto por 17 nadadores, estuvo concentrado en el Centro de Cheste para participar en el clínic de tecnificación de la RFEN, dirigido por los entrenadores Antonio Jiménez (CAR de Sant Cugat), José Rivera (responsable nacional de grupos de edades) y Álex Marinov (preparador física de la Blume de Madrid).

Fútbol en silla de ruedas : Tercera jornada de la Liga Prim de A-Ball: UPVIN ABALL 3-7 Valencia CF de A-Ball; Asociación de Futbolistas del Valencia CF (AFVCF) 1-6 Vila Sport.

Partidazo en el pabellón de la Politécnica

Pilota valenciana : El Trinquet Municipal ‘El Rullo’ de Riba-roja acogió este domingo 18 de enero de 2026 una doble partida de la Liga Caixabank 2026. Riba-roja deixa les primeres victóries dels equips de Júlia y Salva Palau.