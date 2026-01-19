El Servigroup Benidorm deja escapar una victoria ante Cisneros y suma un punto tras caer en el tie-break (3-2)

El Servigroup Benidorm regresó de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) con un sabor amargo tras caer derrotado por 3-2 ante el Cisneros La Laguna, en un encuentro que tuvo absolutamente de todo y que los benidormenses llegaron a tener muy encarrilado tras adjudicarse los dos primeros sets. El conjunto de Matías Guidolin no supo cerrar el partido en los momentos clave y acabó cediendo ante la reacción del equipo canario, que fue creciendo a partir del tercer parcial hasta llevarse el triunfo en el desempate.

El choque arrancó con un intercambio constante de puntos y sin un dominador claro. Cisneros cometía numerosos errores al servicio, mientras que el Servigroup Benidorm trataba de imponer su ritmo con paciencia en ataque. Tras un primer tramo de dominio alterno, los visitantes lograron abrir una pequeña brecha gracias al bloqueo de Vidoni y al acierto ofensivo de Miguel Ángel Martínez, lo que obligó a Miguel Rivera a detener el juego.

En el tramo decisivo apareció la figura de Carlos Dos Santos, decisivo tanto en ataque como en bloqueo, y un inspirado Miguel Ángel Martínez, que sostuvo al equipo en los momentos calientes. Tras salvar una bola de set, el Servigroup cerró el parcial con un espectacular bloqueo de Dos Santos para el 24-26, en un set de más de media hora de duración que marcó el tono del partido.

El segundo set mantuvo la misma tónica de igualdad, aunque poco a poco el Servigroup fue encontrando mayor continuidad en su juego. Los bloqueos de Dos Santos y el poder ofensivo de Vidoni y Cuminetti permitieron abrir una renta de hasta cinco puntos, en el mejor momento del conjunto benidormense. Cisneros reaccionó con Sleurink y Andreu asumiendo protagonismo, igualando el marcador y devolviendo la tensión al encuentro. Sin embargo, en el desenlace volvió a aparecer la experiencia de Miguel Ángel Martínez y la contundencia de Dos Santos para cerrar el set por 23-25 y garantizar, como mínimo, un punto para los visitantes.

Con el marcador en contra, el equipo canario dio un paso adelante en el tercer parcial. Andreu comenzó a liderar el ataque local y el bloqueo isleño empezó a marcar diferencias. Benidorm se vio obligado a ir a remolque y, pese a varios intentos de reacción, no logró frenar la ofensiva rival. Dos bloqueos consecutivos sobre Miguel Ángel Martínez terminaron de decantar el set para Cisneros, que cerró el parcial por 25-21 y se metió de lleno en el partido.

El cuarto set volvió a ser un ejercicio de igualdad máxima, con ambos equipos alternando ventajas mínimas. Benidorm llegó a ponerse por delante con acciones de calidad de Miguel Ángel Martínez, pero los errores al servicio y la falta de contundencia en ataque impidieron a los visitantes tomar el control definitivo.

Cisneros aprovechó su momento, castigó desde el saque y encontró soluciones en ataque para cerrar el set por 25-21 y forzar un tie-break que se había ido gestando poco a poco.

El quinto set comenzó de la peor manera posible para el Servigroup Benidorm. Cisneros se adelantó con un contundente 5-0 que obligó a Guidolin a recomponer al equipo a contracorriente. Los benidormenses reaccionaron y lograron acercarse en el marcador, pero el conjunto canario supo gestionar su ventaja apoyado en el juego por el centro, en un bloqueo muy sólido y el apoyo incondicional desde las gradas. La polémica llegó en el punto final, con un remate de Miguel Ángel Martínez señalado fuera por el colegiado, que cerró el set y el partido por 15-12.

Una de las canchas más exigentes

Pese a la derrota, el Servigroup Benidorm sumó un punto en una de las canchas más exigentes de la categoría, tras un partido de alto nivel y enorme desgaste. Miguel Ángel Martínez volvió a ser el gran referente ofensivo del equipo, firmando una actuación sobresaliente, mientras que Carlos Dos Santos fue clave en los dos primeros sets.

Al término del encuentro, Matías Guidolin valoró el esfuerzo de sus jugadores: “Es una lástima sumar solo un punto después del gran trabajo realizado, sobre todo en los dos primeros sets. A partir del tercero Cisneros fue más preciso y nosotros no supimos frenarlos. Nos quedamos con lo positivo: puntuar en una cancha muy complicada y seguir creciendo como equipo”. El Servigroup Benidorm ya piensa en el próximo compromiso ante CV Melilla en la complicada cancha del Pabellón Javier Imbroda, con la convicción de que el camino iniciado sigue siendo el correcto.