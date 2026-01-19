Valencia Firebats debuta con triunfo en la LNFA

Valencia Firebats, que regresa esta temporada a la máxima categoría, asaltó el feudo de L’Hospitalet Pioners en otro emocionante encuentro (0-12). Nada más comenzar el choque, los valencianos sorprendieron con un pase largo del “quarterback” McCallum Foote a Pablo Estellés, que abrió el marcador (0-6). Pioners intentaron dar réplica, pero el marcador siguió inamovible hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad continuó siendo la tónica dominante, con las defensas imponiéndose a los ataques. Los de L’Hospitalet siguieron intentándolo hasta el final, pero en los compases decisivos, cuando se acercaban a la “end zone” valenciana, una intercepción de Willem Jore-Sastre frustró sus esperanzas. Firebats recuperaron el oval y, a cuatro minutos del final, Pablo Estellés volvió a anotar para certificar la victoria valenciana.

Otros resultados

LG OLED Black Demons Las Rozas, vigentes campeones, y Badalona Dracs, finalistas la temporada pasada, comenzaron con paso firme la LNFA 2025-2026. Roceños y badaloneses lograron dos victorias claras en el estreno de la fase regular, demostrando que quieren volver a estar en la pelea por el título. LG OLED Black Demons vencieron en el campo de Gijón Mariners por 6-48, mientras que Dracs hicieron lo propio en Badalona ante Mallorca Voltors (42-7). Osos Rivas ganó ante Zaragoza Hurricanes (14-7).

Resultados de la primera jornada de la LNFA. / FEFA

LG OLED Black Demons no dieron opción a Mariners en Las Mestas (Gijón), en un partido que los roceños encarrilaron con un gran “rush” final en el segundo cuarto. Mariners plantaron cara en el primer tramo del choque (6-7), pero encajaron un parcial de 0-21 antes del descanso que ya les puso el encuentro muy cuesta arriba (6-28). En la reanudación, LG OLED Black Demons, con un ataque demoledor, especialmente por vía terrestre, siguieron mostrándose intratables para redondear la victoria con tres “touchdowns” más y situar el definitivo 6-48.

Los corredores Gonzalo Haro (3 “touchdowns”, dos de carrera y uno de recepción) y Daniel Romero (2 por vía terrestre) brillaron en la ofensiva del conjunto de Las Rozas, liderada por Diego Lliteras, ex “quarterback” de Mallorca Voltors, que debutó como nuevo fichaje de Black Demons. Un debut fantástico, en el que firmó dos pases de anotación (a Gonzalo Haro y Marcos de la Mata) y anotó un “touchdown” de carrera. Los únicos seis puntos de Mariners llegaron por mediación de Yasser Iraola, a pase del nuevo “quarterback” norteamericano de los asturianos, Justin Agner, uno de los refuerzos de los gijoneses para la nueva temporada.

En Badalona, Dracs también mostraron sus credenciales para volver a luchar por el título con una victoria clara ante Mallorca Voltors (42-7). Los de Badalona comenzaron el partido con un 21-0 que obligó a los baleares a ir siempre a remolque en el marcador. Pep Tricas, con un “fumble” recuperado, y Eloi Soler, con dos carreras, firmaron los tres primeros “touchdowns” de Dracs.

Voltors, antes del intermedio, lograron inaugurar su casillero para recortar diferencias (21-7), con un gran pase de su nuevo “quarterback”, el estadounidense Malik Brown, que encontró a Matías Rojas en la “end zone”. Sin embargo, tras el descanso el conjunto mallorquín no pudo cambiar el signo del encuentro y Dracs sentenciaron con un gran Michael Cornwell, uno de sus nuevos refuerzos foráneos, que firmó tres “touchdowns” de carrera para establecer el 42-7 final.

En Rivas Vaciamadrid, Osos tuvieron que emplearse a fondo para vencer a unos combativos Zaragoza Hurricanes, que plantaron cara y tuvieron sus opciones de victoria (14-7). Los zaragozanos, en los compases finales, se plantaron a las puertas de la “end zone” para empatar o ganar el partido, pero se encontraron con una defensa madrileña que fue clave para asegurar la victoria.

El partido fue un toma y daca constante, llegándose al descanso con empate a 7. Tras un primer cuarto sin anotaciones, Osos se adelantaron con un gran pase de uno de sus nuevos fichajes, el “quarterback” estadounidense Anthony Arnou, que conectó con Rubén Quintana para establecer el 7-0. Hurricanes respondieron de inmediato e igualaron la contienda con una gran carrera exterior de Jesús Sánchez.

Tras el paso por los vestuarios, un fantástico pase profundo de Arnou a su compatriota Michiah Quick, otra de las caras nuevas de Osos, acabó decantando la balanza. Hurricanes pelearon hasta el final, pero la defensa ripense pudo contener todas las intentonas mañas para asegurar una trabajada victoria.