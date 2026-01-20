La Fundación Trinidad Alfonso lanza la 9ª edición de FER Entrenadores

“Se sueña como se entrena”. Es el eslogan acuñado para presentar la novena edición del programa FER Entrenadores, una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig. Con esta línea de ayudas, se pretende reconocer y apoyar a aquellos preparadores que gestionan y atraen el talento deportivo a la Comunitat Valenciana. FER Entrenadores está vinculado al Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa que concede apoyo económico y promoción social a deportistas valencianos.

Requisitos

Para ser beneficiario de FER Entrenadores, el solicitante deberá cumplir, al menos, uno de estos dos requisitos: o bien haber coordinado durante todo el año 2025 la preparación de, como mínimo, dos deportistas que vayan a formar parte del FER 2026 (y seguir haciéndolo en la actualidad); o bien ser el entrenador de un deportista que ya en 2025 perteneciera al FER, en las categorías Élite o Promesas, y que, durante el pasado año, ascendiera al podio en un Campeonato del Mundo o en un Campeonato de Europa. Tal deportista deberá seguir como componente del equipo FER en 2026.

En cualquiera de los casos, los entrenadores solicitantes han de ser valencianos. Ahora bien, los no nacidos en la Comunitat pueden acceder a estas ayudas siempre y cuando estén empadronados y residan en la misma de forma ininterrumpida durante, el menos, los últimos 8 años, desde principios de 2018. Aquellos candidatos que cumplan los requisitos exigidos recibirán una ayuda económica que oscilará entre los 3.000 y los 5.000 euros, según la categoría en la que se incluyan los deportistas entrenados. El plazo para presentar las solicitudes de cara a 2026 estará abierto desde este lunes, 19 de enero, hasta el viernes 30 de enero.

Nuevo ciclo olímpico

Con la expresión “Se sueña como se entrena” se ahonda en la palabra sueño, el término que vertebra todo este ciclo olímpico para el Proyecto FER. Sueño entendido como aspiración, como objetivo, como reto, como meta. Es decir, se invoca a los preparadores a ser cómplices directos de las metas y ambiciones que se tracen los deportistas.

Noticias relacionadas

Declaraciones

Para Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, “con esta iniciativa, incidimos en nuestro propósito de convertir al Proyecto FER en un programa integral que no solo englobe a los deportistas, sino también a algunos de los principales entrenadores valencianos, que podrán disponer de más recursos para mejorar sus conocimientos y formación, y para reforzar sus equipos y estructuras de trabajo. Uno de los objetivos de nuestro Presidente, Juan Roig, es que la Comunitat Valenciana se convierta en un foco de atracción y en un referente para los mejores deportistas. Y queremos que, gracias a este impulso, los entrenadores de la Comunitat Valenciana se sientan cómplices del Proyecto FER y nos ayuden a detectar, atraer y gestionar el talento deportivo, y a incrementar el número de deportistas FER para los próximos años. Consideramos a los preparadores como figuras muy importantes. Sus conocimientos y su psicología son clave para que los atletas crezcan y consigan resultados”, señala Juan Miguel Gómez.