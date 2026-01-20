¿Cuáles son las mejores pistas de pádel en València?

València se ha consolidado como una de las ciudades con mayor oferta de pistas de pádel en España, con más de 600 pistas repartidas en más de 130 clubes y centros deportivos en toda la provincia.

En los últimos años, el pádel ha pasado de ser una actividad minoritaria a convertirse en uno de los deportes con mayor crecimiento en España y el mundo, atrayendo a millones de jugadores y espectadores gracias a su accesibilidad, componente social y ritmo de expansión sin precedentes.

Su éxito no se explica solo por los jugadores los torneos o los highlights, detrás hay un modelo económico y social que lo convierte en el deporte con mayor crecimiento.

Una de las claves de su éxito es la facilidad para iniciarse en este deporte. Desde un punto de vista técnico, el pádel resulta mucho más accesible que otras disciplinas de raqueta o pala como el tenis ya que requiere menos complejidad en los golpes y permite disfrutar del juego desde las primeras sesiones. Además, la menor exigencia física inicial facilita que personas de distintas edades y niveles de forma puedan empezar a practicarlo sin grandes barreras. Además, el pádel destaca por su fuerte componente social.

¿Cuáles son las mejores instalaciones para jugar al pádel en València?

Estas son las pistas mejor valoradas en toda València:

Tupadel Picaña – Valoración ~4.8

Instalación muy bien valorada por su ambiente acogedor y calidad de pistas. Ideal para jugar con amigos o en torneos locales si buscas un club con excelente trato y ambiente cercano.

Carrer València, 39, 46210 Picanya / 20 min desde Valencia (15 km aproximadamente).

Bon Pádel Club – Valoración ~4.7

Club con excelente reputación entre los jugadores por el mantenimiento de sus pistas y la comodidad de sus instalaciones. Ofrece un entorno deportivo con servicios complementarios y buena organización.

Carrer Gabriel Esteve, 8 G, 46131 Bonrepòs i Mirambell / 15–20 min desde Valencia centro.

Zona de Pádel – Valoración ~4.6

Uno de los clubes más conocidos de Valencia con miles de reseñas positivas. Destaca por su comunidad activa de jugadores, reservas fáciles y ambiente social.

C/ de Salvador Cerveró, 24, 46025 Valencia

Tiempo aproximado:10–15 min desde el centro (3–5 km).

Pàdel Valencia Indoor by Ivan – Valoración ~4.5

Club con pistas indoor bien cuidadas y ambiente cómodo, ideal para jugar todo el año con independencia del clima.

C/ de la ciutat de Llíria,102,46988 paterna, València.

Tiempo aproximado: 15–20 minutos

PadelPaiporta – Valoración ~4.5

Muy bien valorado en la zona de Paiporta, con pistas modernas y un entorno agradable que combina ocio y deporte.

Carrer València, 38, 46200 Paiporta

15–20 min desde Valencia.

Pádel Club Valencia – Valoración ~4.4

Club tradicional con buena variedad de pistas y servicios (vestuarios, terrazas, tienda), además de organización de ligas y clases para jugadores de distintos niveles.

Unidad de Ejecución J, 1, 46185 La Pobla de Vallbona

25–30 min.

Sportcity Valencia - Club de Pádel – Valoración ~4.3

Una de las instalaciones más grandes de España con hasta 30 pistas de alta calidad indoor y outdoor. Es muy popular entre aficionados y jugadores competitivos y suele organizar torneos y eventos.

Calle del Polideportivo, 2, 46470 Massanassa, Valencia

Tiempo aproximado: 20–25 min desde el centro de Valencia por V-31

Pádel Sedaví – Valoración ~4.3

Club con buenas oportunidades de juego y ambiente familiar, con pistas bien mantenidas y servicios útiles para jugadores frecuentes.

One Pádel Valencia – Valoración ~4.3

Opción equilibrada para jugadores que buscan calidad y accesibilidad en instalaciones modernas con horarios amplios y buena gestión de reservas.

Carrer del Carboner, 27, Paterna (Valencia)

Tiempo aproximado: 15–20 minutos

Flow Pádel Club – Valoración ~4.2

Club bien valorado por su comunidad de jugadores y pistas de buen nivel en Paterna, con ambiente amigable y opciones para entrenar y competir localmente.

Polígono Fuente del Jarro, Carrer Ciutat de Sevilla, 43, 46988 Paterna

Tiempo aproximado: 15–20 minutos

¿Quieres ir en transporte público?

Líneas y opciones útiles:

Hasta Sportcity Valencia (Massanassa):

La línea de autobús 183 conecta Valencia con Massanassa, con parada cerca del centro deportivo (consulta horarios y paradas en el servicio municipal de autobuses EMT/Interurbano).

Para pistas dentro de la ciudad (Benicalap, Patraix):

Varias líneas de autobús urbano (EMT) conectan la mayoría de clubes del centro y barrios cercanos (Zona de Pádel, 7 Pádel, Tu Pádel Valencia) con el centro y estaciones principales.

Por ejemplo, líneas que circulan por Av. del Cid / Av. de Campanar pasan cerca de Benicalap y Patraix (consulta rutas actualizadas).

Hacia Paiporta y Picanya:

Desde Estación Joaquín Sorolla o Estació del Nord puedes coger trenes de cercanías (líneas C-1 / C-2) hacia Paiporta/Albal, y luego un autobús local o taxi corto hasta PadelPaiporta o Tupadel Picaña.

Paterna/La Pobla de Vallbona:

Tren de cercanías C-3 desde Valencia hacia Paterna o La Pobla de Vallbona, seguido de autobús local o taxi.

Consejos para elegir tus pistas

Jugadores recreativos: clubes con alta valoración social como Zona de Pádel o Bon Pádel Club suelen tener más partidas flexibles.

Competición y entrenamiento: Sportcity Valencia destaca por cantidad de pistas y organización de torneos.

Ambiente indoor: Pádel Valencia Indoor by Ivan es ideal para jugar todo el año sin depender del clima.